L’oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 2 febbraio 2026 al domenica 8 febbraio 2026 accompagna i Cancro nel regno misterioso della Luna. Questo arcano maggiore, ricco di simbolismi antichi, rappresenta il viaggio attraverso il mondo delle emozioni, dei sogni e delle percezioni sottili. La Luna illumina con una luce riflessa, svelando verità nascoste non alla razionalità ma all’intuizione profonda. Nelle sue fasi, si fa ambasciatrice dei cicli interiori, delle paure che emergono e delle immagini che danzano nell’inconscio, suggerendo ai Cancro di ascoltare ciò che si cela dietro la superficie degli eventi.

La natura sensibile e ricettiva dei Cancro trova un rispecchiamento fedele nell’energia lunare. Questa settimana, l’oroscopo invita ad abbracciare le emozioni senza timore: la vulnerabilità non è una debolezza, ma una porta d’accesso a intuizioni preziose. La Luna, custode dei sogni e guida degli artisti, accende la fantasia dei Cancro e stimola visioni interiori che potranno trasformarsi in risorse vitali. L’oscillazione tra gioia e malinconia diventa, in questo contesto, un viaggio di scoperta personale dove l’empatia si rafforza e si rivelano legami emotivi autentici, anche al di là delle apparenze quotidiane.

Parallelismi con altre culture

La Luna, in molte culture antiche, riveste un ruolo centrale nella narrazione del mondo interiore.

Nella tradizione yoruba dell’Africa occidentale, la dea Yemanja è associata sia all’acqua che alla luna, simboleggiando maternità e protezione degli animi in tempesta, proprio come il Cancro sa offrire rifugio emotivo. In Oriente, in particolare nella mitologia cinese, la Luna ospita la dea Chang’e, custode di elisir d’immortalità e legata ai ritmi della natura e ai sentimenti che mutevolmente la attraversano. Nel mondo arabo, la falce lunare, simbolo di rinnovamento e speranza, trionfa sulle antiche bandiere e richiama il valore delle fasi di passaggio, tali e quali agli stati d’animo delle persone nate sotto il segno del Cancro. Anche la poesia giapponese, attraverso l’arte dell’haiku, esprime la nostalgia e la dolcezza che la Luna ispira, mostrando come la sua luce sappia guidare chi è disposto ad accogliere il mistero nel cuore.

Consiglio delle stelle per i Cancro: lasciatevi guidare dall’immaginazione

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Cancro di non reprimere sogni e intuizioni durante questa settimana. Se emergeranno paure o dubbi, sarà importante non respingerli bensì ascoltarli, perché sono messaggi preziosi dell’animo. Annotare emozioni e visioni notturne potrà aiutare a comprendere i mutamenti interiori e scoprire opportunità creative insospettate. Concedetevi momenti di solitudine e ritrovate la connessione con le vostre radici spirituali, che siano attraverso la lettura, la musica o una passeggiata sotto la luce lunare. Lasciar fluire la propria immaginazione, senza giudizio, aiuterà a risolvere delicati nodi emotivi e a raccogliere quelle verità che solo la Luna può sussurrare, trasformando l’insicurezza in autentica saggezza emotiva.