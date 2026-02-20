L'oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 vede un cielo molto movimentato, con tanti cambiamenti per diversi segni. Il protagonista assoluto di questi giorni è il Cancro (Voto 10), che grazie a pianeti molto favorevoli conquista il primo posto in classifica e vive momenti magici, specialmente verso metà settimana. Per il segno della Bilancia (voto 6), invece, la situazione è mediocre: ci sono giornate buone che si alternano a momenti di forte stanchezza, portando un risultato finale senza lodi e senza infamia. Purtroppo, il segno che fatica di più in questo periodo è il Capricorno (voto 5), che si trova all’ultimo posto della graduatoria.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. La settimana in arrivo si presenta un po' come una salita, che però finisce con un panorama bellissimo. Il lunedì purtroppo parte con il piede sbagliato e sembra che tutto vada per il verso storto, quindi il consiglio è di non perdere la calma e di non rispondere male a nessuno. Martedì le cose iniziano a migliorare leggermente, ma bisogna ancora stare attenti a non fare passi troppo lunghi. Da mercoledì la musica cambia e si comincia a sentire una bella energia che permette di risolvere i piccoli problemi di casa o di lavoro. Giovedì e sabato sono giornate molto fortunate, ideali per stare in compagnia e sorridere un po' di più.

Il momento più bello di tutti arriva però domenica primo marzo, che viene indicata come la giornata migliore in assoluto. Sarà una domenica di grande gioia e relax, perfetta per ricaricare le pile e sentirsi finalmente sereni e felici insieme alle persone che si amano.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★ mercoledì 25 e venerdì 27;

★★★ martedì 24 febbraio;

★★ lunedì 23 febbraio.

♉ Toro: voto 6. Il periodo in analisi parte molto bene, poi però incontra qualche piccolo ostacolo a metà strada. Lunedì e mercoledì sono i giorni più belli per voi, dove vi sentirete pieni di forza e avrete voglia di fare tante cose.

Martedì e giovedì continuano a essere giorni buoni e senza troppi pensieri, in cui tutto scorre abbastanza liscio. Dovete però fare molta attenzione alla giornata di venerdì, che viene vista come la più difficile della settimana. In quel giorno è meglio non stancarsi troppo e soprattutto non cercare lo scontro con il partner o con i colleghi, perché la pazienza sarà poca. Sabato la situazione migliora un pochino, anche se vi sentirete ancora un po' giù di corda. Per fortuna domenica le stelle tornano a sorridervi e potrete concludere la settimana in modo piacevole, magari facendo una bella passeggiata o mangiando qualcosa di buono in tranquillità, lasciandovi alle spalle ogni nervosismo.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 23 e mercoledì 25;

★★★★ martedì 24, giovedì 26 e domenica 1;

★★★ sabato 28 febbraio;

★★ venerdì 27 febbraio.

♊ Gemelli: voto 9.

Avete davanti a voi una settimana davvero fantastica e piena di occasioni da prendere al volo. Il punteggio è molto alto e questo significa che i pianeti vi vogliono bene. Lunedì si inizia già con un buon umore, ma la vera festa comincia martedì 24 febbraio. In quel giorno la Luna entra proprio nel vostro segno e vi regala una marcia in più: sarete simpatici, brillanti e tutti vorranno stare con voi. Anche mercoledì e sabato sono giorni da cinque stelle, ottimi per chi deve chiedere un favore o vuole fare un piccolo acquisto. Giovedì, venerdì e domenica sono comunque giornate molto positive in cui non ci saranno grossi problemi da affrontare. In pratica, avete quasi tutta la settimana dalla vostra parte e il consiglio è quello di approfittarne per stare all'aria aperta e godervi la vita sociale.

Non chiudetevi in casa perché le stelle vi invitano a stare in mezzo alla gente e a divertirvi senza troppi pensieri per la testa.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★ lunedì 23, giovedì 26, venerdì 27 e domenica 1.

♋ Cancro: voto 10. Questa settimana il segno del Cancro è il re dello zodiaco con il voto massimo. Tutto sembra girare a vostro favore e le stelle vi proteggono in ogni cosa che fate. Lunedì e mercoledì sono giorni solidi e sereni, mentre martedì la fortuna inizia a farsi sentire ancora più forte. Il momento magico di tutta la settimana è giovedì 26 febbraio, quando la Luna arriva nel vostro segno a portarvi tanta dolcezza e tante belle notizie.

