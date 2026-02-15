La settimana che va dal 16 al 22 febbraio 2026 si presenta come un attraversamento astroso ricco di contrasti e opportunità. Le energie planetarie invitano a rivedere strategie, fare scelte autentiche e dare voce ai desideri più profondi, senza cedere all’impulso di chiudere tutto in fretta. Venere porta calore nei legami, Marte sprona alla concretezza e Mercurio stimola il pensiero critico, rendendo questi giorni ideali per quotare nuove idee, chiarire malintesi e ridefinire obiettivi. Sarà una settimana di passi concreti, di semine utili per la stagione futura e di occasioni da cogliere con lucidità.

Previsioni astrologiche settimanali dal 16 al 22 febbraio

1° Toro

Vi muovete con un ritmo armonico che vi permette di ottenere più di quanto immaginate. In amore tornano dialoghi profondi e complicità nei momenti più inaspettati: chi è in coppia vive una vicinanza che rafforza legami, chi è single si apre a nuove prospettive con fiducia. Sul lavoro dimostrate una concentrazione rara: le vostre idee vengono accolte con rispetto e attenzione, e un progetto che sembrava fermo può finalmente sbloccarsi. La fortuna vi sorride soprattutto verso metà settimana, quando intuizioni e decisioni strategiche portano risultati concreti. Energia solida e motivata, perfetta per dare forma a ciò che avete iniziato.

2° Scorpione

Settimana di grande originalità e intuizione. Le relazioni sociali si tingono di fascino e apertura: riuscite a farvi comprendere con chiarezza e questo vi apre porte che prima erano chiuse. Nel lavoro avete idee innovative e la capacità di proporle con autorevolezza: un riconoscimento inatteso potrebbe arrivare proprio grazie a un vostro contributo creativo. In amore siete presenti ma rispettosi dello spazio altrui, un equilibrio raro che permette relazioni mature e dialoghi sinceri. La fortuna questa settimana si manifesta nei contesti in cui osate pensare fuori dagli schemi e agite con autenticità.

3° Sagittario

Il vostro cielo è dinamico e curioso: avanzate con leggerezza ma con una visione più chiara di ciò che desiderate ottenere.

Le relazioni affettive beneficiano di un’atmosfera giocosa, senza eccessi di drammaticità, ideale per consolidare legami o fare incontri gradevoli. Sul lavoro, progetti che richiedono estro e adattabilità trovano terreno fertile: chi osa proporre qualcosa di nuovo riceve consensi. La fortuna è discreta ma efficace, soprattutto verso fine periodo: un’opportunità concreta si presenta quando meno ve lo aspettate.

4° Vergine

Settimana di precisione e lucidità mentale. In amore la vostra comprensione per l’altro cresce, così come la capacità di esprimere i vostri bisogni senza conflitti inutili. Le coppie trovano un dialogo profondo, mentre i single attraggono persone con valori affini ai vostri. Nel lavoro la vostra efficienza è evidente: riuscite a portare ordine anche nelle situazioni più complesse, e questo vi dà un netto vantaggio.

La fortuna aiuta chi pensa con chiarezza e agisce con metodo.

5° Capricorno

È un periodo di consolidamento e responsabilità che paga. In amore siete stabili e presenti, con una dose di dolcezza che sorprende chi vi è accanto: dialoghi sinceri e gesti concreti rinsaldano i vostri legami. Chi è single potrebbe riscoprire l’attrazione per persone che trasmettono sicurezza e affetto maturo. Nel lavoro la perseveranza continua a dare frutti: una situazione che richiedeva tempo finalmente trova una forma definitiva. La fortuna vi aiuta soprattutto nelle questioni pratiche e nelle decisioni ponderate.

6° Ariete

La settimana vi invita a guardare oltre la superficie. In amore siete passionali, ma dovete evitare di reagire all’istante: ascoltare sarà la vostra arma migliore, capace di aprire nuove strade nei rapporti più importanti.

Sul lavoro avete la possibilità di riprendere un discorso interrotto e di trasformarlo in qualcosa di concreto, a patto di calibrare le vostre energie. La fortuna è presente nei momenti in cui dimostrate equilibrio tra testa e cuore, tra impulso e riflessione.

7° Leone

Settimana di equilibrio e di recupero. In amore la vostra naturale generosità vi rende magnetici, ma è importante non pretendere di essere al centro in ogni momento: il dialogo sincero premia di più dei gesti eclatanti. Sul lavoro nasce l’occasione di rafforzare un progetto con l’aiuto di persone competenti: non sottovalutate la forza della collaborazione. La fortuna sorride quando non cercate l’applauso, ma il risultato duraturo.

8° Cancro

Una fase di introspezione costruttiva. In amore percepite ciò che non viene detto e riuscite a portare alla luce verità importanti: questo favorisce relazioni più autentiche. I momenti di riflessione vi aiutano a comprendere cosa desiderate veramente. Nel lavoro alcune situazioni richiedono più attenzione ai dettagli: quando li sistemate, si aprono prospettive positive. La fortuna è discreta, ma sostiene chi si prende il tempo di ascoltare e comprendere.

9° Bilancia

Settimana in cui siete chiamati a chiarire priorità. In amore potreste sperimentare alti e bassi: la chiave è non confondere desideri con aspettative irrealistiche. Aperture di dialogo sincere portano più vantaggi di gesti simbolici.

Sul lavoro il campo è fertile, ma richiede una scelta chiara di direzione: quando decidete, le cose si sistemano più rapidamente. La fortuna arriva attraverso una visione chiara e obiettiva delle vostre reali necessità.

10° Gemelli

È un periodo di rallentamento apparente, che però vi regala lo spazio per riorganizzare pensieri e idee. In amore potreste sentirvi incerti sul da farsi: questo non è un segno di debolezza, ma una chiamata a comprendere ciò che davvero conta. Sul lavoro evitare le distrazioni è la chiave: è il momento di definire priorità e lasciare andare ciò che non serve. La fortuna arriva a piccole dosi, ma se seguite il filo della lucidità, emergono opportunità concrete.

11° Acquario

Questa settimana siete meno decisi del solito nel definire le direzioni da prendere.

In amore tende a prevalere l’idealizzazione, più che il dialogo reale: ricordate che l’intimità nasce dal confronto vero. Sul lavoro alcune idee restano in sospeso perché manca la messa a terra concreta: prendetevi il tempo di dettagliare i vostri piani e di confrontarvi con chi può aiutarvi a realizzarli. La fortuna ritorna quando superate l’indecisione con chiarezza di intenti.

12° Pesci

Settimana emotivamente intensa ma confusa. In amore potete sentire un forte desiderio di vicinanza, ma anche la paura di esporsi. L’equilibrio si trova nella misura: quando parlate apertamente delle vostre sensazioni, riuscite a creare legami più profondi. Nel lavoro è importante non isolarsi: condividere idee con colleghi di fiducia porta nuove prospettive. La fortuna è discreta, ma appoggia chi ascolta con attenzione e agisce con autenticità.