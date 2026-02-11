L'oroscopo dal 16 al 22 febbraio analizza il livello della fortuna di ciascun segno dello zodiaco per questa settimana. Archiviato il weekend dell'amore, ecco che si passa al prossimo evento del calendario: il Carnevale. Saranno giornate colorate e frizzanti, segnate anche dal transito del Sole in Pesci. Proprio quest'ultimi sono i favoriti della settimana, aggiudicandosi i 6 trifogli portafortuna dall'astrologia. Al contrario, Vergine (segno opposto a Pesci), si posiziona sul fondo della graduatoria. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo fortunato per la settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

☘️☘️Vergine. Vi sentite stanchi, appesantiti da pensieri che non trovano una vera via d’uscita. In alcune giornate la tentazione di mollare tutto e scappare lontano sarà forte, soprattutto perché alcune certezze che davate per scontate stanno mostrando delle crepe. All’esterno riuscite a mantenere un’immagine serena, ma dentro di voi la battaglia è intensa. È importante non negare ciò che provate e concedervi momenti di evasione sana, come un buon film o una serie coinvolgente, capaci di alleggerire la mente. Il passato potrebbe tornare a farsi sentire, soprattutto sul piano sentimentale, ma rimanere ancorati ai rimpianti non vi aiuterà.

Chi vive una relazione stabile dovrebbe sorprendere il partner con un gesto semplice ma autentico, per ricordare a entrambi il valore del legame.

☘️☘️☘️Gemelli. Una persona a voi cara potrebbe attraversare una fase delicata e questo vi renderà più inquieti del solito. Tendete a immaginare sempre lo scenario peggiore, caricandovi di un pessimismo che non vi appartiene davvero. È il momento di riscoprire i vostri punti di forza e usarli per reagire. Dire più spesso sì, aprirvi a nuove esperienze e concedervi piccole gratificazioni vi aiuterà a ritrovare energia. Anche prendersi cura del corpo avrà un effetto positivo sull’umore. Fate attenzione allo stile di vita, senza eccessi e senza trascurarvi.

La costanza sarà la vostra migliore alleata.

☘️☘️☘️Sagittario. In ambito familiare sarete chiamati ad affrontare un argomento delicato, che potrebbe riguardare la salute o una questione economica o lavorativa. La situazione richiede maturità, ascolto e spirito di collaborazione. Anche se il peso emotivo è forte, non siete soli e il sostegno reciproco farà la differenza. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, con apprezzamenti e incarichi interessanti, ma sarà fondamentale non accumulare ulteriore stress. Ascoltate con attenzione i consigli di una persona fidata, potrebbero rivelarsi preziosi. La stanchezza mattutina si farà sentire, quindi rallentare quando possibile sarà un atto di rispetto verso voi stessi.

☘️☘️☘️Leone. Dopo un periodo particolarmente faticoso, in cui avete dovuto affrontare notizie o situazioni emotivamente pesanti, iniziate lentamente a intravedere un miglioramento. Tuttavia, la vostra quotidianità necessita di cambiamenti concreti, perché qualcosa non funziona più come prima. Chi ha vissuto un ridimensionamento lavorativo o una battuta d’arresto non deve arrendersi, ma cercare nuove strade con maggiore fiducia. C’è voglia di partire e di cambiare aria, anche se alcuni blocchi interiori vi frenano. Chi lavora in autonomia sta chiedendo troppo a se stesso e dovrebbe imparare a rallentare. Una gestione più attenta delle energie porterà benefici anche sul piano economico.

☘️☘️☘️☘️Capricorno.

Negli ultimi tempi avete perso un po’ il controllo sulle abitudini quotidiane, lasciandovi andare alla pigrizia e a scelte poco equilibrate. È il momento di ristabilire un ritmo più sano, partendo dal riposo e dall’alimentazione. Alcune voci o pettegolezzi potrebbero arrivare alle vostre orecchie, ma sarà importante non reagire d’impulso. Valutate i fatti con calma prima di trarre conclusioni. Arriveranno notizie rilevanti che richiederanno attenzione e lucidità. Qualche tensione nei rapporti di vicinato o sul lavoro potrà essere gestita con diplomazia. Prendervi più cura di voi stessi non è un lusso, ma una necessità.

☘️☘️☘️☘️Bilancia. La passione torna a farsi sentire nelle coppie solide, regalando momenti di grande intensità emotiva.

