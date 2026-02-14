Nell’oroscopo dei tarocchi della settimana da lunedì 16 febbraio 2026 a domenica 22 febbraio 2026, il segno del Cancro è accompagnato dall’arcano maggiore della Luna. La Luna nei tarocchi è simbolo di mistero, fluttuazioni emotive e rivelazioni interiori. L’immagine tradizionale raffigura un paesaggio onirico attraversato da un sentiero che si snoda tra due torri, sotto lo sguardo silenzioso di un grande astro notturno. L’acqua che scorre richiama le acque della psiche profonda, mentre animali ai margini della scena testimoniano della costante tensione tra istino e ragione.

La Luna guida attraverso zone in ombra, tra illusioni e intuizioni di verità ancora da accogliere pienamente, invitando ad ascoltare i messaggi che emergono dal proprio subconscio.

Per i Cancro, l’oroscopo annuncia una settimana dove le emozioni si fanno più intense e talvolta ambigue, proprio come la luce lunare che muta e cela quanto tocca. La Luna è la rappresentazione più autentica delle qualità del Cancro: empatia profonda, sensibilità acuta, ma anche momenti di incertezza e nostalgia. In questi giorni, la forza interiore sarà alimentata dalle percezioni istintive e da una naturale propensione ad accogliere ciò che è nascosto: sia nei rapporti con gli altri, sia nel dialogo interiore. Il percorso suggerisce di lasciar emergere sogni, ricordi e fantasie come risorse creative, anziché sospettarli come semplici ombre della mente.

Nei sogni e nelle introspezioni vi saranno chiavi di interpretazione che porteranno a una maggiore comprensione di sé.

Parallelismi con altre culture

La Luna detiene un posto di rilievo in molte culture, spesso celebrata come entità mistica e fonte di saggezza. Nella tradizione africana degli Yoruba, la divinità Yemanjá, conosciuta come la Madre delle Acque, protegge le acque profonde e incarna le energie femminili e materne, evocando proprio l’elemento acquatico caro ai Cancro. Nel Giappone classico, Tsukuyomi, il dio della Luna, governa la notte con un’influenza sottile e misteriosa. In India, il dio Chandra è associato non solo al cambiamento delle maree ma anche al benessere emotivo e alla mente subconscia stessa.

Il calendario islamico, fondato sui cicli lunari, testimonia un legame profondo tra il ritmo interiore delle persone e quello degli astri, creando un ponte tra la sfera celeste e le consuetudini sociali. Queste visioni rivelano come il simbolismo della Luna sia universalmente connesso all’inconscio, al mistero e all’arte di percepire verità al di là dell’apparenza.

Consiglio delle stelle per gli Cancro: seguite il sentiero dei sogni senza paura

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di accogliere il potere intuitivo e visionario della Luna senza timore. Lasciate che i sogni e le immagini interiori si manifestino attraverso la scrittura, la musica o il dialogo confidenziale con chi si dimostra ricettivo e rispettoso.

La settimana offre l’opportunità per dedicare del tempo all’ascolto profondo di sé, magari attraverso rituali serali di tranquillità o la pratica di tecniche come il diario onirico. Le emozioni non dovrebbero essere trattenute o negate: ogni sensazione, anche la più indefinita, contiene germi di verità e possibilità di crescita. Abbracciando la natura mutevole e poetica della Luna, i Cancro potranno sciogliere insicurezze antiche, aprendo spazi nuovi per relazioni più autentiche e per una pace interiore duratura.