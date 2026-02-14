Nell’oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 16 febbraio 2026, l’arcano maggiore della Morte accompagna gli Scorpione in un percorso di intenso rinnovamento. Spesso fraintesa, la Morte nei tarocchi simboleggia la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova fase, rappresentando la capacità di lasciar andare ciò che non serve più per fare spazio a nuove esperienze. L’immagine classica di questa carta, con un cavaliere che attraversa la scena, suggerisce la forza inarrestabile del cambiamento e la promessa della rinascita che segue ogni conclusione.

L’oroscopo di questa settimana invita a comprendere che ogni trasformazione, anche se dolorosa, porta con sé la possibilità di rigenerare mente, corpo e spirito.

Per gli Scorpione, la prossima settimana assume il sapore di una purificazione emotiva, durante la quale la forza interiore tipica del segno trova una potente espressione. La Morte rappresenta la vostra natura resiliente, capace di affrontare crisi e profondi mutamenti senza perdere la volontà di rinascere più forti di prima. L’oroscopo suggerisce che sarà il momento opportuno per chiudere con legami, convinzioni o abitudini che hanno esaurito la loro funzione, accettando con coraggio ciò che deve tramontare. Questo arcano ricorda che solo attraversando la notte più buia si può scorgere il bagliore di una nuova alba, trasformando la vulnerabilità in forza creativa.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo della Morte nei tarocchi trova echi profondi in molte culture del mondo. In Messico, la celebrazione del Día de los Muertos onora la morte come parte naturale della vita, un’occasione per ricordare gli avi e rinnovare il senso della continuità. Nella mitologia egizia, il dio Osiride rappresenta la morte rigeneratrice: viene smembrato e ricomposto, divenendo simbolo dell’eterno ciclo di distruzione e rinascita. La tradizione indù contempla la figura della dea Kali, portatrice di distruzione creativa, il cui compito è quello di dissolvere ciò che è superfluo per favorire la crescita e l’evoluzione. In Giappone, il concetto di mujo esprime l’impermanenza di tutte le cose, invitando ad abbracciare il cambiamento con accettazione e dignità.

Anche nell’antica cultura Yoruba, l’energia di Obatala presiede le transizioni e le grandi svolte esistenziali, ponendo l’accento sulla purificazione e sulla rinascita spirituale.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: fate della rinascita la vostra forza

L’oroscopo dei tarocchi di questa settimana propone agli Scorpione di vivere la trasformazione come un’occasione di crescita autentica. Invece di opporsi al cambiamento, provate a coltivare la consapevolezza che ogni nuova strada inizia proprio dove un’altra termina. Il consiglio delle stelle è di dedicare tempo a un rituale di liberazione: scrivete ciò che desiderate lasciar andare e consegnatelo simbolicamente al fuoco o all’acqua, strumenti purificatori per molte tradizioni.

Ascoltate i bisogni più profondi dell’anima e scegliete con cura quali semi piantare per il futuro. La forza degli Scorpione risiede nella loro capacità di rigenerarsi ciclicamente, traendo ispirazione anche dagli ostacoli. La carta della Morte insegna che ogni fine è una promessa e ogni passo verso l’ignoto serba il potenziale di una trasformazione luminosa.