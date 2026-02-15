La settimana che va dal 16 al 22 febbraio 2026 si presenta come un attraversamento astroso ricco di contrasti e opportunità. Le energie planetarie invitano a rivedere strategie, fare scelte autentiche e dare voce ai desideri più profondi, senza cedere all’impulso di chiudere tutto in fretta. Venere porta calore nei legami, Marte sprona alla concretezza e Mercurio stimola il pensiero critico, rendendo questi giorni ideali per quotare nuove idee, chiarire malintesi e ridefinire obiettivi. Sarà una settimana di passi concreti, di semine utili per la stagione futura e di occasioni da cogliere con lucidità.

Previsioni astrologiche settimanali dal 16 al 22 febbraio

Toro

Vi muovete con un ritmo armonico che vi permette di ottenere più di quanto immaginate. In amore tornano dialoghi profondi e complicità nei momenti più inaspettati: chi è in coppia vive una vicinanza che rafforza legami, chi è single si apre a nuove prospettive con fiducia. Sul lavoro dimostrate una concentrazione rara: le vostre idee vengono accolte con rispetto e attenzione, e un progetto che sembrava fermo può finalmente sbloccarsi. La fortuna vi sorride soprattutto verso metà settimana, quando intuizioni e decisioni strategiche portano risultati concreti. Energia solida e motivata, perfetta per dare forma a ciò che avete iniziato.

Scorpione

Settimana di grande originalità e intuizione. Le relazioni sociali si tingono di fascino e apertura: riuscite a farvi comprendere con chiarezza e questo vi apre porte che prima erano chiuse. Nel lavoro avete idee innovative e la capacità di proporle con autorevolezza: un riconoscimento inatteso potrebbe arrivare proprio grazie a un vostro contributo creativo. In amore siete presenti ma rispettosi dello spazio altrui, un equilibrio raro che permette relazioni mature e dialoghi sinceri. La fortuna questa settimana si manifesta nei contesti in cui osate pensare fuori dagli schemi e agite con autenticità.

Sagittario

Il vostro cielo è dinamico e curioso: avanzate con leggerezza ma con una visione più chiara di ciò che desiderate ottenere.

Le relazioni affettive beneficiano di un’atmosfera giocosa, senza eccessi di drammaticità, ideale per consolidare legami o fare incontri gradevoli. Sul lavoro, progetti che richiedono estro e adattabilità trovano terreno fertile: chi osa proporre qualcosa di nuovo riceve consensi. La fortuna è discreta ma efficace, soprattutto verso fine periodo: un’opportunità concreta si presenta quando meno ve lo aspettate.

Vergine

Settimana di precisione e lucidità mentale. In amore la vostra comprensione per l’altro cresce, così come la capacità di esprimere i vostri bisogni senza conflitti inutili. Le coppie trovano un dialogo profondo, mentre i single attraggono persone con valori affini ai vostri. Nel lavoro la vostra efficienza è evidente: riuscite a portare ordine anche nelle situazioni più complesse, e questo vi dà un netto vantaggio.

La fortuna aiuta chi pensa con chiarezza e agisce con metodo.

Capricorno

È un periodo di consolidamento e responsabilità che paga. In amore siete stabili e presenti, con una dose di dolcezza che sorprende chi vi è accanto: dialoghi sinceri e gesti concreti rinsaldano i vostri legami. Chi è single potrebbe riscoprire l’attrazione per persone che trasmettono sicurezza e affetto maturo. Nel lavoro la perseveranza continua a dare frutti: una situazione che richiedeva tempo finalmente trova una forma definitiva. La fortuna vi aiuta soprattutto nelle questioni pratiche e nelle decisioni ponderate.

Ariete

La settimana vi invita a guardare oltre la superficie. In amore siete passionali, ma dovete evitare di reagire all’istante: ascoltare sarà la vostra arma migliore, capace di aprire nuove strade nei rapporti più importanti.

Sul lavoro avete la possibilità di riprendere un discorso interrotto e di trasformarlo in qualcosa di concreto, a patto di calibrare le vostre energie. La fortuna è presente nei momenti in cui dimostrate equilibrio tra testa e cuore, tra impulso e riflessione.

Leone

Settimana di equilibrio e di recupero. In amore la vostra naturale generosità vi rende magnetici, ma è importante non pretendere di essere al centro in ogni momento: il dialogo sincero premia di più dei gesti eclatanti. Sul lavoro nasce l’occasione di rafforzare un progetto con l’aiuto di persone competenti: non sottovalutate la forza della collaborazione. La fortuna sorride quando non cercate l’applauso, ma il risultato duraturo.

Cancro

Una fase di introspezione costruttiva. In amore percepite ciò che non viene detto e riuscite a portare alla luce verità importanti: questo favorisce relazioni più autentiche. I momenti di riflessione vi aiutano a comprendere cosa desiderate veramente. Nel lavoro alcune situazioni richiedono più attenzione ai dettagli: quando li sistemate, si aprono prospettive positive. La fortuna è discreta, ma sostiene chi si prende il tempo di ascoltare e comprendere.

Bilancia

Settimana in cui siete chiamati a chiarire priorità. In amore potreste sperimentare alti e bassi: la chiave è non confondere desideri con aspettative irrealistiche. Aperture di dialogo sincere portano più vantaggi di gesti simbolici.

Sul lavoro il campo è fertile, ma richiede una scelta chiara di direzione: quando decidete, le cose si sistemano più rapidamente. La fortuna arriva attraverso una visione chiara e obiettiva delle vostre reali necessità.

10° Gemelli

È un periodo di rallentamento apparente, che però vi regala lo spazio per riorganizzare pensieri e idee. In amore potreste sentirvi incerti sul da farsi: questo non è un segno di debolezza, ma una chiamata a comprendere ciò che davvero conta. Sul lavoro evitare le distrazioni è la chiave: è il momento di definire priorità e lasciare andare ciò che non serve. La fortuna arriva a piccole dosi, ma se seguite il filo della lucidità, emergono opportunità concrete.

11° Acquario

Questa settimana siete meno decisi del solito nel definire le direzioni da prendere.

In amore tende a prevalere l’idealizzazione, più che il dialogo reale: ricordate che l’intimità nasce dal confronto vero. Sul lavoro alcune idee restano in sospeso perché manca la messa a terra concreta: prendetevi il tempo di dettagliare i vostri piani e di confrontarvi con chi può aiutarvi a realizzarli. La fortuna ritorna quando superate l’indecisione con chiarezza di intenti.

12° Pesci

Settimana emotivamente intensa ma confusa. In amore potete sentire un forte desiderio di vicinanza, ma anche la paura di esporsi. L’equilibrio si trova nella misura: quando parlate apertamente delle vostre sensazioni, riuscite a creare legami più profondi. Nel lavoro è importante non isolarsi: condividere idee con colleghi di fiducia porta nuove prospettive. La fortuna è discreta, ma appoggia chi ascolta con attenzione e agisce con autenticità.
© RIPRODUZIONE VIETATA