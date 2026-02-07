L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio ha un sapore speciale: le stelle parlano d’amore, scelte di cuore e desideri che chiedono spazio. San Valentino, al centro della settimana, diventa un momento chiave per chiarire sentimenti, rafforzare legami o aprirsi a nuove emozioni.

Mercurio e Venere arriveranno nel segno dei Pesci, accendendo la passione per il segno d'acqua, invece i nativi Vergine dovranno avere un po’ di pazienza per trascorrere un periodo tranquillo. I Gemelli non dovranno essere dispersivi nel loro lavoro, mentre Cancro e Leone ritroveranno l'entusiasmo di vivere e di amare.

Previsioni oroscopo dal 7 al 15 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: sarà una settimana intensa per voi nativi del segno. Anche se Venere si metterà alle vostre spalle, dimostrerete comunque un certo interesse nei confronti della persona che amate. Se siete single trovate il giusto pretesto per essere più attraenti e magnetici. Nel lavoro dosate bene le energie a disposizione. Anche se avrete le idee chiare, non sempre potreste avere le energie giuste. Voto - 8️⃣

Toro: l'arrivo di Venere nel segno dei Pesci vi permetterà di puntare maggiormente sulla stabilità del vostro rapporto. Gesti concreti e sentimenti veri potrebbero riaccendere la vostra relazione di coppia. Se siete single le vostre aspettative potrebbero aumentare.

Nel lavoro un po’ di praticità in più potrebbe aiutarvi a gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che potrebbe vedere insorgere qualche imprevisto secondo l'oroscopo. Il vostro atteggiamento potrebbe farsi più impulsivo e imprudente, e questo non farà bene alla vostra relazione di coppia. In ambito professionale attenzione a non essere dispersivi nei vostri progetti per non rallentare troppo con la vostra tabella di marcia. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà una settimana interessante per le stelle secondo l'oroscopo. In amore il cuore torna protagonista, ora che Venere si trova in trigono dal segno dei Pesci. Il prossimo San Valentino potrebbe riservare qualche sorpresa amorosa.

In quanto al lavoro potreste avere a che fare con progetti più entusiasmanti, che non vedrete l'ora di poter gestire. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali migliori a partire da questa settimana. Il nuovo inizierà per voi in questo periodo, con Venere che si sposta nel segno dei Pesci, riaccendendo la vostra voglia di amare. Single oppure no, se avete qualcuno di speciale nel vostro cuore, sarà il momento di farsi avanti. In quanto al lavoro alcuni progetti inizieranno a prendere forma, e vi sentirete pronti ad ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Vergine: attenzione al passaggio di stelle come Venere e Mercurio nel segno dei Pesci. Questa settimana potrebbe rivelarsi complicata per la vostra storia d'amore, che dovrà superare alcuni ostacoli.

Sul fronte professionale evitate drammi inutili se alcuni progetti non funzioneranno come previsto. Voto - 6️⃣

Bilancia: attenzione a non sentirvi troppo al centro in questo periodo secondo l'oroscopo. Venere non sarà più in trigono, ragion per cui sarà meglio non avere troppe pretese nei confronti del partner. Nel lavoro Marte sarà favorevole, ciò nonostante sarà necessario prendere alcuni progetti con la dovuta cautela per non commettere errori. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'oroscopo di questa settimana parlerà d'amore grazie a Venere in trigono, ma non solo. Il rapporto con il partner si farà più dolce e intenso, soprattutto se sarete disposti a fare un passo indietro. In quanto al lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, e con le giuste idee, potreste mettere insieme progetti interessanti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una settimana importante per voi nativi del segno, considerato il passaggio di Venere nel segno dei Pesci. Le stelle consigliano più controllo e meno impulsività, sfruttando anche le giornate di Luna favorevole. In quanto al lavoro la concentrazione potrebbe calare un po’ a causa di Mercurio. Di contro, Marte vi darà un po’ di energie molto utili. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali che annunciano stelle più serene nei vostri confronti. La vostra relazione sarà più spontanea e piacevole da vivere grazie a Venere in sestile. Se siete single, le stelle favoriscono nuovi incontri. In quanto al lavoro, il sostegno di Mercurio dal segno dei Pesci potrebbe darvi quella marcia in più.

Voto - 8️⃣

Acquario: periodo meno coinvolgente in amore, ma comunque piacevole da vivere per voi nativi del segno. Anche se Venere non sarà più dei vostri a partire da mercoledì, single oppure no, avrete ancora buone occasioni per mostrare le vostre emozioni. In quanto al lavoro Marte vi rende attivi e capaci. Sarete ancora una risorsa valida nel vostro gruppo. Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali che annunciano l'arrivo di stelle come Venere e Mercurio nel vostro cielo. In amore è arrivato il momento di splendere e fare qualcosa che possa portare il vostro rapporto a un livello superiore. Nel lavoro il vostro istinto sarà infallibile, e vi porterà a raggiungere risultati interessanti. Voto - 8️⃣