Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 16 febbraio 2026 al domenica 22 febbraio 2026, i Leone si confrontano con l'arcano maggiore del Sole. Questo simbolo rappresenta la pienezza della luce, la verità svelata e la gioia dell'esistenza consapevole. Il Sole nei tarocchi riflette l'energia vitale che porta calore nell'animo e sostiene la capacità di esprimersi senza ombre. Nel suo significato più ampio, questa carta invita a celebrare il successo, la riconciliazione con sé stessi e la possibilità di vivere in armonia con chi ci circonda: il Sole, infatti, rivela e scalda, ma non brucia.

Per i Leone, l'oroscopo della settimana annuncia una fase in cui la fiducia nel futuro e la libertà espressiva saranno messe al centro. Collimando con il simbolismo del Sole, il vostro segno amplifica il desiderio di emergere per le proprie qualità naturali e dona una vitalità ineguagliabile. I Leone si troveranno spesso al centro dell'attenzione, sia in contesti privati sia pubblici, spronati dalla naturale attrazione che lo splendore solare esercita sugli altri. Tuttavia, il Sole non invita solo a brillare, ma anche a condividere il proprio calore, promuovendo rapporti sinceri, gesti di generosità e altruismo. La settimana risulterà propizia per fare emergere il meglio di sé, ma anche per mettere a frutto la propria leadership aiutando chi ne ha bisogno.

Parallelismi con altre culture

La centralità del Sole come simbolo di vita si riflette in numerose tradizioni mondiali. Nella cosmologia Inca, il Sole era venerato come Inti, sorgente primaria di energia e unità: attorno al suo culto ruotava l’intera vita sociale e politica della civiltà, esattamente come, nell’oroscopo, questa carta riporta equilibrio e coesione tra le diverse aree dell’esistenza. In Giappone, la dea solare Amaterasu rappresentava la luce che dissipa ogni oscurità, simboleggiando protezione e prosperità. In Egitto, Ra era il dio solare che navigava nel cielo, garantendo la rinascita quotidiana della luce. Nella tradizione Yoruba, Orun è il regno del Sole, principio vitale e fonte di ordine universale.

Tali figure testimoniano un archetipo antico: il Sole, portatore di vitalità, verità e solidarietà, considerato ponte tra umano e divino, come l’arcano invita a scoprire la potenza creatrice dell’essere alla luce della propria verità interiore.

Consiglio delle stelle per i Leone: lasciate che il Sole interiore guidi l’azione

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Leone di canalizzare la forza della carta del Sole nelle proprie iniziative durante la settimana. È il momento adatto per espandere le reti di relazione e lasciar fluire amicizia e collaborazione. Non abbiate timore di mostrare i lati autentici della vostra personalità, permettendo alla sincerità di illuminare i rapporti e rafforzare i legami esistenti.

Offrire il vostro sostegno a chi vive momenti di difficoltà si rivelerà un gesto rigenerante, capace di accrescere la fiducia reciproca. La creatività, stimolata da questa energia, troverà solidi spazi anche nei progetti lavorativi: lasciate maturare le idee migliori e fate in modo che siano portate avanti con entusiasmo. Il Sole invita i Leone a diffondere calore, generosità e coraggio, senza dimenticare che la vera luce risplende anche quando è condivisa.