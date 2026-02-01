L’oroscopo di oggi 1 febbraio 2026 propone un mosaico di energie contrastanti, come un quadro di Keith Haring in cui il ritmo cittadino pulsa sotto tratti essenziali. Toro trova finalmente un terreno stabile da cui osservare il teatro mutevole della vostra giornata. Se volevate una nota di coerenza o anche solo un pretesto per esercitare la vostra pazienza, è il vostro momento. Al polo opposto Leone si accorge che ogni esibizione richiede pubblico attento, mentre Gemelli si cimenta nell’arte zen di restare sospeso tra una domanda e l’altra. Fortunato il segno del Toro, meno accomodante la realtà per Scorpione oggi chiamato a rinegoziare i confini di ogni reazione.

Sagittario si sente protagonista di una stagione di Stranger Things: tutto intorno sembra familiare, ma qualcosa sfugge sempre.

Oroscopo di domenica 1 febbraio: la calma migliore è quella cercata dentro di sé

Ariete: oggi non vi basta l’abitudine. Se il lavoro chiama, rispondete con la vostra energia istintiva ma fate attenzione a non lasciarvi provocare da chi cerca sempre un duello. In amore scegliete il coraggio della sincerità, anche se può far saltare le regole note. Sulle decisioni importanti affidatevi alla vostra chiarezza.

Toro: siete il punto fermo, il protagonista tranquillo in una puntata movimentata di Friends. Oggi ogni scelta diventa un mattone per costruire qualcosa di duraturo.

In amore vi basta poco per sentire che il tempo si dilata. Sul lavoro meglio puntare su soluzioni concrete: non serve strafare ma essere affidabili vi dà soddisfazione. Concedetevi una pausa per capire che spesso la fortuna si nasconde nella routine.

Gemelli: siete l’incarnazione del dubbiomane consapevole. Amore vi sorprende con dettagli che non avreste colto ieri. In ufficio o davanti alle vostre idee più strane, scegliete il brainstorming con chi merita la vostra attenzione. Oggi c’è voglia di vivere come Eleven nella seconda stagione di Stranger Things, spingendovi oltre i limiti, anche spazio-temporali.

Cancro: la vostra sensibilità oggi diventa una bussola per muovervi tra coccole e contraddizioni.

Sul lavoro preferite evitare scontri diretti. Chi vi sta accanto in amore coglie sfumature che passano inosservate agli altri. Saper restare in ascolto è il vero superpotere del vostro oroscopo.

Leone: il palcoscenico oggi si apre anche solo dentro casa. Non c’è bisogno di effetti speciali, ma di una presenza calda e autentica. In ambito sentimentale conta il gesto, sul lavoro invece la parola. Se vi affidate a ciò che siete e non quello che dovreste essere, la giornata prende un sapore nuovo. Trovare il vostro pubblico anche solo in famiglia fa la differenza.

Vergine: la precisione vi permette di vedere ciò che sfugge agli altri e questa domenica ne potreste approfittare per rimettere in ordine pensieri e sentimenti.

Se c’è da scegliere tra discutere e ascoltare, scegliete la seconda opzione. In amore meglio poche parole ma giuste. Nel lavoro una piccola revisione scongiura errori futuri.

Bilancia: siete chiamati al ruolo di giudice in un talent senza provini. In amore oggi vi muovete tra diplomazia e franchezza. Sappiate trovare equilibrio anche quando sembra impossibile. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli, non lasciando che piccole disattenzioni rovinino un quadro d’insieme. È il giorno giusto per esercitare l’arte della gentilezza.

Scorpione: oggi la profondità rischia di diventare abisso se insistete troppo nel rimestare vecchie questioni. Amore vi chiede onestà, mentre il lavoro esige chiarezza nello scambio con colleghi e collaboratori.

Fidatevi della vostra visione, ma non siate ossessivi. Prendere un po’ di distanza dalle cose a volte restituisce prospettiva.

Sagittario: il viaggio non è una distanza da coprire ma uno stato mentale, come insegnano le migliori serie on the road. In amore muovetevi con passi leggeri. Sul lavoro siete portatori di idee non allineate e per questo affascinate chi vi circonda. Se sentite il bisogno di cambiare ritmo, partite dalla vostra disposizione interiore.

Capricorno: ogni scelta diventa oggi una questione di impegno, più che di vittoria. In amore preferite la concretezza agli slanci, sul lavoro invece la disciplina vi premia. Attenzione a non prendere troppo sul serio contrarietà di poco conto.

La fortuna oggi ha la forma di una persona fidata o di una piccola abitudine che si rivela risolutiva.

Acquario: la vostra giornata inizia con un lampo di follia geniale. Amore ha bisogno di stimoli nuovi, sul lavoro scegliete solo progetti in grado di accendere la vostra mente. Se vi annidate troppo a lungo in un’idea rischiate di perdere lo spirito lieve che oggi potrebbe regalarvi una sorpresa. Lasciate spazio al caso.

Pesci: la vostra immaginazione oggi trasforma anche attimi ordinari in una scena da Midnight in Paris. In amore vi sentite vicini a chi riesce a condividere sensibilità rare. Sul lavoro meglio procedere per intuizioni che per piani rigidi. Accettate sogni ad occhi aperti come fonte di nuova energia.