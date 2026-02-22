L’oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 22 febbraio 2026, per gli Ariete è profondamente segnato dall’arcano maggiore del Bagatto. Questa carta, tra le più evocative della tradizione esoterica, rappresenta il principio creativo, l’inizio di ogni percorso e la volontà di modellare il proprio destino con le mani. Il Bagatto è simbolo di iniziativa e trasformazione, capace come un alchimista di plasmare la realtà utilizzando tutte le risorse a disposizione. La sua tavola imbandita di strumenti, ricorda che la potenzialità risiede nella versatilità e nell’audacia, elementi centrali nell’interpretazione di un oroscopo che punta all’azione e al cambiamento.

Per gli Ariete, l’energia del Bagatto entra in risonanza naturale con l’attitudine pionieristica che definisce il segno. Il Bagatto indica una giornata in cui l’intraprendenza sarà protagonista, chiamando a manifestare idee e sentimenti attraverso gesti concreti. L’oroscopo suggerisce di cogliere l’occasione per mettere in campo la vostra inventiva, superando le titubanze e affidandovi a quell’entusiasmo immediato che vi contraddistingue. Che si tratti di un progetto, di una nuova conoscenza o di una decisione coraggiosa in ambito quotidiano, il Bagatto incarna lo spirito del fare, spingendo a non temere l’incertezza e a trasformarla in occasione di crescita.

Parallelismi con altre culture

L’energia archetipica del Bagatto trova eco in numerose tradizioni culturali.

Nello Yoruba del sistema Ifá, il ruolo dell’oriṣà Eshu è quello del messaggero e del facilitatore dei nuovi inizi, colui che apre i sentieri e custodisce il mistero dei crocevia: proprio come il Bagatto, Eshu incarna l’importanza delle scelte iniziali e la capacità di comunicare tra mondi diversi. Nel mito vedico indiano, il dio Ganesha è visto come rimuovi-ostacoli e protettore delle iniziative, celebrando l’atto di intraprendere nuovi progetti con audacia e saggezza. Anche nella cultura andina antico-peruviana, la figura del creatore Viracocha è legata al gesto originario, al potere primigenio del modellare e dare forma alla nuova realtà. Così, la carta del Bagatto, nella simbologia universale, si fa ponte tra mondi e manifestazione del potere creativo che ogni cultura onora in modo unico.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: affidatevi all’ingegno del Bagatto

L’oroscopo dei tarocchi indirizza gli Ariete verso un invito preciso: lasciate emergere la vostra iniziativa e il desiderio di cimentarvi con nuove sfide. Fate tesoro della versatilità suggerita dal Bagatto: sperimentate strumenti e risorse che forse non avete mai considerato, accogliendo le occasioni con spirito leggero ma determinato. In questa giornata, non siate spettatori, ma autori delle vostre esperienze, dando voce alle idee più coraggiose. Il Bagatto insegna che ogni percorso comincia da un primo gesto consapevole; considerate ogni occasione come la possibilità di scrivere una nuova storia. È il vostro oroscopo a suggerire che, solo attraverso l’azione, potrete trasformare possibilità in realtà tangibili e durature.