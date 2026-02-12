L'oroscopo della settimana di San Valentino promette novità interessanti soprattutto per il Toro. Ci saranno infatti movimenti sentimentali intensi, anche (o soprattutto) per i single.

1. Oroscopo del Toro (9/10)

L’oroscopo del Toro per oggi è estremamente favorevole. Un San Valentino sereno e affettuoso attende i nati sotto questo segno. La complicità e la stabilità saranno al massimo, con momenti di profonda intimità e comprensione che consolidano il legame. Per i single, in arrivo incontri inattesi e molto piacevoli.

2. Vergine (8/10)

L’oroscopo della settimana di San Valentino per la Vergine indica una giornata romantica, ma con un tocco di cautela.

I sentimenti si intensificheranno e il partner sarà particolarmente sensibile. Attenzione però a non essere troppo critici, l’amore richiede anche un po’ di leggerezza.

3. Cancro (8/10)

L’oroscopo di oggi per il Cancro suggerisce un San Valentino ricco di emozioni. Un incontro speciale o un gesto romantico potrà portare a un rafforzamento dei legami. Nonostante una leggera insicurezza, la giornata sarà comunque all’insegna dell’affetto e della passione.

4. Leone (7/10)

L’oroscopo della settimana di San Valentino per il Leone consiglia di concentrarsi sul partner, senza però dimenticare se stessi. Un pizzico di orgoglio potrebbe entrare in gioco, ma l’amore sarà comunque generoso. Buona comunicazione e un gesto inaspettato porteranno momenti di gioia.

5. Bilancia (7/10)

L’oroscopo di oggi per la Bilancia prevede una giornata affettuosa, ma con qualche incertezza. Sebbene l’amore sia presente, si potrebbero verificare malintesi. È un buon momento per dedicarsi al partner con gentilezza, evitando conflitti inutili.

6. Capricorno (6/10)

L’oroscopo di San Valentino per il Capricorno suggerisce una giornata più riflessiva che appassionata. I sentimenti saranno profondi ma discreti. Un San Valentino tranquillo, magari con una serata intima, aiuterà a rafforzare un legame che ha bisogno di tempo per crescere.

7. Acquario (6/10)

L’oroscopo di oggi per l’Acquario indica una giornata di nuovi inizi. Potrebbero esserci sorprese inaspettate, ma la comunicazione sarà la chiave.

Nonostante qualche esitazione emotiva, la giornata offrirà opportunità per scoprire nuovi aspetti della relazione.

8. Pesci (6/10)

L’oroscopo di San Valentino per i Pesci prevede una settimana emotiva. L’intensità dei sentimenti potrebbe causare qualche confusione. È il momento giusto per affrontare la propria vulnerabilità, ma bisogna essere cauti nel non lasciare che la fantasia prenda il sopravvento.

9. Gemelli (5/10)

L’oroscopo di oggi per i Gemelli suggerisce che il San Valentino sarà un po’ turbolento. Le emozioni potrebbero alternarsi tra entusiasmo e incertezze. È un giorno da trascorrere cercando di trovare equilibrio, ma senza farsi sopraffare da troppe aspettative.

10. Sagittario (5/10)

L’oroscopo di San Valentino per il Sagittario prevede una settimana altalenante. Sebbene ci sia una forte carica passionale, alcuni momenti potrebbero essere segnati da incomprensioni. L’importante sarà mantenere una comunicazione chiara per evitare malintesi.

11. Scorpione (4/10)

L’oroscopo di oggi per lo Scorpione segnala un San Valentino intenso ma un po’ turbolento. I sentimenti saranno forti, ma anche le paure. Bisognerà fare attenzione a non essere troppo possessivi, cercando invece di dare spazio all’altro per crescere insieme.

12. Ariete (4/10)

L’oroscopo di San Valentino per l’Ariete suggerisce una giornata di passione ma anche di conflitti. L’impulsività potrebbe giocare brutti scherzi, minando la serenità della relazione. È importante rallentare il passo e riflettere su ciò che si desidera veramente in amore.