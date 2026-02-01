Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 1 febbraio 2026, gli Acquario si sentono chiamati dal soffio inarrestabile del Matto. Questa carta rappresenta l’inizio del viaggio dell’anima, la fiducia cieca nella vita e la capacità di abbandonare i vincoli mentali per seguire l’istinto. Il Matto cammina con leggerezza al confine tra il conscio e l’inconscio, portando con sé appena lo stretto necessario, mentre uno sguardo rivolto alle nuvole denuncia il desiderio di infinito. L’oroscopo associato a questa carta suggerisce un’apertura a possibilità imprevedibili, dove la logica lineare lascia posto all’intuizione e alla libertà di essere se stessi, senza maschere né sovrastrutture.

Il segno dell’Acquario trova nel Matto una risonanza particolare: entrambi sono simboli di anticonformismo, originalità e spirito indipendente. In questa giornata, l’oroscopo invita a coltivare la fiducia nel proprio percorso, anche qualora apparisse insolito o poco compreso dagli altri. L’Acquario potrebbe sentirsi sospinto da desideri nuovi o sperimentali, vivendo l’emozione del primo passo verso territori inesplorati. L’energia del Matto suggerisce che anche un piccolo azzardo, un pensiero fuori dagli schemi, può essere la scintilla che accende invenzioni o relazioni sorprendenti. Vi è il richiamo a lasciarsi alle spalle le paure, aprendo la strada a nuove esperienze senza temere il giudizio altrui.

Parallelismi con altre culture

Nel cuore della tradizione sufi, la figura del "Qalandar" incarna un archetipo affine al Matto: il cercatore errante, colui che ignora le convenzioni sociali per inseguire la verità interiore, spesso apparendo trasgressivo agli occhi degli altri. In Giappone, la figura del "hyōhaku no mono" – il vagabondo erudito che percorre le strade aprendosi all’incertezza – richiama la stessa disponibilità a lasciarsi portare dal destino, senza vincoli. Nel teatro popolare europeo, il Fool delle corti medioevali era investito di un ruolo sacro: con la sua follia lucida poteva rivelare verità altrimenti inudibili. Nel misticismo azteco, Xolotl, il dio mutaforma, è simbolo della transizione tra mondi e dell’apertura all’imprevedibilità, un altro riflesso della libertà senza catene del Matto.

In queste tradizioni, la follia apparente del viaggio si trasforma in viaggio iniziatico, in cui solo chi osa conoscere può cogliere la poesia del rischio.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: accogliete la chiamata dell’ignoto

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di onorare l’insegnamento del Matto, che invita a non lasciarsi imprigionare dalla paura di sbagliare. Dedicate tempo ad attività che rompano la monotonia quotidiana: una passeggiata in un luogo sconosciuto, l’inizio di un progetto creativo mai considerato prima, oppure l’apertura verso persone con cui non eravate soliti parlare. La giornata potrà portare benefiche rivoluzioni anche in piccoli dettagli, se l’approccio resta libero e privo di aspettative rigide.

Il vostro desiderio di autenticità va ascoltato, senza che le opinioni altrui interferiscano con la vostra ricerca personale. Siate pronti ad accettare l’incertezza come fonte di energia: la strada del Matto è quella degli spiriti liberi e degli innovatori, disposti ad accettare la meraviglia dove altri vedono solo il rischio.