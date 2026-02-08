Nell’oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 9 febbraio 2026, i Pesci si trovano immersi nell’energia misteriosa della Luna. Questa carta è un arcano maggiore associato da secoli al mondo notturno, ai percorsi nascosti della psiche e agli stati alterati della percezione. La Luna non è soltanto un simbolo di ciclicità e mutamento, ma anche di paure ancestrali, illusioni e intuizioni profonde. In molte raffigurazioni tradizionali, cani e lupi ululano al chiaro di Luna lungo sentieri argentei, a indicare la presenza costante di domande senza risposta e di quell’inquietudine fertile che conduce spesso a creatività e trasformazione.

Durante questa settimana, la Luna agisce come una porta aperta sull’inconscio, invitando a non ignorare i propri sogni, le emozioni notturne o i piccoli segnali sottili che emergono nella quotidianità.

Per i Pesci, la Luna rappresenta una risonanza naturale. Chi appartiene a questo segno si muove spesso sulle onde dell’intuizione e della sensibilità, pronto a cogliere ciò che per altri rimane invisibile. L’oroscopo dei tarocchi suggerisce un tempo di sospensione e ascolto, dove le risposte non saranno sempre lineari o razionali. Potrebbero manifestarsi nostalgie, vissuti passati o sentimenti ambivalenti, ma ogni emozione va riconosciuta come parte integrante della propria evoluzione. Questa settimana invita a diffidare delle apparenze e a non cedere a illusioni ingannevoli, privilegiando invece il discernimento silenzioso che solo chi ha dimestichezza con il sussurro delle acque profonde può vantare.

Non tutto ciò che viene alla luce sarà privo di ambiguità, ma è proprio in questa complessità che i Pesci potranno ritrovare la loro autenticità.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Luna attraversa molti orizzonti culturali. Nella mitologia azteca, la dea Coyolxauhqui rappresenta la luna smembrata, icona della trasformazione e del ricongiungimento ciclico. In Giappone, il racconto del coniglio sulla Luna narra la connessione tra sacrificio e rinascita, un tema profondamente caro anche ai Pesci. Presso i popoli Inuit della Groenlandia, la Luna è la signora dei sogni e dei destini, capace di guidare i viaggiatori attraverso le notti più oscure grazie alla danza delle aurore boreali.

Tra i Bambara del Mali, la Luna viene invocata nei riti di passaggio come mediatrice tra il mondo visibile e quello degli spiriti, ricreando quel senso di transizione che spesso accompagna il sentire dei Pesci. E ancora, nell’induismo la divinità Chandra governa le emozioni e la fertilità, sostenendo la crescita spirituale attraverso la contemplazione degli stati interiori più profondi. Questi parallelismi testimoniano il valore universale della Luna come ponte tra la realtà concreta e i territori invisibili della mente e del cuore.

Consiglio delle stelle per i Pesci: seguite la vostra voce interiore senza paura

L’oroscopo dei tarocchi invita i Pesci a dare spazio alla propria intuizione, facendo tesoro sia delle certezze che delle incertezze che la Luna può evocare.

In questa settimana sarà importante fidarsi delle sensazioni, dedicando del tempo all’ascolto dei sogni, magari tenendo un diario notturno in cui trascrivere impressioni o visioni. Anche la meditazione o semplici passeggiate sotto la luce lunare potranno favorire la messa a fuoco di emozioni complesse, aiutando a diradare le ombre dell’indecisione. Evitare decisioni affrettate e accettare la lentezza dei processi interiori potrà risultare la strategia migliore, lasciando che la risposta emerga spontaneamente con chiarezza. La Luna suggerisce di non avere paura del proprio mondo interiore, ma di accoglierlo come risorsa creativa e spirituale, pronta a illuminare anche i percorsi meno battuti della settimana.