Sarà una giornata speciale per il cuore e per i sentimenti. Venerdì e domenica continuano a essere momenti splendidi, dove vi sentirete amati e coccolati da chi vi sta vicino. Anche sabato è un giorno molto valido per riposarsi o per fare qualche lavoretto che avevate lasciato indietro. È un periodo d'oro per fare pace con qualcuno se avevate litigato o per iniziare qualcosa di nuovo con fiducia. Godetevi ogni momento di questi giorni perché la fortuna vi sta bussando alla porta con insistenza e molta generosità.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★ lunedì 23, mercoledì 25 e sabato 28.

♌ Leone: voto 8.

Si preannuncia una settimana molto energica e piena di grinta, proprio come piace a voi. Si parte con un lunedì un po' sottotono, forse a causa di qualche impegno di troppo o di un po' di stanchezza arretrata che vi trascinerete dal weekend precedente. Per fortuna da martedì le cose cambiano e inizierete a sentirvi molto meglio. Mercoledì e venerdì saranno giorni buoni in cui riuscirete a fare tutto quello che avete in mente. Giovedì e domenica saranno invece giornate eccellenti per i rapporti con gli altri. La giornata più importante però è quella di sabato 28 febbraio, quando la Luna entrerà nel vostro segno rendendovi i protagonisti assoluti. Sabato sarà il momento giusto per uscire, farvi vedere e magari ricevere un bel complimento che vi farà sentire molto orgogliosi.

In generale, è una settimana che vi permette di recuperare terreno e di finire il mese di febbraio con molta fiducia e tanta voglia di spaccare il mondo, lasciando da parte i dubbi.

La valutazione della settimana:

★★★★ martedì 24, mercoledì 25 e venerdì 27;

★★★ lunedì 23 febbraio.

♍ Vergine: voto 6. Diversi nativi devono affrontare una settimana un po' altalenante, con momenti buoni e altri un po' più faticosi. Lunedì è un'ottima giornata, perfetta per mettere in ordine le vostre cose e sentirvi padroni della situazione. Anche martedì le stelle vi danno una mano e tutto procede senza intoppi. I problemi purtroppo arrivano mercoledì, quando inizierete a sentirvi un po' nervosi e sotto pressione.

Il punto più basso della settimana sarà giovedì 26 febbraio, un giorno in cui sembra che nessuno vi capisca e dove la stanchezza si farà sentire parecchio. Non scoraggiatevi però, perché da venerdì la situazione torna a migliorare gradualmente. Sabato sarà una giornata discreta per fare la spesa o sistemare casa, mentre domenica primo marzo sarà una bellissima giornata di recupero. Domenica potrete finalmente rilassarvi del tutto e ritrovare la pace interiore, chiudendo la settimana in modo molto positivo e pronti per affrontare il nuovo mese con uno spirito molto più leggero.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 23 e domenica 1;

★★★★ martedì 24, venerdì 27 e sabato 28;

★★★ mercoledì 25 febbraio;

★★ giovedì 26 febbraio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6.

A chi è nato sotto questo segno l'oroscopo settimanale prospetta una settimana con alti e bassi, ma che tutto sommato si può gestire bene. Lunedì si parte con il piede giusto e le cose sembrano scorrere senza troppi problemi. Le giornate migliori di tutto il periodo sono sicuramente martedì 24 e mercoledì 25, quando vi sentirete più in forma e avrete la possibilità di risolvere qualche piccola questione che vi stava a cuore. Giovedì continua a essere una giornata positiva, ma fate attenzione perché da venerdì la stanchezza inizierà a farsi sentire. Il momento più difficile sarà sabato 28 febbraio, dove le stelle consigliano di stare calmi e non fare sforzi eccessivi per evitare di innervosirsi inutilmente.

Per fortuna domenica primo marzo la situazione migliora sensibilmente, permettendovi di chiudere la settimana in modo sereno e di riposare un po' di più in vista dei nuovi impegni del mese che arriva.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 24 e mercoledì 25;

★★★★ lunedì 23, giovedì 26 e domenica 1;

★★★ venerdì 27 febbraio;

★★ sabato 28 febbraio.

♏ Scorpione: voto 7. I prossimi sette giorni iniziano con qualche piccolo rallentamento ma che finisce in modo davvero splendido. Lunedì è una giornata discreta, ma martedì 24 febbraio sarà il giorno più faticoso di tutti: cercate di non prendervela troppo se qualcosa non va come vorreste. Mercoledì le cose restano ancora un po' incerte, ma da giovedì il vento cambia e inizia a soffiare a vostro favore.

