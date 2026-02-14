Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 16 febbraio 2026, i Pesci si legano intimamente all'arcano della Luna. Questa carta, associata da sempre alla sfera delle emozioni profonde e dei confini indefiniti tra realtà e illusione, rappresenta uno specchio oscuro e scintillante dove tutto ciò che è nascosto emerge lentamente. La Luna simboleggia l'inconscio, i sogni, le paure appena sussurrate, ma anche la creatività che si manifesta nella notte più silenziosa. Nell'arte dei tarocchi, la Luna invita ad ascoltare le sensazioni sottili e lasciarsi guidare dall'intuizione piuttosto che dalla logica, illuminando i sentieri interiori che spesso restano in ombra alla luce del giorno.

I Pesci trovano in questa settimana riscontro nella loro natura più autentica, sospesa tra il mondo tangibile e quello delle emozioni. Il vostro segno, incline all'empatia e alle percezioni profonde, si lascia trasportare dalla marea mutevole delle sensazioni, proprio come il ciclo lunare influenza le acque. L'oroscopo suggerisce che sarà un periodo fertile per dedicarsi a tutto ciò che trascende la quotidianità: ascoltare musica, scrivere, rifugiarsi nell'immaginazione o nelle pratiche artistiche potrebbe aprire nuove prospettive su questioni rimaste sospese. Tuttavia, la Luna mette in guardia anche dalle illusioni: è importante distinguere ciò che nasce dal cuore da ciò che proviene da paure non risolte.

Saper leggere nelle sfumature delle emozioni porterà chiarezza dove regnava l'indecisione.

Parallelismi con altre culture

La Luna attraversa le culture di tutto il mondo come simbolo di mistero, fertilità e rivelazione dei segreti nascosti. Nella tradizione yoruba, ad esempio, Orisha Yemaya è la madre delle acque e rappresenta la Luna nella sua influenza sulle maree, riflettendo una forza protettrice ma anche profondamente emotiva. Nell'antico Egitto, la dea Iside era associata alla Luna e alla capacità di guarire attraverso la saggezza interiore, elemento vicino all'essenza dei Pesci. Nel folklore giapponese il coniglio lunare, Tsuki no Usagi, impasta il mochi sul satellite, suggerendo che l'energia della Luna è anche creatrice e legata al ciclo della trasformazione.

In Cina il festival di metà autunno celebra la Luna Piena e il valore delle relazioni familiari, alimentando il senso di nostalgia e desiderio che accompagna i periodi lunari più intensi. Queste connessioni rivelano un filo sottile che lega i Pesci ai miti universali dell’acqua e del cambiamento, facendo dell'oroscopo della settimana un viaggio simbolico tra le profondità dell’anima.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affidatevi ai vostri sogni e rispettate le pause

L'oroscopo dei tarocchi vi invita a rispettare i ritmi inconsueti della Luna, valorizzando le pause riflessive e gli stati d'animo che emergono spontaneamente. Prendersi del tempo per ascoltare i propri sogni, annotare tutto ciò che sembra importante al risveglio e considerare anche uno stato d’animo apparentemente passeggero come chiave per comprendere dinamiche più profonde può rivelarsi illuminante.

Non trascurate pratiche come la meditazione o la camminata in solitudine, che aiutano a ricentrarsi e riconoscere i segnali che l’intuito vi invia. Nel corso della settimana, evitare azioni impulsive e lasciar maturare le decisioni porterà i suoi frutti. La magia della Luna suggerisce che, dove non arriva la razionalità, le risposte possono arrivare in modo sorprendente proprio grazie all’ascolto silenzioso delle proprie emozioni.