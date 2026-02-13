L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 è pronto a svelare le previsioni con i voti assegnati ad ogni segno. Il periodo sotto analisi vede diversi transiti astrali di notevole interesse. Il più importante è l'ingresso del Sole in Pesci di mercoledì 18, anticipato martedì 17 della Luna nel segno. Periodo molto positivo anche per l'Ariete e il Toro, entrambi assistiti dalla Luna presente nel segno rispettivamente giovedì 19 e domenica 22 febbraio.

Oroscopo e pagelle della settimana per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8. Il periodo si apre con una spinta dinamica che trova il massimo splendore giovedì 19 febbraio, grazie alla presenza della Luna nel segno che regala una marcia in più in ogni iniziativa.

In ambito professionale, si avverte la necessità di risolvere alcune pendenze burocratiche che si trascinano da tempo, ma l'energia non manca per affrontare anche i compiti più gravosi. Nel settore dei sentimenti, chi vive in coppia può riscoprire una complicità sopita, mentre chi è single dovrebbe guardarsi intorno con maggiore fiducia durante il fine settimana. Le spese per la casa o per la manutenzione dell'auto potrebbero richiedere una gestione oculata delle risorse, evitando acquisti impulsivi lunedì. La comunicazione con i figli o con i parenti stretti appare fluida, permettendo di chiarire vecchi malintesi legati a questioni ereditarie o gestioni domestiche condivise. Ogni passo compiuto con determinazione porterà a risultati tangibili entro domenica.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 19 febbraio (Luna in Ariete);

★★★★ martedì 17, venerdì 20 e sabato 21;

★★★ lunedì 16 febbraio.

♉ Toro: voto 9. Una settimana caratterizzata da una stabilità crescente che culmina in una domenica 22 febbraio da ricordare, con la Luna nel segno a fare da madrina. Gli impegni lavorativi procedono senza intoppi, permettendo di pianificare investimenti a lungo termine o di discutere di scadenze fiscali con una lucidità invidiabile. In famiglia regna un'atmosfera di collaborazione; eventuali tensioni legate a riparazioni domestiche o traslochi vengono superate grazie a un dialogo costruttivo.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, i legami consolidati godono di una fase di profonda armonia, mentre chi cerca l'amore potrebbe fare incontri interessanti durante la giornata di sabato. Si consiglia di prestare attenzione alla gestione del budget familiare, specialmente mercoledì, per evitare che piccole uscite impreviste possano appesantire il bilancio mensile. La serenità interiore sarà la bussola che guiderà ogni scelta, portando a una chiusura di settimana gratificante.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno domenica 22 febbraio (Luna in Toro);

★★★★ lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e venerdì 20.

♊ Gemelli: voto 6. Il percorso settimanale appare altalenante, con punte di eccellenza lunedì e sabato, contrapposte a un martedì 17 febbraio che richiede estrema prudenza.

In ufficio o nel proprio ambito lavorativo, è fondamentale mantenere la calma davanti a scadenze pressanti o a disguidi tecnici che potrebbero rallentare la tabella di marcia. Le relazioni interpersonali subiscono qualche scossone a metà settimana; la pazienza sarà necessaria per non alimentare polemiche sterili con amici o colleghi. Sul fronte privato, il desiderio di evasione si fa sentire forte, spingendo verso la ricerca di nuovi stimoli o piccoli viaggi fuori porta per staccare dalla routine. La gestione delle tasse o di documenti legali richiede precisione mercoledì, onde evitare sanzioni. Nonostante qualche momento di incertezza sul futuro professionale, le giornate di giovedì e venerdì offrono l'occasione per ristabilire l'equilibrio e guardare ai progetti futuri con rinnovato ottimismo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 16 e sabato 21;

★★★★ giovedì 19, venerdì 20 e domenica 22;

★★★ mercoledì 18 febbraio;

★★ martedì 17 febbraio.

♋ Cancro: voto 6. La settimana si prospetta interessante, specialmente nelle giornate di martedì e mercoledì, dove la sintonia con l'ambiente circostante raggiunge i livelli più alti. Tuttavia, sabato 21 febbraio invita alla cautela, poiché imprevisti domestici o piccoli guasti all'auto potrebbero generare un po' di stress. In ambito affettivo, si avverte il bisogno di conferme e di maggiore presenza da parte del partner; le coppie che hanno vissuto crisi recenti troveranno il modo di riavvicinarsi attraverso il confronto sincero.

