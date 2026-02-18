Secondo l'oroscopo di marzo 2026, i nati sotto il segno del Cancro vivranno un mese all'insegna dei viaggi e del successo professionale. I Gemelli invece dovranno prestare attenzione alla comunicazione e a possibili spese domestiche improvvise, ma vedranno la propria carriera decollare e la vita sociale rifiorire nella seconda metà di marzo. Infine, i nativi del Leone si concentreranno sulla gestione delle finanze, eliminando gli sprechi e godendo di un finale di mese brillante sia in amore che sul piano della reputazione lavorativa.

Il mese di marzo secondo gli astri: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Prendetevi i vostri spazi all'inizio di questo mese: la calma sarà la vostra migliore alleata. Con diversi pianeti che transitano nel vostro settore più intimo e Mercurio in fase retrograda, la parola d'ordine è prudenza. Dal giorno 2, Marte si unirà a questo coro silenzioso, suggerendovi di lavorare lontano dai riflettori e rifinire i vostri progetti in segreto. L'eclissi lunare del 3 porterà chiarezza sul fronte professionale: un ciclo potrebbe concludersi, aprendo però la strada a prospettive inedite. Con l’arrivo di Venere nel vostro segno il 6, vi sentirete avvolti da un’aura di fascino che vi aiuterà a conquistare nuovi traguardi lavorativi o a fare breccia nel cuore di qualcuno.

Se sentite il bisogno di rigenerarvi, sfruttate la Luna Nuova del 18 per un po’ di benessere totale; vi servirà per accogliere al meglio il Sole, che dal 20 darà ufficialmente inizio alla vostra stagione. Finalmente, con Mercurio di nuovo diretto, ritroverete la parola e il ritmo giusto. Non esitate di fronte ai viaggi: il 21, grazie a Marte e Giove, è il momento perfetto per prenotare un'avventura. Infine, dal 30, le vostre finanze inizieranno a sorridere grazie a un transito favorevole di Venere. Voto: 8,5

Toro – Marzo si apre con un’agenda fitta di impegni: la vostra vita sociale sarà vivace e frizzante, a prescindere dal meteo. Le stelle favoriscono le amicizie, offrendovi continue occasioni per consolidare i legami esistenti.

Segnate queste date: il 3 (Eclissi Lunare) e il 18 (Luna Nuova) saranno i momenti perfetti per divertirvi. Proprio la Luna Nuova potrebbe scuotere il settore del cuore, portandovi a un bivio: un salto di qualità nella relazione o una chiusura definitiva. Dal 6, con Venere in Ariete, potreste trovarvi coinvolti in un flirt segreto, che assumerà contorni quasi magici il 7 grazie all'influenza di Nettuno. Tuttavia, l'incontro tra Venere e Saturno (8 marzo) vi riporterà con i piedi per terra, segnando una svolta decisiva. È la strada giusta? Solo il tempo vi darà risposte. Verso il 20, sentirete il bisogno di ritirarvi un po’ dalle scene e godervi la privacy, complice Mercurio che torna diretto e facilita il vostro desiderio di discrezione.

Infine, il 30 Venere entra nel vostro segno: è il vostro momento d'oro. Chiuderete il mese con un fascino irresistibile, pronti a vivere una primavera da protagonisti. Voto: 8,5

Previsioni dell'oroscopo per il mese di marzo: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Marzo si apre con qualche piccola sfida: Mercurio, il vostro pianeta guida, inizia il mese in fase retrograda. Fate attenzione alle parole per evitare malintesi! Nonostante questo intoppo, la vostra carriera è pronta a decollare grazie al Sole che illumina nuove opportunità di leadership. Dal 2 marzo, l'energia di Marte si unisce a quella solare, spingendovi con forza verso il successo. Occhi aperti il giorno 3: l'eclissi lunare potrebbe portare qualche imprevisto in casa, magari una riparazione costosa e non pianificata.

