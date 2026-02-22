Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 22 febbraio 2026, il Leone è accompagnato dall'arcano maggiore del Sole, simbolo di luce, chiarezza e calore vitale. Questa carta celebra il trionfo della vitalità sull'ombra e annuncia una giornata illuminata dalla consapevolezza, dalla gioia di vivere e dalla trasparenza nelle relazioni. Il Sole, nei tarocchi, rappresenta l’infanzia ritrovata, la spontaneità che libera e la fiducia nei propri talenti. Così come il sorgere del sole dissolve la notte, la presenza di questa carta annuncia energia rinnovata ed equilibrio tra spirito e corpo.

Il Leone, segno di fuoco e regalità, trova un profondo legame con la carta del Sole in questo oroscopo. La giornata sarà permeata da un desiderio di autenticità: proprio come la luce illumina ogni cosa senza distinzione, anche le vostre qualità tenderanno a manifestarsi in modo sincero e generoso. La forza carismatica tipica del Leone si rafforzerà grazie alla trasparenza d’animo che questo arcano lascia emergere. Nelle dinamiche personali e lavorative, questa energia potrà favorire una visibilità positiva, ma anche un rinnovato senso di lealtà verso se stessi.

Parallelismi con altre culture

Nel panorama delle culture antiche, il Sole ha sempre goduto di un posto centrale. Nella religione egizia, il dio Ra era sovrano supremo, padre di ogni creazione che, ogni giorno, compiva il viaggio attraverso il cielo elargendo vita e giustizia.

Nel mito Azteco, il Sole era venerato come Tonatiuh, protagonista di rituali destinati a garantire prosperità alla collettività. Anche nella tradizione vedica dell’India, il Sole, identificato con Surya, viene salutato come donatore di salute e fonte di illuminazione spirituale attraverso il rito quotidiano del Surya Namaskar. In Giappone, la dea Amaterasu simboleggia lo splendore, la rinascita e la coesione sociale. In tutte queste culture, la centralità della luce solare viene associata a vitalità, successo, rinascita e benessere collettivo, valori vicini all’essenza leonina.

Consiglio delle stelle per gli Leone: lasciatevi guidare dalla chiarezza del Sole

L’oroscopo dei tarocchi di oggi suggerisce di seguire l’esempio illuminante del Sole.

Dedicare tempo ad attività che favoriscano la condivisione sincera e la collaborazione può accendere ulteriormente la vostra energia. Risplendere non significa oscurare gli altri, ma mettere la propria luce al servizio della collettività, come insegna l’arcano. La giornata favorisce conversazioni aperte, la pianificazione di nuovi progetti e la riconciliazione dove serve trasparenza. Lasciate che questo oroscopo sia un invito a riconoscere il potenziale che vi anima, scegliendo la strada della lealtà e della fiducia in sé. Solo attraverso un cuore aperto sarà possibile irradiare la vitalità di cui il Leone è simbolo, generando calore nei legami e nelle proprie ambizioni.