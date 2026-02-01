Nell’oroscopo dei tarocchi della settimana che va da lunedì 2 febbraio 2026 a domenica 8 febbraio 2026, agli Acquario si manifesta l’arcano maggiore del Matto. Questa carta incarna l’audacia di chi è capace di ricominciare, lasciandosi dietro il superfluo e affidandosi alla curiosità che accompagna ogni nuovo inizio. Il Matto non conosce limiti né convenzioni: il suo viaggio è compiuto nella leggerezza dell’essere, libero dai condizionamenti e aperto alle infinite possibilità dell’esistenza. Sotto la sua influenza, l’oroscopo invita ad accogliere l’ignoto con coraggio e apertura, riconoscendo che la vera sapienza nasce dall’avventura della scoperta.

Per gli Acquario, questa settimana si distingue per una spinta a innovare e a rompere gli schemi tradizionali. Il vostro spirito progressista, affine per natura all’energia del Matto, trova terreno fertile per esprimersi senza restrizioni. L’oroscopo suggerisce di ascoltare quelle idee che normalmente vi sembrerebbero troppo eccentriche: in questi giorni persino le proposte più ardite potrebbero rivelarsi semi per intuizioni brillanti. L’arcano maggiore del Matto dona agli Acquario la capacità di vedere la realtà da prospettive inedite, favorendo la nascita di opportunità laddove regna l’imprevisto. Accogliere il rischio e abbandonare le certezze rappresenterà una risorsa potente, portando freschezza nel lavoro come negli affetti.

Parallelismi con altre culture

Nelle culture tradizionali africane, la figura dello straniero errante ricopre spesso un ruolo simile a quello del Matto dei tarocchi, come accade tra i Dogon del Mali: lo spirito del Nommo, uno dei primi esseri cosmici, è associato al movimento, all’ascolto delle visioni e all’interruzione dei ritmi consueti. Nella mitologia norrena, Loki rappresenta il catalizzatore del cambiamento attraverso il suo comportamento imprevedibile e sovversivo, costringendo divinità e umani a riconsiderare le regole conosciute. In India, il cammino del sādhu viene visto non solo come fuga dal mondo, ma come ricerca radicale di verità, svincolata dagli schemi sociali. Anche il Fool delle rappresentazioni teatrali medievali europee aveva il potere di smascherare, proprio grazie al suo sguardo ingenuo e provocatorio.

Queste figure raccontano di una libertà esteriore che è, in realtà, profondamente interiore, e che permette l’emergere di nuove vie dove sembrava regnare la ripetizione.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: fidatevi del potere del primo passo

L’oroscopo dei tarocchi invita gli Acquario ad abbracciare pienamente la simbologia del Matto nei prossimi giorni. Anche quando la strada sembra priva di riferimenti certi, il coraggio di tentare l’inedito potrà ripagare più della prudenza. La settimana suggerisce di interrompere le abitudini cristallizzate, esplorando ambienti, attività o conoscenze che non avete mai sperimentato prima. Se dovessero presentarsi criticità o momenti di confusione, ricordate che il Matto insegna a non temere il cambiamento, ma a camminare senza pesi inutili nello zaino dell’esperienza.

Prendere decisioni con il cuore leggero e la mente aperta, senza lasciarvi incatenare dal passato, rispecchia l’essenza stessa del vostro oroscopo settimanale: la libertà si conquista solo rischiando di perdersi, sapendo che ogni percorso, anche il più imprevedibile, arricchisce e rinnova la visione del futuro.