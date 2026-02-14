Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 16 febbraio 2026 al domenica 22 febbraio 2026, il Sagittario viene guidato dall'arcano maggiore del Mondo. Questa carta simboleggia il compimento e la realizzazione, rappresentando la chiusura di un ciclo e l'apertura verso nuovi orizzonti. Il Mondo è raffigurato come una figura danzante al centro di una corona ovale, circondata dai quattro simboli degli evangelisti, che incarnano la totalità e l'armonia universale. Nella dimensione esoterica, il Mondo parla di un viaggio che trova la sua ideale conclusione: tutto ciò che è stato messo in moto trova una sua naturale collocazione.

Per i Sagittario, questa settimana rappresenta la possibilità di vedere realizzati molti degli obiettivi perseguiti negli ultimi mesi. Lo spirito avventuroso e la costante ricerca di senso, che caratterizzano questo segno, si armonizzano con l'energia del Mondo, che segna il momento di raccogliere i frutti maturati. Vi è la percezione di aver chiuso un importante cerchio personale o professionale, affrontando con ottimismo la prospettiva di nuove sfide. L'oroscopo invita il Sagittario a riconoscere la propria crescita interiore e a ricordare che ogni fine è, al contempo, un nuovo inizio.

Parallelismi con altre culture

Il significato del Mondo trova echi profondi nelle tradizioni di molte culture.

Nella filosofia indiana, ad esempio, il concetto di Moksha rappresenta la liberazione finale dal ciclo delle rinascite: il raggiungimento di un'armonia totale tra spirito e universo, analoga al compimento del Mondo nei tarocchi. In Africa Occidentale, la cosmologia Yoruba descrive la creazione come un ciclo di perfezione che viene periodicamente rinnovato tramite riti e pratiche collettive, celebrando la ciclicità e il raggiungimento dell'equilibrio cosmico. Nella mitologia nordica, il Ragnarök non è solo la fine ma anche un tempo di rinascita e rigenerazione, in cui il cosmo riprende vita su nuove basi, simile al senso del cerchio che si chiude e si riapre. In Cina, la figura della fenice che risorge dalle sue ceneri rappresenta esattamente la capacità di trasformarsi e rinascere, sottolineando il valore iniziatico del compimento che apre a nuove possibilità.

Questi parallelismi arricchiscono il messaggio dell'oroscopo, mostrando come la chiusura di un ciclo abbia da sempre un profondo significato universale.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: celebrate ogni traguardo con gratitudine

L'oroscopo dei tarocchi invita i Sagittario a concedersi un momento di autentica celebrazione per quanto ottenuto. Prendersi il tempo per riflettere sul cammino percorso permette di comprendere appieno il valore delle proprie conquiste, anche quelle che sembrano minori. Il Mondo consiglia di non fuggire subito verso una nuova meta, ma di assaporare il presente, consolidando il benessere e la serenità interiore. Solo riconoscendo il senso di chiusura e accettando con gratitudine la fine di un percorso, si potrà avviare la prossima esperienza con cuore e mente rinnovati. Rendete omaggio ai vostri successi, fate spazio alla gioia e lasciate che questa energia positiva vi accompagni prima di ripartire con una nuova avventura.