Più complessa la situazione per chi vive una relazione a distanza, perché sarà necessario prendere una decisione chiara senza rimandare oltre. Anche sul fronte pratico servirà organizzazione, soprattutto di fronte a imprevisti e ritardi. Questa fase è favorevole per affrontare colloqui, valutazioni importanti o spostamenti. In famiglia non mancheranno confronti accesi, ma un atteggiamento costruttivo eviterà inutili scontri. La salute richiede maggiore attenzione, senza allarmismi ma con responsabilità.

☘️☘️☘️☘️Scorpione. Le aspettative sono alte e questo potrebbe portarvi a forzare alcune situazioni, soprattutto nei rapporti personali. Attenzione a non illudere chi prova sentimenti che non riuscite a ricambiare.

Sul piano professionale ed economico si intravedono sviluppi interessanti, con possibilità di miglioramento concreto. Gestite però con cura l’alimentazione e lo stress, evitando eccessi che potrebbero ripercuotersi sul benessere generale. Le discussioni saranno possibili, soprattutto se non filtrate le parole. Verso il termine della settimana riuscirete a ritagliarvi uno spazio di recupero e maggiore leggerezza, con un netto miglioramento dell’umore entro venerdì.

☘️☘️☘️☘️Acquario. State vivendo una fase altalenante, ma gradualmente tornerà una sensazione di maggiore stabilità. La mente tende a ripescare episodi lontani nel tempo, ma rimanere ancorati al passato non vi permetterà di crescere.

Investite sulle relazioni sane, sulla conoscenza e su ciò che stimola davvero la vostra curiosità. In famiglia e sul lavoro sarà meglio evitare discussioni sterili, scegliendo il silenzio quando il confronto non porta valore. Seguire le vostre passioni vi aiuterà a ritrovare entusiasmo e direzione. Una distrazione musicale potrebbe accompagnarvi più del previsto, senza però compromettere la concentrazione.

☘️☘️☘️☘️☘️Ariete. Vi aspetta una fase intensa e ricca di attenzioni, con un clima emotivo capace di riaccendere entusiasmo e voglia di condividere. Anche chi tende a dubitare dell’amore duraturo potrebbe ricredersi. Alcuni di voi, però, arrivano da un periodo faticoso che ha minato le certezze interiori.

È fondamentale non lasciarsi abbattere e recuperare le forze con uno stile di vita più equilibrato. Riposo, movimento regolare e una corretta idratazione saranno alleati preziosi. Concedervi una pausa vera vi permetterà di affrontare il resto con maggiore lucidità.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. State evitando i sentimenti e le persone, forse per paura o per delusioni non ancora elaborate. Continuare a fuggire non vi proteggerà, ma vi allontanerà da ciò che desiderate davvero. Il passato va lasciato alle spalle, concentrandovi su ciò che potete costruire adesso. Avete tutte le capacità per cambiare rotta, migliorare una relazione o chiuderne una che non vi fa bene. Novità interessanti potrebbero emergere sia sul lavoro che nella sfera affettiva.

Credere di più in voi stessi sarà il primo passo verso un equilibrio più autentico.

☘️☘️☘️☘️☘️Toro. Una ventata di energia positiva vi spinge a superare limiti che pensavate invalicabili. È il momento di sperimentare, imparare e concedervi qualcosa in più, senza paura del giudizio altrui. In amore le relazioni di lunga data ritrovano complicità e calore, come se si riaccendesse una scintilla sopita. Anche sul lavoro cresce il desiderio di reinventarvi, sebbene restino alcune difficoltà economiche da gestire con pragmatismo. Chiedere aiuto non è una sconfitta, ma un segno di maturità.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Con così tanti transiti planetari nel cielo del vostro segno, la fortuna vi bacia. Buone notizie sono in arrivo per chi vive una relazione sentimentale, con possibili sorprese e dichiarazioni che scaldano il cuore.

Tuttavia, tendete a isolarvi troppo e sarebbe utile tornare a frequentare ambienti stimolanti. La salute va protetta con attenzione, evitando di trascurarvi. I single reduci da una rottura preferiscono stare per conto proprio, ma non lasciate che il disincanto rovini il vostro spirito. Concentrarvi su voi stessi, sulla famiglia e sugli obiettivi professionali vi aiuterà a ritrovare fiducia. Valutare nuove opportunità lavorative potrà aprire scenari interessanti.