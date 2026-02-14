Dal 18 al 24 febbraio, l'oroscopo vede un ottimo periodo per l'Acquario, Scorpione, Gemelli e Bilancia. Sufficiente il Toro.

Oroscopo dell'Ariete

L'oroscopo dell'Ariete indica una settimana di rinnovamento nelle relazioni, con incontri che portano nuove emozioni. Sul lavoro, l'intraprendenza è premiata, ma attenzione agli impulsi e alle decisioni affrettate. La domenica porta piccole sorprese.

Voto: 7/10

Toro

L'oroscopo del Toro consiglia riflessione. Le emozioni sono forti e il bisogno di stabilità si fa sentire. In ambito professionale, la pazienza porterà risultati.

L'amore avrà bisogno di compromessi per raggiungere un equilibrio.

Voto: 6/10

Gemelli

L'oroscopo dei Gemelli evidenzia una settimana ricca di incontri stimolanti e opportunità sociali. In ambito lavorativo, il lavoro di squadra porta frutti. I sentimenti si consolideranno se si è aperti alla comunicazione.

Voto: 8/10

Cancro

L'oroscopo del Cancro invita alla riflessione. Le emozioni sono intense, ma potrebbero essere difficili da gestire. Sul lavoro, è il momento di affrontare situazioni in sospeso. In amore, un incontro misterioso potrebbe sconvolgere le certezze.

Voto: 6/10

Leone

L'oroscopo del Leone suggerisce un periodo di introspezione, con la necessità di essere chiari sui propri desideri. In amore, la comunicazione è la chiave per risolvere conflitti.

Il lavoro promette nuove opportunità ma richiede strategia.

Voto: 7/10

Vergine

L'oroscopo della Vergine consiglia trasformazioni profonde. Le emozioni non mancheranno e potrebbero mettere in discussione vecchie convinzioni. In ambito professionale, la creatività è premiata. L'amore richiede apertura verso l'altro.

Voto: 7/10

Bilancia

L'oroscopo della Bilancia premia i legami affettivi, che diventano più forti e sinceri. Il lavoro offre buone opportunità, ma è necessario essere pazienti. In amore, le sorprese sono dietro l'angolo e non mancheranno momenti di riavvicinamento.

Voto: 8/10

Scorpione

L'oroscopo dello Scorpione predice una settimana di grande passione e cambiamento. Le dinamiche affettive potrebbero essere intense e portare a decisioni importanti.

Sul lavoro, l'attenzione ai dettagli farà la differenza.

Voto: 8/10

Sagittario

L'oroscopo del Sagittario promette una settimana dinamica e ricca di incontri stimolanti. Sul lavoro, si affronteranno situazioni di grande vivacità. In amore, bisognerà evitare fraintendimenti.

Voto: 7/10

Capricorno

L'oroscopo del Capricorno invita a fare bilanci. In amore, sarà il momento di superare la rigidità e aprirsi alle emozioni. Sul lavoro, nuove prospettive si aprono, ma solo con una pianificazione accurata.

Voto: 7/10

Acquario

L'oroscopo dell'Acquario prevede una settimana ricca di sorprese. Le stelle consigliano di essere più concreti nelle relazioni e nel lavoro. In amore, il dialogo è fondamentale per fare chiarezza.

Voto: 8/10

Pesci

L'oroscopo dei Pesci suggerisce introspezione. I legami affettivi cresceranno lentamente ma con solidità. Sul lavoro, si apriranno possibilità di avanzamento. Il voto più alto va all'equilibrio tra emozioni e razionalità.

Voto: 7/10