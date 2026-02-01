Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 2 febbraio 2026 a domenica 8 febbraio 2026, lo Scorpione si trova davanti all’arcano maggiore della Morte. Ben lungi dall’avere un significato funesto, questa carta simboleggia un potente processo di trasformazione, rigenerazione e abbandono del passato. Nel percorso alchemico dei tarocchi, la Morte rappresenta la necessità di chiudere un ciclo per permettere a nuove energie di emergere. Ogni stagione della vita richiede la consapevolezza di ciò che è maturo per essere lasciato andare. Quello che ad alcuni può apparire come la fine, in realtà nasconde il tronco cavo da cui germoglieranno nuove promesse.

L’oroscopo dei tarocchi rivela quindi uno spazio fertile, benché attraversato da un senso di fine e distacco.

Per lo Scorpione, custode degli abissi interiori, la Morte è uno specchio fedele della natura segreta e intensa del segno. Ciò che negli altri può suscitare timore diventa, nello Scorpione, energia creativa, desiderio di rinascita e capacità di gettare alle spalle schemi superati. L’oroscopo di questa settimana invita a guardare senza paura nei corridoi bui dell’anima: chi accetta la necessità di una chiusura, si apre a prospettive nuove e a relazioni autentiche, scevre da retaggi non più utili. Le azioni compiute nei sette giorni rifletteranno la qualità di scelte profondamente meditative, segnando l’inizio di un periodo in cui lasciare andare sarà segno di coraggio, non di perdita.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della trasformazione e della morte come passaggio necessario trova echi universali. Nella tradizione egizia, il viaggio di Osiride al di là del Nilo rappresenta la morte come rinascita spirituale, in cui ciò che viene separato dal corpo alimenta la crescita eterna dell’anima. In Cina, la leggenda della fenice (Fènghuáng) esemplifica il valore della rinascita dopo la distruzione, dimostrando che ogni ciclo di fine e inizio costituisce una rigenerazione vitale. Nelle cosmologie dei popoli yoruba, il sistema Ifá prevede periodi di chiusura che precedono nuovi destini, mettendo in scena la necessità di morire metaforicamente per abbracciare nuove possibilità.

L’oroscopo dei tarocchi della settimana per lo Scorpione si nutre di queste verità tramandate: tutto cambia, tutto si trasforma, e la morte diventa inizio.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione con coraggio

L’oroscopo dei tarocchi propone agli Scorpione di abbracciare con audacia il cambiamento suggerito dall’arcano della Morte. Nei prossimi giorni, saranno utili pratiche di riconciliazione interiore: scrivere ciò che si è pronti a lasciare andare, simbolicamente bruciarlo o sotterrarlo come atto rituale, può facilitare la liberazione. Le emozioni travolgenti non sono da fuggire, ma da ascoltare come messaggeri di rinnovamento. La settimana richiede un atto di fede: chi osserverà con sincerità le proprie resistenze, potrà gettare le basi per un nuovo progetto, una relazione o un ideale. Conferire un senso sacro alla chiusura rafforza l’identità dello Scorpione, e prepara il terreno a una stagione più fertile, guidata dalla consapevolezza che la fine è sempre anche un principio.