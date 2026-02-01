Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 2 febbraio 2026 al domenica 8 febbraio 2026, il segno del Leone viene guidato dalla luce radiosa del Sole, arcano maggiore che simboleggia pienezza, gioia condivisa e successo. Il Sole, nei tarocchi, porta con sé la promessa di chiarezza e vitalità, di una forza che non teme le ombre, ma che anzi le dissolve rivelando verità semplici e sorrisi genuini. Questa carta è da sempre emblema di rinascita e celebrazione, come un giorno d’estate in cui la luce tocca ogni cosa, invitando a vivere senza riserve ogni emozione buona.

Il Sole non è mai statico, ma trasmette il suo calore, rivolgendo un messaggio di apertura, condivisione e gratitudine, valori da abbracciare nell’arco dell’intera settimana.

Il Leone, segno di fuoco e di vitalità, avrà modo di riconoscersi nella potenza espressa dal Sole. L’oroscopo dei tarocchi indica che i prossimi giorni porteranno situazioni nelle quali la generosità sarà ripagata da autentiche dimostrazioni di stima. Ci sarà spazio per essere protagonisti nei rapporti sociali, nella creatività, così come in ogni contesto nel quale sarà richiesto di ispirare e sostenere chi vi circonda. In questa settimana, la luce del Sole orienta verso una consapevolezza ricca di ottimismo, aiutando il Leone a dissipare eventuali dubbi o insicurezze per riaffermare il proprio valore personale.

Le giornate scorrono come una danza tra luce ed espressione sincera delle emozioni, mentre ogni gesto compiuto sotto l’influsso di questo arcano trova risalto e riconoscimento, donando calore anche alle relazioni più fredde.

Parallelismi con altre culture

La simbologia solare attraversa e unisce molte culture, da oriente a occidente. Nella tradizione degli antichi Egizi, il dio Ra rappresentava la suprema divinità solare, custode del ciclo del giorno e della notte, forza generatrice che assicurava prosperità e ordine al cosmo. In Giappone, la dea Amaterasu è al centro del pantheon shintoista e la sua luce, secondo la leggenda, risveglia la vita sul pianeta ogni giorno. Nella visione degli Inca, il Sole era venerato come Inti, entità paterna e fonte inesauribile di energia spirituale e materiale.

Perfino nel folclore scandinavo, il carro solare trainato dai cavalli dorati di Sól celebrava il viaggio quotidiano della luce attraverso il cielo, simbolo di rinnovamento e speranza. Queste tradizioni, diverse per origine, sottolineano come la figura del Sole rappresenti ovunque vitalità, protezione e resurrezione dopo ogni oscurità.

Consiglio delle stelle per gli Leone: condividete la vostra luce con coraggio

L’oroscopo dei tarocchi consiglia agli Leone di farsi portatori di quella luce che il Sole regala senza condizioni. Offrite apprezzamento sincero e sostegno agli altri, riconoscendo il potere positivo che avete di influire sul vostro ambiente. Sarà particolarmente utile scegliere di motivare chi vi è vicino, mostrando entusiasmo e incoraggiamento, perché nella generosità la vostra fiamma personale crescerà ancora di più.

Non abbiate timore di lasciar risplendere i vostri talenti: una proposta creativa o una decisione guidata dal cuore potranno ricevere quella valorizzazione pubblica che aspettate. Attraverso slanci di sincerità, sfumate le distanze e costruite armonia intorno a voi. In questa settimana, ogni gesto luminoso che compirete farà la differenza, portando calore dove c’è ombra e ispirando chi incrocia il vostro cammino.