Nell’oroscopo dei tarocchi della settimana che va da lunedì 2 febbraio 2026 a domenica 8 febbraio 2026, i Gemelli sono guidati dall’arcano maggiore del Bagatto. Questa carta, simbolo dell’inizio, del talento e della versatilità, rappresenta la capacità magica di trasformare idee in azioni con sorprendente agilità. Nella sua iconografia tradizionale, il Bagatto tiene in mano gli strumenti dell’arte e della scienza: un invito a servirsi di tutte le doti a disposizione per dare vita a progetti inediti. È la carta dei creatori, degli oratori pronti a incantare le folle, degli alchimisti che mutano l’ordinario in straordinario.

Per i Gemelli, questa settimana sarà scandita dal desiderio di rinnovamento e sperimentazione. L’incontro con la figura del Bagatto nell’oroscopo sottolinea la naturale inclinazione del segno per la parola, la curiosità e il dialogo. Si apriranno opportunità per dare seguito a progetti lasciati nel cassetto o per stringere nuove relazioni grazie a un’eloquenza particolarmente ispirata. Sarà un periodo in cui ogni conversazione potrebbe trasformarsi in occasione e ogni intuizione diventare possibilità concreta. Il Bagatto sprona i Gemelli a non temere l’improvvisazione, ma piuttosto a cavalcare l’onda del cambiamento con levità e intraprendenza.

Parallelismi con altre culture

Nelle culture dell’Africa occidentale, il mito di Eshu, figura del pantheon Yoruba, offre un parallelo illuminante con il Bagatto.

Eshu è il messaggero degli dèi e signore dei crocevia, abile nell’arte della comunicazione e dell’inganno, portatore di nuove strade e possibilità. Proprio come il Bagatto, Eshu incarna l’abilità di parlare tutte le lingue e di comprendere ogni prospettiva. Nel pensiero cinese, il concetto taoista di Qi, l’energia vitale che fluisce e trasforma, richiama la capacità del Bagatto di manipolare risorse e opportunità creative. In età rinascimentale, la figura di Leonardo da Vinci ha rappresentato in Europa l’archetipo del genio versatile, sempre impegnato a superare i limiti dell’ordinario attraverso la curiosità e l’ingegno, proprio come suggerisce la lezione del Bagatto nell’oroscopo.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: lasciatevi guidare dall’inventiva

L’oroscopo dei tarocchi indica che questa settimana occorre valorizzare ogni risorsa personale senza paura di azzardare. Il consiglio delle stelle per i Gemelli è di abbracciare il cambiamento e di esporsi a contesti nuovi, anche se possono sembrare sfidanti. L’energia del Bagatto ispira a trasformare una semplice intuizione in un progetto concretamente avviato, a trovare nella parola il mezzo più potente per attrarre nuove alleanze e a fare della flessibilità la chiave per il successo. Sarà fondamentale credere nella propria capacità di risolvere anche le situazioni più complesse, facendo del dinamismo e della creatività il proprio punto di forza. Adottare uno sguardo curioso e consapevole, raccogliendo gli strumenti intorno come fa il Bagatto, permetterà ai Gemelli di trarre il massimo vantaggio da ogni opportunità che la settimana porterà.