Il momento più bello in assoluto è venerdì 27 febbraio, indicato come la vostra giornata fortunata della settimana: approfittatene per chiedere qualcosa o per stare con chi amate. Anche il weekend sarà di altissimo livello, con un sabato e una domenica pieni di energia e di voglia di stare insieme agli altri. È una settimana che vi chiede di avere pazienza all'inizio per poi raccogliere i frutti verso la fine, con un sorriso che tornerà a splendere sul vostro viso.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★ lunedì 23 e giovedì 26;

★★★ mercoledì 25 febbraio;

★★ martedì 24 febbraio.

♐ Sagittario: voto 6. La settimana prossima si presenta abbastanza equilibrata, senza troppi scossoni ma con qualche momento di pausa.

Si comincia molto bene lunedì 23, con tanta energia e voglia di fare che vi aiuteranno a sbrigare subito le faccende più urgenti. Martedì le cose continuano ad andare bene, ma mercoledì 25 febbraio le stelle indicano un calo di forza: sarà la giornata più complessa, quindi meglio non fare troppi programmi. Giovedì la ripresa è lenta ma costante, mentre venerdì tornerete a sentirvi decisamente meglio. Un altro picco di fortuna lo avrete sabato 28, che si preannuncia come una giornata ottima per il divertimento e per stare all'aria aperta. Domenica primo marzo sarà una giornata tranquilla, ideale per stare in famiglia o con gli amici più cari. In sintesi, è una settimana in cui basta gestire bene le energie di mercoledì per far andare tutto per il meglio.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 23 e sabato 28;

★★★★ martedì 24, venerdì 27 e domenica 1;

★★★ giovedì 26 febbraio;

★★ mercoledì 25 febbraio.

♑ Capricorno: voto 5. Questa è una settimana che richiede un po' di impegno extra, perché le stelle sono un pochino pigre. Lunedì è il giorno più difficile e potreste sentirvi un po' giù di morale o molto stanchi, quindi non caricatevi di troppi pesi. Martedì le cose vanno un po' meglio ma serve ancora prudenza. Da mercoledì a sabato il ritmo si stabilizza e riuscirete a portare a termine i vostri compiti quotidiani senza troppa fatica, anche se servirà sempre un po' di attenzione in più. La giornata più luminosa di tutto il periodo è venerdì 27 febbraio, dove tutto sembrerà più facile e anche l'umore sarà molto più alto. Sabato e domenica saranno giornate discrete, utili per fare programmi semplici e non troppo faticosi. Anche se il voto totale è basso, ricordate che con la vostra solita forza di volontà riuscirete a superare ogni piccolo ostacolo e a godervi comunque dei momenti di relax.

La classifica stellare da inizio a fine settimana;

★★★★★ venerdì 27 febbraio;

★★★★ mercoledì 25, giovedì 26, sabato 28 e domenica 1;

★★★ martedì 24 febbraio;

★★ lunedì 23 febbraio.

♒ Acquario: voto 8. Avete davanti a voi una settimana molto positiva che parte addirittura con il massimo della fortuna. Lunedì 23 febbraio è infatti la vostra giornata "top", ideale per dare inizio a nuovi progetti o per fare incontri interessanti. Questa bella scia di energia continua anche martedì e mercoledì, che saranno giorni pieni di cose belle e di sorrisi. Da giovedì a sabato la situazione resta comunque molto buona e avrete la forza necessaria per fare tutto quello che vi piace. Domenica primo marzo è l'unico giorno della settimana in cui dovrete rallentare un pochino: la stanchezza potrebbe farsi sentire e forse avrete meno voglia di stare in mezzo alla confusione. Il consiglio delle stelle è di godervi il grande slancio dei primi giorni e di usare la domenica per stare un po' per conto vostro a riposare, leggendo un libro o guardando la tv, in modo da recuperare le forze per il futuro.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★ giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28;

★★★ domenica 1° marzo.

♓ Pesci: voto 7. Una settimana molto dolce e interessante attende i nati sotto il segno dei Pesci. Si parte subito con una marcia in più lunedì 23, mentre martedì le cose procedono in modo normale e senza scossoni. Il momento magico arriva mercoledì 25 febbraio, che è la vostra giornata migliore della settimana: l'intuito sarà fortissimo e potreste ricevere una bella sorpresa o una telefonata che vi farà molto piacere. Anche giovedì e venerdì sono giorni fortunati, ottimi per i sentimenti e per le amicizie. Sabato la situazione diventa un po' più piatta e potreste sentirvi un pizzico annoiati. Fate invece molta attenzione a domenica primo marzo, che si prospetta come la giornata più faticosa del periodo: cercate di non discutere con chi vi sta vicino e non prendetevela se i piani per la giornata dovessero cambiare all'ultimo momento. Tutto sommato è un periodo positivo che vi regala molte più gioie che dolori.

La graduatoria settimanale con le stelle: