Il mese di marzo sarà particolarmente importante per le questioni di cuore dei vari segni dello zodiaco. L'Ariete potrebbe scoprire il fascino dell'attesa, il Toro potrebbe progettare un viaggio. I Pesci potrebbero avere delle premonizioni in amore.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete

Marzo vi chiede di rallentare la carica. Se solitamente amate la conquista rapida, questo mese scoprirete il fascino dell'attesa. Le stelle suggeriscono che la persona che state cercando non si trova nel clamore, ma nel silenzio di una conversazione profonda. Imparate ad ascoltare i battiti altrui oltre ai vostri.

Toro

Le vostre certezze potrebbero subire una scossa benefica. Sentirete il bisogno di uscire dalla zona di comfort domestica per esplorare nuovi modi di stare insieme. Per chi è in coppia, è il momento di progettare un viaggio fuori dai radar; per i single, l’amore ha il profumo dell’imprevisto in una città straniera.

Gemelli

Siete in una fase di grande lucidità mentale, il che è un’arma a doppio taglio. Se da un lato sapete esattamente cosa volete, dall'altro rischiate di analizzare troppo i sentimenti. Lasciate che sia il corpo a parlare: meno messaggi scritti e più sguardi ravvicinati. La spontaneità sarà la vostra carta vincente.

Cancro

Marzo vi avvolge in una nuvola di romanticismo quasi d’altri tempi.

Avvertirete una forte connessione con il passato, ma attenzione a non confondere la nostalgia con l’amore. Aprite le finestre del cuore: qualcuno sta cercando di entrare con una ventata di freschezza che merita la vostra fiducia.

Leone

Il vostro carisma è ai massimi storici, ma questo mese la sfida sarà non oscurare chi vi sta accanto. L'amore vero per voi in questo marzo 2026 brilla di luce riflessa: sarete felici nel vedere il successo del partner. La generosità d’animo vi renderà irresistibili agli occhi di chi vi osserva da lontano.

Vergine

Basta liste di pro e contro. Questo mese i pianeti vi invitano a perdere il controllo. Potreste trovarvi coinvolti in una situazione che non avevate minimamente pianificato.

Accoglietela. La perfezione che cercate non risiede nell'ordine, ma nella meravigliosa confusione di due anime che si incastrano senza sforzo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia

Cercate l’equilibrio, come sempre, ma marzo vi sposta il baricentro verso la passione più autentica. Non abbiate paura di sbilanciarvi o di apparire "troppo" coinvolti. La vulnerabilità sarà il ponte che vi permetterà di raggiungere una profondità emotiva che non toccavate da tempo.

Scorpione

Siete i maestri del mistero, ma questo mese qualcuno riuscirà a leggervi dentro come un libro aperto. Invece di chiudervi, provate a godervi questa rara sensazione di essere compresi senza parlare. Per le coppie di lunga data, si riaccende un fuoco che credevate sopito sotto la cenere della routine.

Sagittario

L’amore per voi è un’avventura, e marzo non vi deluderà. Sentirete il bisogno di condividere i vostri ideali più alti con qualcuno che sappia galoppare al vostro fianco. Evitate chi cerca di recintare il vostro spazio: il vostro cuore ha bisogno di orizzonti larghi e di risate che riecheggiano nell'aria.

Capricorno

Sotto la vostra corazza di pragmatismo batte un cuore che ha fame di tenerezza. Questo mese vi stupirete di voi stessi, lasciandovi andare a gesti di dolcezza inaspettati. È il momento ideale per consolidare un legame o per dichiararvi a chi, in silenzio, aspetta un vostro segnale da mesi.

Acquario

Siete i pionieri dello zodiaco e in amore cercherete formule non convenzionali.

Marzo vi vede protagonisti di incontri stimolanti dal punto di vista intellettuale. Non accontentatevi di chi vi piace esteticamente; cercate chi sappia sfidare la vostra mente e farvi cambiare prospettiva sul mondo.

Pesci

Marzo è il vostro mese e l'amore viaggia sulle onde dell'intuizione. Sentirete ciò che l'altro prova prima ancora che venga detto. Usate questo dono con cura: non caricatevi dei pesi altrui, ma offrite la vostra luce. Una vecchia amicizia potrebbe improvvisamente cambiare colore, rivelando sfumature inaspettate.