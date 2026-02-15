Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 15 febbraio 2026, gli Ariete sono guidati dall’arcano maggiore del Bagatto. Il Bagatto, conosciuto anche come il Mago nei tarocchi tradizionali, incarna la scintilla dell’inizio e l’arte di saper trasformare il potenziale in realtà concreta. Simbolo di destrezza, invenzione e iniziativa, questa carta raffigura un giovane che, davanti a un tavolo carico di strumenti, si accinge a dare il via a un progetto che ancora non ha preso forma. Il Bagatto indica che tutto è possibile: con decisione e creatività si è in grado di modellare il proprio destino sfruttando al meglio le risorse a disposizione.

Per gli Ariete, l'influsso del Bagatto si intreccia con il naturale desiderio di azione e conquista che caratterizza il segno. Oggi l’oroscopo suggerisce una giornata in cui la capacità di prendere l’iniziativa trova il terreno fertile per germogliare. Gli Ariete potranno avvertire l’urgenza di lanciarsi in una nuova impresa, sia essa lavorativa, relazionale o spirituale. Il coraggio tipico di questo segno si esprime rinnovato e il talento nel superare gli ostacoli viene amplificato dalla presenza di questa carta. Il Bagatto insegna che persino le situazioni più caotiche possono essere armonizzate se si sfrutta la propria energia primigenia e la fiducia in sé stessi.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto trova riscontro nei racconti di culture diverse: nei miti greci, Prometeo fu il portatore della scintilla divina dell’invenzione, un archetipo affine nel donare all’umanità gli strumenti per forgiare il proprio destino. Tra le popolazioni yoruba, il ruolo del trickster Elegba mostra come l’astuzia e l’iniziativa aprano le porte a nuove opportunità, invitando a giocare con le regole del caso e a ricombinare inedite realtà. In Cina, la figura di Lu Ban, il leggendario artigiano e inventore, richiama la capacità di creare dal nulla e di trasformare le idee in oggetti utili. Persino nella tradizione ebraica, la storia del Golem sottolinea il potere creativo della parola e delle mani, unendo l’impulso a plasmare a una sottile responsabilità.

In tutte queste antiche saggezze emerge una costante: l’energia del primo passo, il valore dell’inventiva e la forza trasformatrice della volontà.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: date forma alla vostra determinazione

L’oroscopo dei tarocchi indica che oggi gli Ariete potranno trarre massimo beneficio dall’azione decisa e consapevole. Il consiglio è di non lasciare che l’irrequietezza prenda il sopravvento, ma di incanalare l’energia in attività concrete: iniziate, costruite, scrivete, inventate qualcosa che vi rappresenti. Anche un piccolo gesto originale si rivelerà carico di effetti positivi e di nuove possibilità. Affrontate gli eventuali ostacoli come il Bagatto, riconoscendo in ogni limite una occasione per sfoggiare creatività e iniziativa.

Lasciate che il vostro istinto pionieristico vi guidi, mantenendo però sempre la lucidità e il controllo sulla direzione da intraprendere. Così, tra impulso e riflessione, la vostra giornata potrà aprirsi a successi inattesi e gratificazioni profonde.