Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 15 febbraio 2026, i Pesci sono accompagnati dalla carta della Luna. Questo arcano maggiore parla di mondi sommersi, stati emotivi mutevoli e profondità psichiche difficili da decifrare, proprio come le acque torbide della notte in cui la luna si riflette instabile. Simbolo di mistero, illusione e immaginazione, la Luna invita ciascuno a fidarsi delle proprie percezioni più sottili, quelle che la luce cruda del giorno spesso annebbia o trascura. In questa giornata, il richiamo dell’inconscio si fa forte e sarà importante distinguere tra realtà e suggestione, valorizzando l’immaginazione senza perdersi nella confusione.

Per i Pesci, segno profondamente ricettivo e legato agli abissi interiori, la Luna rappresenta una sorta di specchio del sé più autentico. Oggi, lasciar fluire le emozioni senza cercare di bloccarle o razionalizzarle permetterà di accedere a una guida misteriosa ma preziosa: l’intuito. Spesso i Pesci oscillano tra sogno e realtà, e questa giornata donerà ispirazione inedita, ma anche una certa vulnerabilità emotiva. Chi saprà trasformare il turbamento in arte, ascolto o meditazione potrà scoprire risposte sorprendenti. L’importante sarà accogliere la nebbia interiore senza forzature, lasciando che la sensibilità, risorsa primaria del segno, diventi strumento di conoscenza sottile.

Parallelismi con altre culture

Nel sistema Yoruba dell’Africa occidentale, la figura di Yemọja incarna la madre delle acque e dello stesso inconscio collettivo. Yemọja è associata alla luna crescente e viene invocata per trasmutare dolore e incertezza in accettazione e sogni profetici. Si incontra una simbologia affine nella mitologia giapponese, dove Tsukuyomi, divinità lunare, è custode dei segreti notturni: in Giappone, la contemplazione della luna piena durante lo tsukimi è un momento per lasciar emergere riflessioni silenziose e intuizioni. In Messico, durante la notte della luna piena, le popolazioni native onorano Metztli, spirito lunare femminile portatrice di visioni, e gli sciamani attingono all’acqua per cerimonie dedicate alla purificazione dei sogni.

Tali esempi mostrano come il legame tra la Luna e il profondo umano sia riconosciuto e celebrato in molte culture, tutte accomunate dall’idea che, sotto il manto lunare, ciò che è nascosto può essere rivelato con saggezza e sensibilità.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affidatevi alle acque della Luna

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di accogliere appieno la forza evocativa della Luna. Potrebbe essere il momento ideale per annotare sogni o intuizioni appena svegli, oppure ritagliarsi uno spazio per pratiche creative che mettano in dialogo mente e cuore. Un bagno simbolico, anche solo immergendo le mani in acqua fresca, potrà favorire il contatto con la propria parte intuitiva. Lasciarsi guidare da una musica lenta e avvolgente o sostare in silenzio davanti a una finestra illuminata dalla luna consentirà di sciogliere i dubbi odierni.

La Luna invita tutti i Pesci a diffidare dai giudizi frettolosi e a fidarsi invece della voce sottile che sussurra nuove possibilità: ogni sensazione, anche la più sfuggente, può tracciare la rotta per un cammino più autentico e pacificato.