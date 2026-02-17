L'oroscopo settimanale dal 23 febbraio all'1 marzo si muove come un ponte sospeso tra ciò che è stato e ciò che sta per nascere. Alcuni segni dovranno fare i conti con rallentamenti, insoddisfazioni o dubbi pratici, mentre altri sentiranno crescere energia, desiderio di cambiamento e voglia di rimettersi in gioco. Parole chiavi: organizzazione, lucidità e una buona dose di pazienza. Le opportunità non mancheranno, ma andranno riconosciute e coltivate con cura. Se il Sagittario è il segno più favorito del periodo (conquistando il massimo punteggio astrale), il Pesci è svantaggiato.

Previsioni astrologiche settimanali fino al 1° marzo 2026

⭐⭐Pesci. La sensazione di essere fermi o rallentati si fa sentire. Alcune questioni lavorative non stanno dando i risultati sperati e questo vi pesa, soprattutto sul piano economico. Evitate di lasciarvi scoraggiare: separare la sfera professionale da quella personale sarà fondamentale per non compromettere l’equilibrio emotivo. È il momento di aggiornarvi, imparare qualcosa di nuovo, studiare strategie diverse. Chi è in coppia da tempo avverte una certa stanchezza e dovrà impegnarsi per riaccendere il dialogo. Attenzione alle spese: meglio investire in qualità che disperdere risorse in acquisti impulsivi.

⭐⭐⭐Scorpione. Settimana delicata, soprattutto sul fronte professionale.

La routine vi sta stretta e potreste sentirvi insofferenti verso colleghi o superiori. Evitate scatti d’ira che rischierebbero di complicare ulteriormente la situazione. In amore serve responsabilità: anche se vi sentite tentati da evasione o novità, riflettete bene prima di agire. Le finanze richiedono prudenza, specialmente se state valutando acquisti tecnologici o cambiamenti importanti. Il weekend sarà utile per ricaricare le batterie e fare ordine nei pensieri.

⭐⭐⭐Bilancia. Una preoccupazione o una paura irrisolta vi sta frenando più del dovuto. Avete talento e capacità, ma l’insicurezza rischia di offuscare tutto. In famiglia e nel lavoro manca entusiasmo, e questo vi fa sentire insoddisfatti.

È tempo di reagire. Cercate nuove fonti di ispirazione, stimoli culturali o confronti costruttivi che possano riaccendere la motivazione. Anche chi ha vissuto una perdita o un cambiamento drastico può rimettersi in piedi. Procedete un passo alla volta, senza pretendere tutto e subito.

⭐⭐⭐Cancro. L’inizio dell’anno vi ha messi alla prova e la stanchezza si accumula. Avete bisogno di fare una revisione generale, sia pratica sia emotiva. Questa settimana sarà utile per riflettere e pianificare le prossime mosse. Il corpo chiede attenzione: eliminate abitudini dannose e dedicatevi a uno stile di vita più sano. Sul fronte economico potrebbero emergere opportunità interessanti, ma valutatele con calma.

Nel fine settimana concedetevi un momento tutto vostro per rigenerarvi.

⭐⭐⭐⭐Capricorno. La settimana parte con qualche rallentamento, ma già verso la fine ritroverete slancio. Le questioni economiche richiedono disciplina: se avete speso troppo, è il momento di riequilibrare il budget. Al contrario, se state valutando un investimento ben studiato, potreste trovare l’occasione giusta. In ambito familiare si discuterà di temi concreti e sarà importante mantenere lucidità. Il weekend porterà qualche lezione preziosa, utile per rafforzare la vostra maturità interiore.

⭐⭐⭐⭐Toro. Riprendere il ritmo dopo il riposo non sarà semplice. La routine vi pesa e rischiate di affrontare i primi giorni con scarso entusiasmo.

Tuttavia, questo è un periodo favorevole ai cambiamenti, soprattutto se la strada attuale non vi soddisfa. La forma fisica va migliorata: alimentazione più equilibrata e maggiore movimento vi aiuteranno anche sul piano mentale. Piccoli passi costanti porteranno benefici concreti entro breve tempo.

⭐⭐⭐⭐Ariete. Lunedì e martedì saranno ideali per avviare nuovi progetti o riorganizzare il lavoro. Programmare con precisione vi aiuterà a evitare stress inutili. Vi sentite confusi, come se non sapeste quale direzione scegliere, ma fermarvi a riflettere sarà la soluzione migliore. Se qualcosa rallenta o si complica, non interpretatelo come un fallimento. Nel weekend ritroverete spazio per voi stessi e potrete recuperare energie preziose.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. La settimana si apre con dinamismo e numerosi impegni tra lavoro, famiglia e questioni domestiche. Potrebbero esserci riparazioni o incombenze pratiche da risolvere. Vi sentite in una fase di cambiamento e, a tratti, confusi. Una persona energica e positiva vi offrirà un sostegno importante. Attenzione al sonno: la mente corre troppo e rischiate di non riposare adeguatamente. Non trascurate controlli medici o questioni rimandate.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Se desiderate un cambiamento reale, dovrete essere voi a compiere il primo passo. La settimana vi chiede organizzazione e disciplina. Svegliarvi un po’ prima o pianificare meglio le attività vi permetterà di non accumulare ritardi. Abbandonate le lamentele e adottate un atteggiamento più costruttivo.

Gradualmente vedrete miglioramenti concreti, soprattutto sul piano professionale.

⭐⭐⭐⭐⭐Vergine. Sarà una settimana intensa, ricca di impegni, prove o colloqui. Mettere nero su bianco obiettivi e scadenze vi aiuterà a mantenere il controllo. Alcuni stanno valutando lavori extra per far fronte alle spese crescenti. Prestate attenzione ai segnali che arrivano: potrebbero esserci notizie importanti in arrivo. Evitate diete drastiche e prendetevi cura del corpo con equilibrio.

⭐⭐⭐⭐⭐Acquario. L’inizio della settimana dipenderà molto dal vostro atteggiamento. Se vi sentite sopraffatti, organizzate meglio le priorità e concedetevi momenti per voi stessi. Rinnovare l’immagine o sistemare l’armadio potrebbe avere un effetto positivo anche sull’umore.

Chi studia dovrà concentrarsi su esami o test imminenti. In famiglia l’atmosfera è tesa, ma con pazienza e ascolto potrete evitare scontri inutili.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Sagittario. Nel cuore della settimana sentirete crescere energia e voglia di fare. Incontri e riconciliazioni sono favoriti, così come la vita di coppia, che potrebbe vivere un momento particolarmente dolce. Avrete desiderio di rinnovare ciò che non funziona più, liberandovi del superfluo. Attenzione solo a qualche imprevisto familiare, soprattutto se ci sono figli piccoli. Nel complesso, vi aspetta una fase di ripresa e di entusiasmo ritrovato.