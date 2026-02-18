L'oroscopo del 20 febbraio mette in luce emozioni, incontri e scelte delicate. Le stelle invitano alla prudenza senza rinunciare alla passione, mentre i pianeti suggeriscono equilibrio tra desiderio e razionalità.

1° Pesci – Voto 9

I Pesci dominano la scena sentimentale con fascino magnetico e intuizioni brillanti. L’oroscopo segnala incontri travolgenti e ritorni di fiamma inaspettati, ma invita a valutare con attenzione proposte piccanti che potrebbero creare complicazioni. Le coppie ritrovano intensità, mentre i single vivono emozioni vibranti e piene di mistero.

2° Leone – Voto 8

Il Leone mostra carisma e sicurezza, qualità che favoriscono conquiste e chiarimenti. In base all’oroscopo, la determinazione aiuta a superare vecchie incomprensioni. Le relazioni diventano più solide grazie a gesti generosi, mentre chi è solo può ricevere attenzioni lusinghiere e intriganti.

3° Sagittario – Voto 8

Il Sagittario brilla per entusiasmo e desiderio di novità. L’oroscopo evidenzia un clima dinamico, ideale per ravvivare la complicità di coppia o per avviare nuove conoscenze. Occorre tuttavia evitare scelte affrettate, mantenendo chiarezza nelle intenzioni e coerenza nei comportamenti.

4° Bilancia – Voto 7,5

La Bilancia ritrova armonia e capacità di mediazione. Secondo l’oroscopo, dialoghi sinceri favoriscono riavvicinamenti importanti.

Le coppie rafforzano la fiducia reciproca, mentre i single possono vivere un corteggiamento elegante e promettente, fondato su affinità autentiche.

5° Toro – Voto 7

Il Toro procede con cautela ma determinazione. L’oroscopo consiglia di esprimere sentimenti senza timori, evitando rigidità inutili. Le relazioni consolidate traggono beneficio da scelte concrete, mentre chi è in cerca d’amore potrebbe incontrare una persona affidabile e rassicurante.

6° Cancro – Voto 6,5

Il Cancro vive emozioni profonde e talvolta contrastanti. L’oroscopo suggerisce di non lasciarsi condizionare da nostalgie o timori passati. Le coppie trovano stabilità attraverso dialoghi chiari, mentre i single devono aprirsi con maggiore fiducia alle opportunità presenti.

7° Acquario – Voto 6,5

L’Acquario attraversa una fase di riflessione sentimentale. L’oroscopo invita a valutare con lucidità nuove proposte, evitando ambiguità. Le coppie necessitano di maggiore presenza emotiva, mentre chi è solo potrebbe vivere attrazioni improvvise ma ancora poco definite.

8° Oroscopo dell'Ariete – Voto 6

L’Ariete mostra passione ma anche impulsività. In questo oroscopo emerge il bisogno di controllare reazioni troppo dirette che rischiano di creare tensioni. Le relazioni richiedono pazienza e ascolto, mentre i single dovrebbero ponderare meglio le scelte.

9° Gemelli – Voto 5,5

I Gemelli affrontano dubbi e incertezze. L’oroscopo evidenzia una certa confusione tra desiderio e realtà, con possibili malintesi nelle coppie.

Per chi è solo, le occasioni non mancano, ma serve maggiore chiarezza per evitare coinvolgimenti poco convincenti.

10° Vergine – Voto 5,5

La Vergine appare critica e poco incline alle effusioni. L’oroscopo consiglia di ridurre l’eccessiva analisi delle situazioni affettive. Le coppie potrebbero risentire di rigidità, mentre i single devono concedersi maggiore spontaneità per favorire nuovi incontri.

11° Scorpione – Voto 5

Lo Scorpione vive tensioni interiori che si riflettono nei rapporti. L’oroscopo invita a evitare gelosie e sospetti immotivati. Le relazioni necessitano di trasparenza, mentre chi è solo potrebbe sentirsi attratto da situazioni complesse da gestire con prudenza.

12° Capricorno – Voto 5

Il Capricorno chiude la classifica con un clima emotivo più distaccato. L’oroscopo suggerisce di dedicare maggiore tempo alla sfera affettiva, superando freddezze apparenti. Le coppie devono ritrovare complicità, mentre i single potrebbero preferire la solitudine alla leggerezza.