I single potrebbero sentirsi un po' malinconici venerdì, ma la domenica promette un recupero dell'umore. Per quanto riguarda il denaro, è saggio monitorare le entrate e le uscite, evitando di esporsi troppo in prestiti a favore di conoscenti. Il sogno di un cambiamento abitativo o di una ristrutturazione importante inizia a prendere forma, ma occorre ancora tempo per definire ogni dettaglio pratico e finanziario.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 17 e mercoledì 18;

★★★★ lunedì 16, giovedì 19 e domenica 22;

★★★ venerdì 20 febbraio;

★★ sabato 21 febbraio.

♌ Leone: voto 6. L'avvio di settimana appare leggermente sottotono lunedì 16 febbraio, ma il recupero è rapido e vigoroso, raggiungendo l'apice tra giovedì e venerdì.

Sul lavoro, la grinta non manca e permette di superare ostacoli che sembravano insormontabili, attirando l'attenzione di superiori o collaboratori. La sfera dei sentimenti richiede un briciolo di attenzione in più martedì; evitare toni troppo perentori aiuterà a mantenere la pace domestica. Per chi ha figli, la settimana offre momenti di gioia e condivisione, ideali per pianificare attività ricreative. Le preoccupazioni legate a vecchie scadenze fiscali iniziano a diradarsi grazie a una gestione più ordinata dei documenti. Sabato e domenica sono giornate propizie per coltivare le amicizie e per dedicarsi a hobby che erano stati messi da parte per troppo tempo. La fiducia nel domani torna a farsi sentire, regalando una visione più luminosa delle prospettive di carriera.

La valutazione della settimana:

★★★★★ giovedì 19 e venerdì 20;

★★★★ mercoledì 18, sabato 21 e domenica 22;

★★★ martedì 17 febbraio;

★★ lunedì 16 febbraio.

♍ Vergine: voto 5. Una settimana che richiede spirito di adattamento, con un martedì 17 febbraio particolarmente brillante ma un venerdì 20 febbraio che mette alla prova la tenuta nervosa. Le questioni lavorative sono al centro dell'attenzione, con scartoffie burocratiche e adempimenti fiscali che rubano tempo prezioso ad altre attività. È fondamentale non farsi sopraffare dall'ansia per il futuro e affrontare un problema alla volta con metodo. In famiglia, potrebbero sorgere discussioni legate alla gestione delle spese comuni o alla manutenzione della casa; il consiglio è di cercare compromessi piuttosto che imporre la propria visione.

In amore, la stanchezza potrebbe limitare i momenti di passione, ma la giornata di sabato offre l'occasione per un recupero dell'intesa di coppia. Per i single, non è il momento ideale per lanciarsi in nuove avventure senza riflettere. Mantenere l'ordine mentale e materiale sarà la chiave per superare le piccole asperità di questo periodo.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ martedì 17 febbraio;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18, sabato 21 e domenica 22;

★★★ giovedì 19 febbraio;

★★ venerdì 20 febbraio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. Il lunedì si presenta come la giornata migliore del periodo, ideale per dare il via a progetti ambiziosi che richiedono diplomazia e senso estetico.

Nell'ambiente lavorativo, la capacità di mediazione permette di risolvere vecchi conflitti tra colleghi, portando un clima di maggiore distensione. Per quanto riguarda la sfera privata, il rapporto con i figli richiede attenzione e ascolto, specialmente giovedì, quando alcune richieste potrebbero apparire bizzarre. Le finanze godono di una discreta stabilità, anche se occorre prestare cautela domenica 22 febbraio per evitare spese superflue dettate da un momento di noia. In amore, chi vive in coppia sperimenta una fase di rinnovato interesse reciproco, mentre i single possono contare su incontri stimolanti durante le serate di martedì e venerdì. Il desiderio di rinnovare l'arredamento di casa o di cambiare l'auto si fa strada, ma si consiglia di attendere tempi più maturi per le firme definitive.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 16 febbraio;

★★★★ mercoledì 18, giovedì 19 e sabato 21;

★★★ domenica 22 febbraio.

♏ Scorpione: voto 7. La settimana ruota attorno a un mercoledì 18 febbraio eccellente, dove l'intuito permette di anticipare le mosse di avversari o concorrenti in ambito professionale. Le questioni legate a eredità o a spartizioni di beni di famiglia tornano in primo piano, richiedendo però una gestione razionale e priva di emotività. Sabato e domenica si avverte un calo di energia che suggerisce di limitare gli impegni mondani per dedicarsi al riposo e alla riflessione. Nel settore affettivo, il desiderio di solitudine potrebbe essere frainteso da chi sta vicino; spiegare le motivazioni con garbo eviterà inutili tensioni.

Le scadenze fiscali o i pagamenti legati a multe e tasse vanno controllati con estrema cura martedì, per non incorrere in ulteriori esborsi. La casa richiede piccoli interventi di manutenzione che non possono più essere rimandati, specialmente per quanto riguarda impianti idraulici o elettrici.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 18 febbraio;

★★★★ lunedì 16 e venerdì 20;

★★★ sabato 21 febbraio;

★★ domenica 22 febbraio.

