Nell’oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 16 febbraio 2026 al domenica 22 febbraio 2026, i Gemelli sono sorretti dall’arcano maggiore del Bagatto. Questa carta rappresenta il principio di ogni forma di creazione: il Bagatto è l’incantatore che, con mani sapienti e volontà decisa, trasforma il pensiero in azione. Simbolo di destrezza, manualità e intelligenza viva, il Bagatto si colloca come ponte tra il mondo delle idee e quello della realtà, incarnando il gusto per la sperimentazione, la curiosità insaziabile e l’abilità nel manipolare le occasioni favorevoli.

Nell’esperienza esoterica dei tarocchi, questa carta suggerisce che tutto può iniziare, se si ha il coraggio di osare e la fiducia di riconoscere il proprio talento nascosto.

I Gemelli, caratterizzati da una mente vivace e un desiderio irrefrenabile di conoscere, questa settimana rispecchiano perfettamente l’energia del Bagatto. La natura duale del segno trova in questa carta il proprio alleato: nasce infatti la possibilità di costruire, imparare e trasmettere a chi è vicino nuove intuizioni. Questo è un momento adatto per dare il via a progetti, proporre idee e cimentarsi in iniziative inedite. Il Bagatto incoraggia a non fermarsi alle apparenze, ma a esplorare anche le opportunità inaspettate che spesso sfuggono a chi non sa giocare con le variabili della realtà.

Per i Gemelli, ogni incontro e ogni parola possono essere lo spunto per una nuova avventura intellettuale.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione yoruba del sistema Ifá, il ruolo dell’iniziatore e del detentore della conoscenza è incarnato da Esù Elegbara, spirito che apre i cammini, anche se spesso agisce attraverso l’ambiguità e l’astuzia, proprio come il Bagatto si muove tra i confini della realtà e della possibilità. In Giappone, l’equivalente simbolico si ritrova nella figura del kitsune, la volpe leggendaria, capace di cambiare aspetto e interpretare ruoli diversi: la destrezza nel risolvere i problemi e la velocità mentale la rendono affine all’arcano. Anche nel pensiero indigeno delle Ande, il dio Ekeko viene celebrato come portatore di abbondanza, fortuna e iniziativa nelle case, simile al Bagatto che con i suoi oggetti magici promette rinnovamento e nuove strade.

Questi simboli, seppure appartenenti a contesti differenti, sottolineano come l’astuzia, la creatività e la capacità di aprire nuove vie siano valori universali e necessari in ogni percorso di crescita.

Consiglio delle stelle per gli Gemelli: seguite l’intuizione e la capacità di reinvenzione

In questa settimana, l’oroscopo dei tarocchi invita gli Gemelli a dare voce alla propria propensione a improvvisare. Sarà utile affrontare le situazioni quotidiane come un laboratorio, permettendo all’inventiva di avere il sopravvento su esitazioni e vecchi automatismi. Un passo vitale sarà quello di ascoltare l’intuizione e accettare la fluidità degli eventi, ricordando che ogni errore può trasformarsi in opportunità, proprio come insegna il Bagatto nella sua danza tra ingegno e audacia.

Siate aperti a nuove relazioni o contesti, anche se appaiono imprevedibili, e lasciatevi sorprendere dalla varietà della vita, consapevoli che la vostra più grande forza è la capacità di reinventarvi secondo le esigenze del momento. Solo così i giorni che seguono potranno offrire davvero occasioni di crescita e soddisfazione intellettuale, in linea con il messaggio positivo dell’oroscopo settimanale.