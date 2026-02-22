Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 22 febbraio 2026, i Pesci incontrano l’arcano maggiore della Luna, simbolo di mistero, percezioni amplificate e intuizione profonda. Questa carta, avvolta da una luce argentea e mutevole, rappresenta la dimensione dell’inconscio, i sogni che emergono nelle notti di attesa e quelle emozioni che raramente si lasciano definire dalla ragione. La Luna invita a seguire i sentieri dove la logica si fa tenue e la sensibilità si acuisce, richiedendo fiducia nell’intuizione più che nel ragionamento. L’oroscopo segnala così una giornata dove le emozioni possono fluire come acque di marea, portando con sé tanto visioni rivelatrici quanto incertezze nascoste.

Nella simbologia della Luna, i Pesci si sentono particolarmente a casa: la connessione con l’inconscio, la propensione alla compassione e la capacità di percepire le vibrazioni più sottili dell’ambiente trovano terreno fertile nella natura di questo segno. L’oroscopo odierno suggerisce che potreste sentirvi attratti dal sottile mondo dei simboli, della musica, dei ricordi e delle emozioni condivise. Momenti di riflessione oppure lievi malinconie possono affiorare, ma saranno preziosi strumenti per comprendere meglio sé stessi e decifrare le aspirazioni più segrete. Lasciare spazio all’immaginazione consentirà di scoprire nuovi orizzonti interiori e dare voce a sentimenti normalmente soffocati dalla realtà quotidiana.

Parallelismi con altre culture

La Luna riveste ruoli simbolici di primaria importanza anche in molte culture straniere. Nella mitologia azteca, per esempio, la dea Coyolxauhqui simboleggia i cicli di vita, morte e rinascita come la falce crescente e calante nel cielo notturno. In India, la Luna è associata a Chandra, divinità che veglia sui sogni, sulle acque e sul tempo, ispirando le arti e lo spirito di intuizione nei poeti. Presso i popoli aborigeni australiani, il viaggio della Luna nel firmamento racconta le storie degli antenati e regola il tempo sacro della Dreamtime, periodo mitico da cui scaturiscono le origini del mondo e dell’identità. La tradizione giapponese, attraverso la festa dello Tsukimi, celebra la contemplazione della Luna piena come atto di raffinatezza e connessione spirituale.

Anche nella cultura Yoruba, la Luna rappresenta la madre, protettrice e dispensatrice di consigli attraverso i sogni profetici, incoraggiando a fidarsi dei messaggi che provengono dal profondo.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: ascoltate i messaggi della Luna interiore

L’oroscopo dei tarocchi consiglia ai Pesci di lasciarsi guidare da quanto la Luna sussurra nei momenti di quiete. Concedersi uno spazio per il silenzio, magari annotando sogni o sensazioni fugaci, permetterà di fare ordine nelle percezioni confuse e trarne mentori interiori preziosi. Dedicare tempo all’arte o alla meditazione può aiutare a dare concretezza alle intuizioni, trasformando le emozioni profonde in espressioni creative.

Affidarsi a un diario o a una passeggiata al chiaro di luna può diventare un piccolo rito di chiarezza emotiva. Fidarsi del proprio sentire, anche quando appare poco lineare, offrirà nuove prospettive nelle relazioni e nell’autocomprensione. Curare i limiti tra ciò che vi appartiene e ciò che assorbite rispettando la vostra sensibilità renderà questa giornata particolarmente feconda di intuizioni.