♐ Sagittario: voto 7. Il culmine del benessere settimanale giunge venerdì 20 febbraio, una giornata perfetta per espandere i propri orizzonti mentali e lavorativi. In ambito professionale, si prospettano nuove collaborazioni che potrebbero portare vantaggi economici interessanti nel lungo periodo.

Tuttavia, mercoledì 18 febbraio invita alla prudenza nei dialoghi con i superiori, poiché il rischio di incomprensioni è piuttosto elevato. La vita sentimentale scorre serena, con momenti di grande complicità sabato, ideali per pianificare un futuro insieme o per discutere di sogni nel cassetto. Chi è solo dovrebbe approfittare del fine settimana per frequentare nuovi ambienti, poiché le stelle favoriscono le conoscenze originali. Le spese per i viaggi o per corsi di aggiornamento sono da considerarsi investimenti preziosi, a patto di non intaccare i risparmi destinati alle emergenze familiari. La voglia di libertà si scontra talvolta con obblighi domestici, ma l'equilibrio è possibile.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 20 febbraio;

★★★★ giovedì 19 e domenica 22;

★★★ martedì 17 febbraio;

★★ mercoledì 18 febbraio.

♑ Capricorno: voto 7. Una settimana di consolidamento che trova in sabato 21 febbraio il momento di massima gratificazione personale e sociale. Sul fronte lavorativo, la costanza e l'impegno profuso negli ultimi tempi iniziano a dare frutti concreti, portando riconoscimenti o miglioramenti di posizione. Giovedì 19 febbraio, invece, si presenta come la giornata più complessa, dove intoppi burocratici o ritardi nei trasporti potrebbero mettere a dura prova la pazienza. In famiglia, il dialogo con i parenti anziani si rivela fondamentale per risolvere questioni legate a proprietà immobiliari. Per quanto riguarda l'amore, la domenica offre l'occasione per consolidare legami nati di recente, mentre chi è in coppia da tempo gode di una stabilità rassicurante. Si consiglia di prestare attenzione alla gestione del tempo, evitando che lo stress lavorativo invada eccessivamente la vita privata. Sogni premonitori o intuizioni improvvise potrebbero fornire risposte importanti su dubbi esistenziali.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 21 febbraio;

★★★★ martedì 17 e venerdì 20;

★★★ mercoledì 18 febbraio;

★★ giovedì 19 febbraio.

♒ Acquario: voto 6. Il ritmo settimanale appare vivace lunedì e mercoledì, giornate in cui la creatività permette di trovare soluzioni alternative a problemi quotidiani. In ambito professionale, si avverte la necessità di rinnovare alcuni strumenti di lavoro o di cambiare approccio verso compiti ripetitivi. Sabato 21 febbraio, tuttavia, richiede di rallentare per evitare errori dettati dalla fretta, specialmente nella compilazione di moduli o nella gestione di conti online. Le relazioni amicali sono fonte di grande supporto e allegria, offrendo spunti di riflessione per superare paure legate al futuro. In amore, è necessario un pizzico di chiarezza in più per evitare che piccoli dubbi si trasformino in sospetti infondati. Le spese per la tecnologia o per l'auto vanno pianificate con cura, onde evitare di trovarsi scoperti in vista di scadenze fiscali imminenti. La domenica invita alla convivialità in famiglia, regalando momenti di autentica spensieratezza.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 16 e mercoledì 18;

★★★★ martedì 17, giovedì 19 e domenica 22;

★★★ venerdì 20 febbraio;

★★ sabato 21 febbraio.

♓ Pesci: voto 10. Una settimana trionfale che vede il martedì 17 febbraio come apice assoluto grazie alla Luna nel segno. L'ingresso del Sole mercoledì 18 inaugura una fase di grande vigore e realizzazione in ogni campo dell'esistenza. Nel lavoro, le proposte avanzate vengono accolte con entusiasmo, aprendo la strada a successi duraturi e a entrate finanziarie superiori alle aspettative. La sfera sentimentale, secondo l'oroscopo, brilla di luce propria: per i single gli incontri sono favoriti durante tutto il periodo, mentre per chi è in coppia si prospettano progetti importanti come la convivenza o l'acquisto di una nuova casa. Nonostante l'euforia, giovedì 19 febbraio suggerisce di mantenere i piedi per terra nella gestione delle pratiche amministrative. I sogni sono intensi e ricchi di significati, mentre il desiderio di fuga dalla realtà si trasforma in una spinta creativa senza precedenti. La domenica chiude in bellezza, confermando un primato assoluto nello zodiaco.

La graduatoria settimanale con le stelle: