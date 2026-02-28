Secondo l'oroscopo di marzo 2026, i nati sotto il segno del Toro dovrebbero dare priorità alla forma fisica e al relax, evitando impegni eccessivi specialmente durante i giorni di maggiore stanchezza indicati a metà e fine mese. I Gemelli, pur affrontando un periodo di tensione e nervosismo che potrebbe ripercuotersi sul fisico, troveranno uno sblocco positivo dopo il 20 marzo, recuperando fiducia e nuove energie. Infine, i nativi della Vergine sono invitati ad ascoltare il proprio corpo e a sfruttare la propria resilienza per superare i momenti di affaticamento, approfittando degli ultimi weekend del mese per rigenerarsi completamente.

Previsioni astrali e pagelle del mese di marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Questo periodo richiede equilibrio. Correre costantemente per raggiungere nuovi traguardi può rivelarsi controproducente per il vostro equilibrio psicofisico. Le giornate centrali del mese di marzo si preannunciano intense, quindi preparatevi a gestire gli impegni con calma, senza dimenticare di ritagliarvi dei momenti di svago. Attenzione alla somatizzazione dello stress: mal di testa o dolori dentali sono segnali che richiedono una pausa. Prendetevi cura di voi stessi senza rimandare. Voto: 6

Toro – Mettetevi comodi e pensate a voi stessi! È ora di dare priorità alla forma fisica, magari tornando a praticare sport o curando meglio l’alimentazione.

Fate però attenzione ai segnali di stanchezza: nelle giornate di domenica 15, lunedì 16 e nel weekend del 28-29, l'oroscopo suggerisce di staccare la spina per non andare in sovraccarico. Non caricatevi di impegni gravosi in questo mese. Se avete in mente di cominciare un percorso terapeutico o una nuova cura, i giorni migliori per farlo saranno proprio gli ultimi due del mese. Voto: 7

Gemelli – C'è un po' di maretta nell'aria a causa di Marte contrario, e potreste sentirvi insolitamente tesi. Spesso questa irrequietezza si scarica sul fisico, provocando malesseri come tensioni addominali che indicano nodi ancora da sciogliere. Verso il 17 del mese, prendetevi un momento per riflettere su ciò che vi tormenta davvero.

Fortunatamente, dopo il 20 la situazione si sbloccherà: vi sentirete più fiduciosi e capaci di sorridere. Entro la fine di marzo, la stanchezza lascerà finalmente spazio a una nuova carica positiva. Voto: 6,5

Cancro – La vostra serenità dipende da come sceglierete di affrontare le sfide attuali. Anche se il carico di impegni sembra gravoso, agisce in realtà come un motore per la vostra crescita personale. Non dubitate delle vostre doti: il transito positivo di Giove vi offre la spinta giusta per agire con determinazione, in particolare verso il 22. Verso la chiusura del mese, la nebbia dell'incertezza si diraderà, permettendovi di ritrovare equilibrio e una nuova consapevolezza.

Voto: 7,5

Oroscopo del benessere e crescita personale per il mese di marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Marzo segna il momento della vostra rinascita. Grazie a un eccezionale allineamento planetario che vede protagonisti il Sole, Venere, Saturno e Nettuno, potrete finalmente godere di un profondo rigeneramento sia fisico che interiore. Se di recente avete lottato con qualche acciacco, questo è il periodo perfetto per lasciarselo alle spalle. Segnatevi questa data: da mercoledì 18 la vostra carica vitale aumenterà sensibilmente, permettendovi di ritrovare in un lampo la grinta e la determinazione che vi contraddistinguono. Voto: 8,5

Vergine – Marzo vi invita a prestare ascolto al vostro corpo.

