L'oroscopo del giorno domenica 15 febbraio si apre con un cielo interessante, che invita alla riflessione ma anche al recupero delle emozioni autentiche. Dopo le vibrazioni intense di San Valentino, le stelle chiedono di fare ordine nei sentimenti, di capire cosa vale davvero la pena portare avanti e cosa invece lasciare andare.

La Luna transiterà nel segno dell'Acquario, che dimostrerà complicità in amore, invece il segno del Leone dovrà essere consapevole anche dei possibili contro di una relazione. Il Cancro sarà in attesa di emozioni, mentre Scorpione non dovrà essere troppo diretto con la propria fiamma.

Previsioni oroscopo domenica 15 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: questa domenica di febbraio annuncia un cielo più sereno nei vostri confronti. Il cuore batte forte, ma servirà anche un po’ di calma affinché il rapporto con la vostra anima gemella possa funzionare. In quanto al lavoro la mente corre veloce, ma analizzate bene la situazione prima di buttarvi in nuove mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve calo durante questa domenica di febbraio. Venere porta buone emozioni, ma con la Luna in quadratura non sarete sempre così morbidi e comprensivi. Bene il lavoro grazie a Mercurio in sestile, che vi darà quella dose di creatività, utile per mettere insieme progetti originali.

Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna a favore secondo l'oroscopo. Un pizzico di responsabilità in più nei confronti del partner e della vostra famiglia vi aiuterà a vivere meglio la vostra quotidianità. In ambito lavorativo meglio staccare la spina un momento e avere un quadro più chiaro della situazione prima di commettere errori. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di domenica che vi vedrà in attesa di emozioni secondo l'oroscopo. Venere vi sorride, e potrebbe aprire a nuove intriganti relazioni, a patto che siate disposti ad aprire il vostro cuore. In quanto al lavoro arriveranno importanti risposte per alcuni progetti, che possono cambiare la vostra carriera professionale. Voto - 8️⃣

Leone: la vostra vita sentimentale sarà in crescita, ma in questa giornata la Luna vi ricorderà che ci sono anche dei limiti o degli ostacoli da risolvere in una relazione.

Dimostrate dunque maturità quando serve. In ambito professionale potreste essere chiamati a svolgere certe mansioni poco piacevoli, ma che possono darvi un buon tornaconto. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo del momento che invita alla pazienza secondo l'oroscopo. Avrete bisogno di chiarire alcuni aspetti del vostro rapporto prima di lasciarvi andare alle emozioni, cosa piuttosto complicata quando Venere è contraria. In quanto al lavoro una pausa è utile per rimettere ordine nelle idee. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi farà sentire speciali in questa giornata di domenica. Se il vostro San Valentino non è stato così appagante, forse in questa giornata potreste riuscire a recuperare terreno.

In quanto al lavoro approfittate di questa giornata di calma per concentrarvi di più sulle vostre mansioni e gestire meglio la situazione. Voto - 7️⃣

Scorpione: i buoni sentimenti non mancheranno tra voi e la persona che amate, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, attenzione a non essere troppo diretti con la persona che amate. In ambito lavorativo state ottenendo buoni risultati dai vostri progetti, ma attenzione a non scontentare colleghi o superiori. Voto - 8️⃣

Sagittario: questa giornata di domenica vedrà la Luna arrivare in vostro soccorso. Cercare di controllare ogni aspetto della vostra relazione di coppia non vi aiuterà a stare bene. Se potete, lasciatevi andare un po’ di più.

In quanto al lavoro concentratevi su quei progetti dove vi sentite più preparati per il momento. Voto - 6️⃣

Capricorno: la passione tra voi e il partner non mancherà secondo l'oroscopo, permettendovi di vivere una domenica appagante. Dedicatevi al benessere del vostro rapporto, magari con qualche attività nuova e stimolante. In quanto al lavoro Mercurio porta buone idee, ma attenzione a non essere frettolosi nel vostro modo di fare. Voto - 8️⃣

Acquario: l'astro argenteo passerà dal vostro segno zodiacale durante questa domenica di febbraio. Single oppure no, il vostro modo di essere socievoli non passerà inosservato. Nel lavoro potrete mostrare notevole lucidità, inventiva, ottimismo in quel che fate, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 8️⃣

Pesci: vitalità in aumento in questo periodo per voi nativi del segno. Vivrete questa domenica con grande entusiasmo: in amore basterà anche solo un sorriso per rendere più coinvolgente la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà energie e buone idee. Sarete costanti e attivi a sufficienza nei vostri progetti, centrando spesso importanti obiettivi. Voto - 9️⃣