Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 2 febbraio all’8 febbraio 2026, i Pesci sono accompagnati dalla carta della Luna, un arcano maggiore che incarna il mistero, l’intuizione e la trascendenza dei confini visibili. La Luna, sia nei tarocchi sia nelle tradizioni esoteriche, rappresenta la dimensione onirica e l'ambiguità delle emozioni profonde che emergono nei momenti di passaggio. L’acqua stagnante sotto la sua luce riflette la realtà deformata: invita a navigare attraverso illusioni e incertezze, sospingendo verso la scoperta di ciò che si cela sotto la superficie delle emozioni e delle percezioni.

L’oroscopo suggerisce che la presenza della Luna dischiude scenari di trasformazione silenziosa, di attenzioni rabbuiate che possono rivelare tesori nascosti o portare a confrontarsi con antiche paure.

Per i Pesci, la Luna trova un terreno fertile nello spirito visionario e profondamente sensibile tipico del segno. Gli oroscopi che associano la Luna ai Pesci mettono in luce una settimana fatta di introspezione e di sogni ricorrenti, di sincronicità e d’intuizioni improvvise. Lo sguardo si volge spesso all’indietro o verso l’ignoto, come se ci si immergesse in una corrente sotterranea che talvolta turba, ma che promette crescita e guarigione. Le sfumature emotive assumeranno una particolare rilevanza: scelte, incontri e riflessioni saranno avvolti da un senso di mistero e delicatezza, che rendono più arduo distinguere tra ciò che è reale e ciò che viene proiettato dall’inconscio.

Il profumo della nostalgia e della malinconia pervaderà le giornate, ma sarà anche una sorgente di ispirazione e creatività, spingendo verso una forma di espressione autentica.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia yoruba, la dea della Luna, Yemoja, è la madre delle acque e rappresenta la sorgente della vita, la fertilità e la saggezza intuitiva. Nei racconti dei popoli nativi americani, la Luna piena segna i cicli di raccolta e semina, fungendo da guida per la comunità e per i rituali di purificazione e rinnovamento emotivo. Nell’antica Cina, il mito della dea Chang’e racconta di una metamorfosi e di una nostalgia profonda, una figura che si rifugia tra le nebbie lunari e osserva gli uomini da lontano, ispirando poeti e sognatori.

Persino nell’epica sumera, la Luna era rappresentata come Nanna-Sin, protettore dei sognatori e degli oracoli notturni. In tutte queste narrazioni emerge il filo rosso della Luna come portatrice di segreti, emblema di ciò che si trasforma e di ciò che può rinascere, se accolto con apertura e coraggio.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: fidatevi dell’intuizione senza temere le ombre

L’oroscopo dei tarocchi invita questa settimana a non respingere le paure o le incertezze, ma piuttosto a restare in ascolto profondo dei moti interiori. Accogliete i messaggi provenienti dai sogni, annotate emozioni e visioni improvvise, lasciando spazio alla simbolicità che la Luna manifesta in ogni incontro inatteso.

Le stelle raccomandano di non lasciarsi frenare dall’indefinitezza: in essa si nasconde il seme di nuove idee o la soluzione a ciò che appariva insolubile. Una passeggiata notturna, un momento di silenzio vicino all’acqua, o semplicemente il concedersi la libertà di essere vulnerabili di fronte alle proprie emozioni, potranno rivelarsi strumenti preziosi per attraversare la settimana con grazia. Così, anche nelle ore più cupe, la luce discreta della Luna continuerà a guidare il cammino dei Pesci, suggerendo che ogni inquietudine può essere trasformata in poesia.