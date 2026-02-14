L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio porta con sé nuove energie e opportunità per tutti i segni zodiacali. Venere e Marte stimolano emozioni e passioni, Mercurio favorisce comunicazione e idee brillanti, mentre la Luna invita alla riflessione e alla cura di sé. È il momento perfetto per pianificare, agire con determinazione e vivere ogni giorno con curiosità e leggerezza.

Questa settimana, ogni segno potrà trovare spunti per rafforzare i legami, fare progressi nel lavoro, cogliere colpi di fortuna e ritrovare equilibrio fisico e mentale.

Previsioni oroscopo dal 16 al 22 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: in questa settimana di metà febbraio le vostre emozioni saranno abbastanza chiare nei confronti del partner. La Luna navigherà in buone posizioni, permettendovi di vivere il vostro rapporto con cura e attenzione. In ambito professionale l'energia non vi manca, e sarà molto utile per poter gestire anche i progetti più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Toro: sarà una settimana di cambiamenti per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner si farà più vivace, ma attenzione a non prendervi troppe libertà, soprattutto se venite da alcune situazioni complicate. In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per scommettere un progetto che tanto volete sviluppare, ma che finora non avete iniziato.

Voto - 8️⃣

Gemelli: attenzione a queste stelle durante questa settimana di febbraio. Con Venere in quadratura dal segno dei Pesci, non sempre saprete come approcciarvi alla persona che amate. Anche se la Luna vi darà una mano, meglio non sporgersi troppo. In quanto al lavoro le capacità non vi mancano, ma cercate di gestire bene quelle fasi di stanchezza. Voto - 6️⃣

Cancro: vita sentimentale che si accende in questa parte centrale di febbraio. Se siete single un rapporto potrebbe finalmente sbocciare, soprattutto se state attendendo da tempo. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee originali verranno apprezzate, e potrebbero aprire nuovi orizzonti, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Leone: la vostra vita amorosa sta lentamente prendendo quota secondo l'oroscopo. Queste stelle saranno meno influenti nei vostri confronti, abbastanza da potervi permettere di costruire la vostra quotidianità. Single oppure no, una persona potrebbe diventare sempre più centrale nella vostra vita. In quanto al lavoro avrete buone potenzialità, ma evitate decisioni impulsive. Voto - 8️⃣

Vergine: questa settimana di febbraio vedrà un cielo difficile nei vostri confronti. Con il partner ci saranno alcune questioni da chiarire, e con Venere in opposizione, potrebbe non essere così semplice. Sul fronte professionale potreste essere attratti da progetti all'apparenza interessanti, ma valutate anche i possibili contro.

Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali che annunciano una settimana tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà diretto e sincero, con tutti i pro e i contro del caso. In ambito lavorativo la comunicazione sarà buona, e le idee non mancheranno, ma dovrete trasformarle in fatti per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: cielo del momento che vi metterà a vostro agio secondo l'oroscopo. Flirt leggeri e piacevoli permetteranno ai single di dare brio alla propria vita amorosa. Le relazioni fisse vivranno bene anche nella loro semplicità. Sul fronte professionale l'attenzione si sposterà sulle questioni economiche, soprattutto se avrete acquisti ingenti da fare.

Voto - 8️⃣

Sagittario: attenzione a non esagerare in amore in questo periodo. La posizione di Venere potrebbe mettervi in difficoltà, e causare spiacevoli imprevisti o discussioni da risolvere con maturità. In ambito lavorativo Marte vi aiuterà a reagire con forza nei vostri progetti, ma attenzione a non agire in modo poco coerente. Voto - 6️⃣

Capricorno: il vostro stato d'animo sarà abbastanza allegro durante questa settimana di febbraio. Con il partner ci sarà una buona intesa grazie a Venere in sestile, ma attenzione alla Luna in quadratura durante il weekend. In ambito professionale lavorerete con uno spirito più razionale, utile per gestire senza sorprese le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà una settimana stabile per voi nativi del segno.

In amore vivrete il vostro rapporto con leggerezza, utile per stare bene insieme e superare agilmente gli ostacoli. Sul fronte professionale state attraversando un periodo produttivo: non ci sarà bisogno di darsi da fare più del dovuto. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà attraversare diverse stelle favorevoli nei vostri confronti. In amore vi sentirete bene con la persona che amate, grazie alla bontà di Venere e della Luna, che ruoterà attorno al vostro cielo. In ambito professionale prenderete le vostre mansioni con serietà e diplomazia, raggiungendo spesso i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