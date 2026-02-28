L'oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo si apre con un cielo dinamico e ricco di stimoli. Il Sole transita nel segno dei Pesci, amplificando sensibilità e intuizione, mentre Venere favorisce i sentimenti sinceri. Marte spinge all’azione, ma chiede anche prudenza nelle decisioni impulsive.

Una nuova dose di energie spingerà i nativi Pesci a dimostrare tanto al lavoro, ma dovranno rinunciare a Venere, mentre il Cancro non dovrà buttarsi a capofitto in nuovi rapporti senza riflettere bene. Il Leone ritroverà entusiasmo e voglia di fare in amore, mentre i Gemelli non dovranno avere fretta nei loro progetti.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 marzo 2026 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che creano un rapporto solido tra voi e la persona che amate. Il pianeta Venere sarà pronto per entrare nel vostro segno, e potrete fare importanti passi avanti con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro Marte alle vostre spalle potrebbe rallentarvi un po’, ma sarà possibile mettere insieme buoni progetti se dimostrerete ancora impegno. Voto - 8️⃣

Toro: i buoni sentimenti tra voi e il partner non mancheranno durante questa settimana di marzo. La primavera arriverà anche per voi, ma sarà necessaria maggiore prudenza per non cadere in discussioni superflue. Sul fronte professionale Marte sarà favorevole nel prossimo periodo.

Non abbiate paura dei cambiamenti, e dimostrate di poter fare tanto con le vostre forze. Voto - 8️⃣

Gemelli: attenzione a non avere troppa fretta di fare nei vostri progetti po’ professionali. L'arrivo di Marte nel segno dei Pesci potrebbe ostacolare il vostro successo, soprattutto per i nati nella prima decade. In ambito amoroso Venere sarà favorevole a partire da venerdì, cambiando le carte in tavola su come gestire la vostra storia d'amore. Voto - 7️⃣

Cancro: il passaggio di Venere nel segno dell'Ariete potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra vita sentimentale. Se c'è una persona importante nella vostra vita, ma non siete ancora sicuri di quello che provate, siate prudenti. Sul fronte professionale Marte in Pesci potrebbe darvi quella spinta necessaria per affrontare a viso aperto nuove mansioni.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che potrebbe decollare del tutto per voi nativi del segno. Con Venere in arrivo nel segno amico dell'Ariete, la relazione con una persona speciale potrebbe farsi davvero importante. Bene anche nel lavoro, soprattutto se avete intrapreso di recente nuovi percorsi. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una settimana tutto sommato produttiva per voi secondo l'oroscopo, ma con alcuni ostacoli da superare. Con Marte che entra in Pesci, non sempre avrete la sicurezza di ciò che state facendo. In amore proteggete il vostro rapporto, evitando di causare inutili discussioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo in calo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Qualche tensione potrebbe farvi perdere terreno: attenzione a non causare qualche dispiacere di troppo.

Sul fronte professionale sarete in cerca di conferme, ma potrebbe essere necessario qualche sacrificio. Voto - 6️⃣

Scorpione: anche se Venere smetterà di essere nella vostra orbita, la vostra vita sentimentale avrà ancora grandi potenzialità. Toccherà a voi trovare il giusto pretesto per fare breccia nel cuore della persona che amate. In ambito lavorativo Marte e Mercurio vi permetteranno di essere determinati e brillanti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che tenderà a migliorare in questa settimana di marzo. Avrete modo di fiorire come la primavera che sta per arrivare, cogliendo le occasioni giuste per far risplendere il vostro rapporto.

Nel lavoro invece Marte si metterà contro di voi. Non sarà ancora il momento adatto per dedicarsi a progetti più complessi. Voto - 7️⃣

Capricorno: questa settimana di marzo potrebbe rivelarsi complessa da affrontare in ambito amoroso. Con Venere in arrivo nel segno dell'Ariete, non ci sarà una perfetta stabilità tra voi e il partner. Bene invece il lavoro, con Marte in sestile che potrebbe aprire nuove strade da percorrere. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo in rialzo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Il passaggio di Venere nel segno dell'Ariete vi darà quella marcia in più necessaria per dare un tocco di romanticismo alla vostra storia d'amore. Sul fronte professionale perderete il sostegno di Marte, ma sarà ancora un buon momento per mettere insieme progetti creativi.

Voto - 8️⃣

Pesci: questa prima settimana di marzo vi vedrà un po’ più attenti in amore. Venere non sarà più nel vostro segno, e per vivere un rapporto armonioso dovrete metterci di più del vostro. In quanto al lavoro Mercurio premia la vostra precisione, e l'arrivo di Marte vi darà una buona dose di energie da spendere. Voto - 8️⃣