L'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 16 febbraio al 22 febbraio 2026 per gli Ariete è rappresentato dall'arcano maggiore del Carro. Questo simbolo, apparso nei tarocchi fin dalle raffigurazioni rinascimentali, è il manifesto della vittoria attraverso la direzione consapevole delle proprie energie e la capacità di guidare le forze interne verso un obiettivo preciso. Il Carro, tirato da due cavalli di colori opposti, è il viaggio dell'anima che riesce a tenere saldo il timone pur tra tensioni e divergenze. Nell'oroscopo, il Carro incarna il superamento degli ostacoli tramite la volontà, suggerendo una settimana di slancio e conquiste, ma anche di attenzione nel saper gestire gli impulsi contrastanti.

Per gli Ariete, la presenza del Carro nell'oroscopo della settimana rappresenta un risveglio della natura guerriera, ma canalizzata nella sua accezione più costruttiva. Il vostro segno, per antonomasia intraprendente e audace, trova nell'energia del Carro un invito a proseguire con decisione nelle imprese in corso, magari affrontando prove che richiedono disciplina e lucidità strategica. Questa carta, nell'oroscopo, suggerisce che il successo sarà possibile solo se la direzione delle energie non verrà lasciata al caso, ma guidata da una mente attenta e da una volontà equilibrata. La rapidità degli sviluppi potrebbe sorprendervi, ma sarà il dominio sulle proprie spinte interiori a fare la differenza.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo del Carro, nell'oroscopo dei tarocchi, affonda radici nelle epopee di molte civiltà. Nell'antica India, la figura del carro è centrale nel Mahabharata, dove Arjuna e Krishna, durante la battaglia di Kurukshetra, rappresentano la tensione fra destino e libero arbitrio. Krishna, conducente e guida, insegna ad Arjuna la necessità di dominare le passioni per compiere il proprio dovere. In Grecia, l'auriga del carro guidato da cavalli alati è associata ad Apollo, dio del sole, la cui corsa quotidiana riflette la forza della volontà che muove la vita e scandisce il tempo. Anche nell'antica Roma, le corse dei carri erano celebrazioni della vittoria, ma rammentavano l'importanza della disciplina e del controllo sulle forti emozioni, temi condivisi nel messaggio del Carro nei tarocchi.

La cultura yoruba dell'Africa occidentale vede in Ogun, dio del ferro e dei viaggi, una presenza simile: è il pioniere che apre le strade, simbolo di determinazione indomita.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: scegliete la rotta, non lasciatevi trasportare

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Ariete di non affidarsi al semplice impeto durante questa settimana, ma di esercitare una ferma autorità sulle energie che animano il quotidiano. Per raggiungere le mete desiderate occorrerà fissare un obiettivo preciso e procedere senza tentennamenti, come un caro guidato senza esitazione. Le distrazioni o le ansie potrebbero presentarsi sotto forma di cavalli indisciplinati, ma la vostra forza emergerà nel saperli riportare in carreggiata.

Dedicate un momento alla riflessione strategica, valutate i vantaggi di un controllo lucido sulle emozioni, e usate la vostra tipica energia arietina per dare slancio a progetti audaci, senza perdere di vista la coerenza e un senso di equilibrio. In questo modo, il Carro sarà davvero il veicolo delle vostre conquiste, promuovendo un oroscopo di crescita autentica e duratura.