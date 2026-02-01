L'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 1 febbraio 2026, pone gli Scorpione davanti all’arcano maggiore della Morte. Contrariamente alle semplici apparenze, questa carta non presagisce mai la fine materiale, bensì un passaggio profondo, una rigenerazione che coinvolge l’intero essere. Nell’universo dei tarocchi, la Morte è il simbolo della metamorfosi, raffigurando il momento in cui qualcosa di superato si dissolve, per lasciare spazio a ciò che deve ancora germogliare. L’immagine del cavaliere che avanza porta con sé la promessa di un ciclo che si conclude per aprirne uno nuovo, colmo di possibilità inaspettate, proprio come avviene nel processo naturale della crescita e della rinascita.

Per gli Scorpione, segno da sempre affascinato dai misteri della trasformazione, questa giornata si carica di significati intensi. L’oroscopo suggerisce una maggiore consapevolezza rispetto ai cambiamenti interiori in corso: vecchi schemi, convinzioni ormai stanche e relazioni che non nutrono più il vostro spirito sono pronti a lasciare spazio a ciò che sente autenticamente vivo. Affrontare la Morte come arcano significa assimilare la lezione della resilienza, quella capacità innata di rinascere più forti e lucidi, abbandonando il superfluo senza paura. I processi di chiusura e rinascita sono parte stessa della vostra essenza, e la giornata si apre proprio all’esperienza di questi cicli emotivi e spirituali.

Parallelismi con altre culture

La trasformazione evocata dalla carta della Morte trova riflessi sorprendenti in molte tradizioni del mondo. Nella mitologia egizia, il percorso di Osiride rappresenta la morte e la successiva rinascita, alludendo al ciclo della natura in cui nulla si distrugge ma tutto si trasforma. In ambito latinoamericano, il Día de los Muertos in Messico celebra la trasformazione degli spiriti, accogliendo il passaggio non come perdita ma come opportunità di dialogo tra mondi. Similmente, la filosofia dell’India antica vede nella trasmigrazione dell’anima il perpetuo ciclo di morte e rinascita, in cui ognuna di queste fasi serve ad affinare la coscienza. Nei riti Yoruba, il passaggio degli antenati rappresenta un momento sacro di rinnovamento dell’intera comunità, sottolineando come la fine sia una cornice necessaria al rinnovamento collettivo.

Ogni cultura, in modi differenti, offre così uno specchio in cui la simbologia della Morte si trasforma da paura a coraggio, da conclusione a evoluzione.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la rinascita nella quotidianità

L’oroscopo dei tarocchi consiglia agli Scorpione di non opporsi ai cambiamenti che la Morte suggerisce, ma anzi di aprire le proprie giornate al coraggio del rinnovamento. La pratica simbolica del lasciar andare può concretizzarsi in gesti semplici: liberarsi di un oggetto che non serve più, chiudere un capitolo che appesantisce, oppure dedicare tempo a pensieri che affiorano dal profondo. Ogni atto che segna la fine di qualcosa è un invito ad accogliere il nuovo, con fiducia nelle potenzialità ancora inespresse.

Affidandosi alla propria capacità di trasformazione, emerge la possibilità di sperimentare la leggerezza che segue il distacco e la chiarezza che accompagna ogni nuova alba. Accogliere la Morte come arcano, nell’oroscopo, permette agli Scorpione di camminare con fiducia lungo il proprio sentiero di rinascita.