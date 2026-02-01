Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 1 febbraio 2026, i Pesci ricevono la visita della Luna, una carta che evoca paesaggi interiori ricchi di simbolismo e sensibilità. L’arcano maggiore della Luna rappresenta il confine sottile tra il reale e l’irreale, aprendo porte su intuizioni, paure nascoste e ispirazioni creative. Nell’iconografia tradizionale dei tarocchi, la Luna sovrasta un paesaggio notturno, illuminando sentieri incerti ma seducenti, riflettendo la complessità delle visioni notturne e delle emozioni profonde. Per chi possiede uno spirito ricettivo come i Pesci, l’influsso della Luna nell’oroscopo offre la possibilità di esplorare sensazioni sottili e frammenti di verità nascosti nelle pieghe della coscienza.

I Pesci, noti per la loro empatia vibrante e la sensibilità spiccata, si trovano in perfetta sintonia con le vibrazioni emanate dalla carta della Luna. In questa giornata, gli stimoli del subconscio risuonano con una frequenza più intensa, portando con sé tanto il rischio d’essere sopraffatti da illusioni quanto la straordinaria capacità di percepire verità che sfuggono alla razionalità ordinaria. L’essenza dei Pesci risplende nelle sfumature: la Luna ispira attenzione ai sogni e alle immagini interiori, spronando a non temere l’ambiguità ma piuttosto a nuotare con grazia nei meandri dell’immaginazione. Per l’oroscopo odierno, prendersi cura di sé passa dal concedersi spazi di silenzio, dedicando tempo all’arte o alla contemplazione, strumenti preziosi per tradurre in realtà la ricchezza dei mondi interiori.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni la Luna detiene un potere misterioso che influenza il sentimento e il comportamento umano: nella cultura Yoruba, ad esempio, la divinità Yemọja è associata alle acque e alla Luna, madre di tutte le creature, custode delle emozioni e del ciclo eterno della vita. In India, la Luna, denominata Chandra, è uno degli oggetti celesti maggiormente venerati durante i riti della notte, considerata dispensatrice di beatitudine ma anche di turbamenti mentali, in una dualità vicina all’esperienza pesci. Nella mitologia giapponese, la Luna simboleggia il tempo fluido e la capacità di vedere il bello nell’effimero durante le notti di Hanami, quando i ciliegi e la loro caducità si specchiano nella luce pallida dell’astro notturno.

Anche in Sudamerica, tra le popolazioni quechua, Mama Killa, la dea lunare, protegge i sogni e i viaggi dell’anima, sottolineando la connessione tra le acque interne e il cosmo. Tali parallelismi arricchiscono la visione dei Pesci, invitando a riconoscersi in questa trama universale di emozioni e ciclicità.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affidatevi alla voce interiore della Luna

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Pesci di accogliere l’oscillazione emotiva che la Luna porta con sé, senza lasciarsi travolgere dal timore di ciò che appare incerto o indefinito. Praticare attività che mettano in dialogo il subconscio e il quotidiano, come la scrittura automatica o la pittura intuitiva, permette di canalizzare le percezioni profonde in forme costruttive.

È opportuno dedicare qualche momento alla meditazione serale, lasciando che le immagini del giorno si sedimentino senza giudicare. Non ignorate i segnali che arrivano dai sogni e dai piccoli dettagli, spesso portatori di messaggi delicati ma fondamentali per la crescita personale. Coltivare la gentilezza verso se stessi, accettando le proprie ciclicità emotive, rappresenta la chiave per tradurre la magia della Luna in equilibrio e pace interiore, ispirazione costante per l’animo dei Pesci.