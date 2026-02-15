L’oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 15 febbraio 2026, riserva agli Scorpione la presenza potente dell’arcano maggiore della Morte. Contrariamente al senso comune che spesso associa questa carta a scenari nefasti, la Morte nei tarocchi incarna il concetto di trasformazione e rinnovamento. La sua falce rappresenta il taglio netto del passato, la possibilità di mettere fine a ciò che non serve più, creando spazio per qualcosa di nuovo e vitale. Il ciclo naturale della vita, dove la morte è solo il preludio a una rinascita, trova qui la sua espressione simbolica, invitando a lasciar andare senza timore ciò che non risuona più con la propria essenza.

Gli Scorpione, segno notoriamente legato a dinamiche profonde di mutazione e rigenerazione, sono chiamati in questa giornata a un confronto diretto con la simbologia della Morte. È un momento idoneo per recidere i legami con vecchie abitudini, relazioni o visioni che hanno ormai esaurito la propria energia. L’oroscopo suggerisce che questo processo non deve essere vissuto con dolore, ma come una liberazione: ogni chiusura corrisponde all’opportunità di rigenerarsi. Nell’impetuosità emotiva tipica dello Scorpione, la Morte porta una voce silenziosa che invita alla rottura, ma anche all’attesa fiduciosa di ciò che verrà.

Parallelismi con altre culture

In molte culture la simbologia della morte abbraccia il principio della rinascita.

Nel pensiero africano, il sistema Ifá della tradizione Yoruba considera la morte come una porta per la continuazione della vita su un altro piano; la saggezza degli anziani suggerisce che ogni fine è necessaria per un nuovo equilibrio spirituale. Nel mito cinese, la fenice si consuma in cenere per poi risorgere, rappresentando la trasformazione assoluta e il rinnovamento vitale. Anche in Mesoamerica, tra i Maya, la dea Ixchel è legata tanto al ciclo della morte quanto a quello della fertilità: solo dopo attraversare le prove della notte si può cogliere la promessa dell’alba. Questi richiami mostrano come, dovunque nel mondo, l’arcano Morte sia emblema di una porta tra mondi, un passaggio che va oltre la mera paura per abbracciare la continuità dell’esistenza.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare per rinascere

L’oroscopo dei tarocchi indica con chiarezza la lezione dell’arcano Morte: la vera forza risiede nella capacità di mollare le zavorre del passato. Praticate l’arte del distacco consapevole, osservando con sincerità gli aspetti della vostra vita che non vi appartengono più e che chiedono di essere dissolti. Talvolta, dire addio richiede coraggio, ma sono proprio questi atti di risolutezza a consentire l’emersione di nuove possibilità. Prendetevi qualche momento per riflettere, annotando ciò da cui sentite di dovervi separare e preparatevi ad accogliere le novità. Permettete a questa giornata di essere un ponte tra chi siete stati e chi potete diventare: in questo movimento risiede la forza trasformatrice del vostro segno, guidata oggi dall’impulso irreversibile della Morte.