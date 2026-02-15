Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 15 febbraio 2026, la Bilancia viene guidata dalla carta della Giustizia, simbolo universale dell’equilibrio, dell’equità e della ponderazione tra ciò che si sente e ciò che si sa essere giusto. La Giustizia, nell’iconografia dei tarocchi, appare con la spada e la bilancia: strumenti che incarnano la ricerca della verità e la capacità di soppesare ogni elemento prima di agire. Non si tratta della dura inflessibilità della legge, ma di una saggezza che trova la propria radice nella consapevolezza profonda delle proprie motivazioni.

In questa giornata, la carta invita a valutare le situazioni della vita con lucidità e imparzialità, trasmettendo un senso di pace interiore che nasce dall’aver scelto secondo autentica coscienza.

Per la Bilancia questa energia risuona in modo particolarmente significativo: il vostro segno è storicamente associato alla Dea greca Themis, che regge la bilancia della giustizia. La vostra indole, naturalmente portata alla conciliazione e al dialogo, trova proprio nella Giustizia il riflesso di una vocazione profonda all’armonia. Nell’oroscopo di oggi, potreste sentire il bisogno di ristabilire l’equilibrio in alcune aree della vostra vita, sia nella sfera personale sia nei rapporti con gli altri.

La Giustizia incoraggia a non cedere alle emozioni impulsive, bensì a utilizzare la ragione e la sensibilità per trovare soluzioni che tutelino il benessere di tutti.

Parallelismi con altre culture

Il principio della giustizia supera le barriere culturali e si ritrova in molte tradizioni del mondo. Nella filosofia confuciana della Cina antica, il concetto di Li esprime la centralità dell’armonia sociale e della reciproca correttezza tra gli individui. In Egitto, la dea Ma’at rappresentava la verità, l’ordine e la giustizia, simbolizzata anch’essa da una piuma che veniva utilizzata per pesare l’anima dei defunti. Nel sistema Yoruba dell’Africa occidentale, il culto delle divinità Ibeji attribuisce un ruolo fondamentale all’equilibrio e all’uguaglianza, considerandoli basilari per la prosperità e l’ordine nel mondo.

Questi esempi mostrano come l’ideale di una giustizia imparziale e meditata percorra trasversalmente epoche e popoli, consolidando un fondamento etico condiviso.

Consiglio delle stelle per le Bilancia: perseguite la chiarezza nelle relazioni

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce alle Bilancia di adottare, oggi, un atteggiamento particolarmente attento alla trasparenza e alla correttezza nelle interazioni quotidiane. Potreste trovarvi di fronte a decisioni da prendere o a compromessi delicati: lasciatevi guidare dal desiderio di equità, senza lasciare che emozioni improvvise annebbino il giudizio. Anche quando vi è richiesto di mediare in conflitti o divergenze, fate della chiarezza il vostro alleato principale.

Considerate di dedicare del tempo alla riflessione personale prima di agire, magari attraverso la scrittura o la meditazione, per arrivare alle vostre scelte con mente lucida e cuore sereno. L’influsso della Giustizia vi sostiene nel pronunciare parole ponderate, nel compiere azioni equilibrate e nell’infondere sicurezza a chi vi sta accanto. In questo modo, l’armonia che tanto valorizzate sarà pienamente raggiungibile.