Fortunatamente, dal 6 marzo Venere darà nuova linfa alla vostra vita sociale, riempiendo l'agenda di inviti e romanticismo. Il momento d'oro per il lavoro sarà il 18, con una Luna Nuova che potrebbe finalmente aprirvi la porta che sognate. Infine, dal 20 marzo, con il Sole in Ariete e Mercurio che torna diretto, la vostra reputazione splenderà e i viaggi saranno favoriti. Chiuderete il mese in totale relax, cercando momenti di privacy e dolcezza lontano da occhi indiscreti. Voto: 7,5

Cancro – Preparate le valigie, perché questo mese il Sole e Venere in Pesci rendono i vostri viaggi davvero magici. Che sia una crociera o un weekend in riva al mare, l’acqua sarà il vostro elemento rigenerante. Fate attenzione, però: con Mercurio retrogrado fino al 20, gli imprevisti sono dietro l'angolo.

Organizzatevi con anticipo, specialmente dopo il 2, quando l'ingresso di Marte nel segno dei Pesci potrebbe rendervi un po' troppo suscettibili. Respirate profondamente e mantenete la calma per evitare discussioni inutili. L’eclissi del 3 potrebbe regalarvi un viaggio improvvisato o un’illuminazione interiore che cambierà la vostra prospettiva. Sul lavoro, dal 6 marzo diventerete i protagonisti assoluti grazie a Venere: è il momento perfetto per chiedere quel salto di carriera che desiderate. Se sognate di riprendere gli studi, l'oroscopo vi consiglia di sfruttare la Luna Nuova del 18 per iscrivervi a un corso. Con l'arrivo del Sole in Ariete il 20, la strada verso il successo sarà spianata e i problemi logistici svaniranno.

Chiudete il mese in bellezza: dal 30, la vostra vita sociale sboccerà regalandovi incontri dolci e divertenti. Voto: 9

Astrologia dedicata al mese di marzo: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Sotto l’influenza del Sole, in questo periodo riuscirete finalmente a fare luce su alcune zone d’ombra del vostro bilancio. Se le uscite sono state eccessive, avrete la chiarezza necessaria per correre ai ripari. Dal 2 del mese, con il supporto di Marte, avrete la grinta giusta per eliminare le spese superflue, ma attenzione: il 3, in occasione dell’eclissi lunare, evitate colpi di testa finanziari che potrebbero costarvi caro. Per quanto riguarda il cuore, il passaggio di Venere in Ariete promette scintille e fughe romantiche, anche se Mercurio retrogrado suggerisce di mettere in conto qualche piccolo contrattempo logistico fino al 20.

La Luna Nuova del 18 potrebbe portarvi una piacevole sorpresa economica, come un bonus o uno sgravio fiscale: approfittatene per risparmiare. Infine, a fine mese, godetevi il meritato successo professionale: il 30 la vostra reputazione brillerà come non mai. Voto: 7,5

Vergine – Marzo vi invita a tracciare confini più netti nella vostra vita. Grazie alla spinta del Sole e di Marte, che dal giorno 2 influenzano l'area dei vostri legami, troverete finalmente il coraggio di dire dei "no" risoluti. L’eclissi lunare del giorno successivo rafforzerà la vostra posizione, permettendovi di non scendere a compromessi. Se siete in coppia, l'ingresso di Venere nel settore dell'intimità il 6 marzo accenderà la passione, favorendo un’intesa più profonda.

Se invece siete single, tenete gli occhi aperti il 18: una Luna Nuova promettente potrebbe far apparire qualcuno che merita un secondo sguardo. Dal 20 in poi, con il Sole in Ariete e Mercurio di nuovo attivo, sbloccherete pratiche legali o nodi finanziari, riuscendo a gestire il budget con la vostra solita precisione. Concludete il mese in bellezza: il 30 usate i risparmi extra per prenotare un viaggio. Una pausa primaverile è proprio quello che vi serve. Voto: 8,5