Se vi sentite sottotono o affaticati, ricordate che si tratta solo di una fase passeggera. Rispetto agli anni scorsi, siete molto più resilienti e capaci di superare gli ostacoli con lucidità. Approfittate dei weekend del 21-22 marzo e degli ultimi giorni del mese per concedervi il meritato riposo; ne uscirete rigenerati. Voto: 6,5

Bilancia – Siete nel pieno di una fase di riflessione profonda, segnata da incertezze che appesantiscono le vostre giornate. Gli allineamenti planetari di questo periodo, pur non essendo ostacoli insuperabili, portano con sé responsabilità notevoli e qualche tensione di troppo. Intorno al 26 del mese, potreste accusare il colpo con cali di energia o insonnia: ascoltate il vostro corpo e rallentate.

Anche se l'ansia sembra difficile da scacciare a causa dei capricci di Giove e Saturno, evitate scontri inutili nei weekend del 21-22 e 28-29. Proteggete la vostra empatia; spesso vi fate carico di pesi che non vi appartengono. Ricordate che scegliere con cura chi frequentare non è un atto di chiusura, ma di rispetto verso voi stessi. Voto: 6

Scorpione – Il benessere torna a essere protagonista nelle vostre giornate. Dopo un gennaio sottotono, l'influenza positiva degli astri vi regala la grinta necessaria per prendervi cura della vostra immagine e della forma fisica con successo. Tuttavia, fate attenzione a non disperdere questo vigore: distaccatevi dalle polemiche esterne. La calma è un esercizio quotidiano; se la rabbia prova a bussare alla porta, non aprite.

Meglio canalizzare ogni emozione verso la ricerca di un’armonia interiore che vi faccia sentire davvero bene. Voto: 8

Astrologia dedicata al mese di marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con Marte che crea un po' di maretta, potreste avvertire qualche piccola preoccupazione di troppo. Non riempite troppo l’agenda: mettete al primo posto la vostra salute e la tranquillità interiore. È vero che le questioni finanziarie o i problemi privati pesano, specialmente tra il 2 e il 4 del mese, ma cercate di non abbattervi. La vera svolta arriverà con l’equinozio del 20: la primavera rinnoverà il vostro spirito, regalandovi la grinta necessaria per guardare avanti con fiducia. Voto: 7

Capricorno – Vi aspettano sfide interessanti che richiederanno molta attenzione.

La vostra ricerca di armonia sarà simile a un percorso a ostacoli, dove la stanchezza mentale e fisica si farà sentire spesso. A metà del mese è previsto un leggero calo di tono; ricordate che le complicazioni non svaniscono nel nulla istantaneamente. La ricompensa, però, vi attende a fine mese: le giornate del 30 e 31 saranno all'insegna del buonumore e del relax. Sarà il momento in cui recupererete le forze e gli astri riconosceranno il merito della vostra incredibile costanza. Voto: 7

Acquario – Dal 20 marzo le stelle vi aiuteranno a fare chiarezza su alcune situazioni rimaste in sospeso. Tuttavia, cercate di non sovraccaricarvi: mantenere ritmi frenetici è difficile quando la spossatezza bussa alla porta.

Per il weekend del 28 e 29, l’oroscopo vi consiglia di non esagerare con gli impegni e concedervi il meritato riposo. Siete pronti a rivoluzionare la vostra routine, ma per trasformare i vostri sogni in realtà dovrete prima ricaricare le batterie. Voto: 7,5

Pesci – In questo periodo avvertite un’energia vibrante che vi regala una splendida sensazione di forza. Fate solo attenzione alle giornate del 10, 11 e 24: in queste date la stanchezza o un po' di tensione potrebbero farsi sentire, ricordandovi di rallentare e ascoltare il vostro corpo. Non trascurate i piaceri della vita, che si tratti di un buon piatto o di un gesto d’affetto; concedervi questi momenti è essenziale per rigenerare lo spirito. Guardate al futuro con ottimismo, lasciando andare i timori infondati e la tendenza a ripensare al passato. Scegliere la serenità oggi è il segreto per il vostro equilibrio di domani. Voto: 8