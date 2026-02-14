Nell’oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 16 febbraio 2026, il segno Acquario viene investito dall’energia irriverente del Matto. Questa carta, prima degli arcani maggiori, porta con sé la forza del nuovo inizio, l’assenza di catene e la leggerezza del passo di chi non teme l'ignoto. Il Matto, raffigurato mentre attraversa la soglia tra il conosciuto e il mistero, richiama la vitalità del pellegrino che avanza senza mappe prestabilite, incarnando una spiritualità priva di limiti e una fede nella propria autenticità. Nel contesto dell’oroscopo, il Matto suggerisce la potenza di una settimana dove l’imprevedibile può divenire risorsa e ogni deviazione, opportunità per abbracciare la varietà della vita.

La natura anticonvenzionale degli Acquario vibra all’unisono con il Matto, poiché il vostro segno trova ispirazione proprio dove gli altri vedono confini. Questo arcano non parla solo di avventure tangibili, ma dà voce anche a una rinascita interiore: siete pronti a lasciarvi alle spalle retaggi del passato, viziando la vostra mente con possibilità inedite. Le tensioni della quotidianità potrebbero presentarsi come occasioni impreviste e più che resistervi, l’oroscopo dei tarocchi invita ad accoglierle come strumenti di scoperta. Sarà una settimana adatta ad ascoltare intuizioni repentine, sperimentando nuove strade in ambito personale e creativo, rimanendo fedeli al vostro spirito originale.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo del Matto ricorda la figura del Trickster nella mitologia dei nativi americani, come Coyote o Nanabozho, spiriti portatori di cambiamento e saggezza attraverso l’imprevisto. In India, la tradizione dei Baul del Bengala descrive poeti erranti che, come il Matto, si pongono in bilico tra il sacro e il profano, celebrando la libertà dell’anima oltre i codici sociali. Nella filosofia zen giapponese, la mente del principiante, chiamata Shoshin, viene ritenuta la più aperta e ricettiva, perché non imprigionata da pregiudizi o aspettative. Il Matto vibra anche con le maschere della commedia dell’arte europea, come Arlecchino, personaggio innovativo, imprevedibile e sempre pronto a sconvolgere le regole con leggerezza e ingegno.

In Africa Occidentale, il racconto di Anansi il Ragno testimonia la forza di chi, affrontando l’ignoto con creatività, può cambiare il proprio destino e quello della collettività.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: abbracciate la sorpresa e l’entusiasmo del Matto

L’oroscopo dei tarocchi offre agli Acquario un invito a lasciarsi sorprendere dagli imprevisti e a seguire il coraggio del Matto, senza la paura di fallire o di non essere compresi. Lasciate scorrere l’immaginazione, coinvolgetevi in esperienze che possano arricchirvi interiormente, senza inseguire troppo la logica o la necessità di controllo. Ogni situazione apparentemente caotica potrebbe nascondere un seme di novità destinato a germogliare proprio nei momenti di maggiore apertura.

Valorizzate incontri inaspettati e lasciate che anche gli errori diventino passaggi verso una consapevolezza più autentica. Il consiglio delle stelle è quello di onorare il viaggio, più che la meta: il vero tesoro di questa settimana è il coraggio di essere voi stessi, fidandovi delle vostre idee più inusuali e visionarie.