Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 15 febbraio 2026, i Cancro trovano come guida la Luna, arcano che da sempre incarna il mistero, l’intuizione e il viaggio tra le ombre dell’anima. Questa carta evoca paesaggi notturni, sentieri sfumati e la nebbia che avvolge ciò che non è ancora svelato, sollevando domande e rivelando sogni. Nel simbolismo dei tarocchi, la Luna rappresenta il regno dell’inconscio, delle emozioni nascoste e delle paure antiche che riaffiorano per essere ascoltate e comprese. Come una luce d’argento su uno specchio d’acqua, la Luna ci invita a sostare nel silenzio, a esplorare senza timore le profondità della propria interiorità, accogliendo quanto il cuore ancora non osa confessare nemmeno a se stesso.

Per i Cancro, la Luna di questo oroscopo suggerisce una domenica densa di sensazioni e riflessioni interiori. Il vostro segno, strettamente legato all’acqua e al sentire intuitivo, trova un’eco perfetta nell’energia lunare di questa carta. In questa giornata, i Cancro potranno cogliere sfumature emotive apparentemente impercettibili, lasciandosi guidare da impressioni e sogni che parlano con il linguaggio delle metafore e dei simboli. La Luna aiuta a riconoscere le paure e le incertezze, ma rende anche più fertile l’immaginazione e la creatività, portando a intuizioni profonde che attendono solo di essere raccolte e trasformate in luce interiore. È un invito a fidarsi dell’istinto, anche quando il percorso sembra poco chiaro o la meta lontana.

Parallelismi con altre culture

In moltissime tradizioni, la Luna occupa un ruolo centrale come guida nelle fasi di passaggio e come protettrice dei sogni. Nella cultura Yoruba dell’Africa Occidentale, la divinità Yemanjá è spesso paragonata al potere lunare per la sua influenza sulle emozioni e sul mare, proprio come la Luna comanda le maree e i cicli dell’acqua. In Giappone, Tsukuyomi è il kami lunare, associato alla bellezza silenziosa della notte e al mistero delle cose non dette, mentre nella mitologia egizia la dea Khonsu agisce come guardiano dei confini tra sogno e realtà, favorendo viaggi onirici e illuminazioni notturne. La Luna viene celebrata nelle feste cinesi di metà autunno, quando le famiglie si riuniscono per onorare la sua luce, simbolo di ricongiungimento e di memoria ancestrale.

In tutte queste culture, la Luna protegge chi attraversa le ombre dell’inconscio, ispirando rispetto e meraviglia di fronte all’ignoto.

Consiglio delle stelle per gli Cancro: ascoltate i sussurri interiori della Luna

L’oroscopo dei tarocchi per questa domenica suggerisce ai Cancerini di concedersi spazio per ascoltare i propri stati d’animo più profondi, accogliendo senza giudizio le emozioni che emergono, anche quelle che paiono meno luminose. Prendere nota dei sogni della notte, dedicare tempo all’autoanalisi o coltivare un momento di tranquillità, può rivelarsi prezioso. Un diario, la musica, la contemplazione del paesaggio lunare, possono divenire strumenti per dare voce e forma a ciò che preme nel cuore.

Con la Luna a guidarvi, sarà saggio fidarsi delle intuizioni e lasciar defluire quanto non serve più. In questa domenica, aprirsi ai messaggi sommersi offrirà chiarezza interiore, preparando la strada a nuove comprensioni e a una rinascita emotiva che avrà benefici su tutti gli ambiti dell’esistenza.