Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana da lunedì 9 a domenica 15 febbraio 2026, gli Ariete sono accompagnati dalla presenza dinamica del Carro, una delle carte più iconiche tra gli arcani maggiori. Il Carro simboleggia vittoria, controllo delle proprie energie e capacità di superare gli ostacoli grazie a una volontà infuocata. La figura guida un veicolo trainato da due sfingi, metafora della padronanza delle polarità interiori e dell'armonizzazione di desideri spesso confliggenti. Nell'oroscopo, questa carta suggerisce che ogni sfida affrontata in questi giorni non sarà solo un banco di prova, bensì una vera opportunità di affermare sé stessi con coraggio e disciplina.

Per gli Ariete, la settimana si tinge di impeto e determinazione, proprio come insegnato dal Carro. Questo arcano maggiore esalta la natura pionieristica e coraggiosa del segno, che sa trasformare difficoltà in slancio grazie a un carattere focoso e diretto. Le energie che animano l'oroscopo settimanale vi invitano a mantenere saldo il timone delle vostre scelte, senza timori né cedimenti. La riuscita non dipenderà solo dalle circostanze esterne ma dallo spirito ardente con cui affronterete il quotidiano. Ci sarà spazio per iniziative nuove e per ripensare strategie personali, sempre con lo sguardo fisso alla meta che vi siete posti.

Parallelismi con altre culture

L'immagine del Carro trova eco in molti sistemi simbolici del mondo.

Nella mitologia indiana, il carro di Arjuna guidato da Krishna nel Mahabharata rappresenta il cammino dell'uomo tra le forze contrapposte del mondo, dove il condottiero, grazie alla guida interiore, riesce a integrare i suoi impulsi e ad avanzare verso la realizzazione. In Cina, il carro è associato alle processioni imperiali e alla determinazione con la quale gli imperatori, sostenuti dal mandato celeste, guidavano le sorti di interi popoli. Anche nella cultura yoruba, il cammino iniziatico, rappresentato da strumenti cerimoniali come il bastone e i tamburi, richiama la forza del viaggio e il controllo del proprio destino attraverso la conoscenza delle forze spirituali. Questo arcano, trasversale per simbolismo, conferma come il viaggio verso la realizzazione personale sia un tema universale.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: orientate con coraggio la vostra direzione

L'oroscopo dei tarocchi indica che questa settimana sarà fondamentale tracciare una rotta chiara e mantenerla senza esitare, proprio come fa il Carro nella sua corsa. Prendetevi del tempo per valutare i vostri obiettivi, mettendo ordine tra le priorità e concentrando le energie su ciò che desiderate realmente raggiungere. Affrontate le difficoltà con disciplina, trasformando ogni tensione in propulsione. Non disperdete la forza in mille iniziative, ma scegliete con decisione la strada da percorrere. Usate anche la diplomazia e l'autocontrollo per guidare i rapporti personali e professionali. Il segreto di questa settimana risiede nel governare i propri impulsi con la mente lucida: solo così il Carro condurrà verso la vittoria che più conta, quella su se stessi.