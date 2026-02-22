Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 22 febbraio 2026, la carta della Morte si rivela per gli Scorpione come emblema potente di trasformazione e rinascita. Contrariamente al significato letterale, l'arcano maggiore della Morte nei tarocchi segna un passaggio essenziale: una chiusura necessaria per consentire il sorgere di qualcosa di completamente nuovo. Questa carta narra di rinnovamento, della fine di dinamiche ormai sature e della capacità di abbandonare ciò che trattiene indietro. Simboleggiando l’impermanenza di ogni ciclo, la Morte incarna la danza eterna della vita e del cambiamento, un’energia che si sprigiona solo quando si accetta il distacco dal passato senza paura.

Per lo Scorpione, segno dalla natura intensa e misteriosa, la carta della Morte rappresenta il volto più autentico del proprio viaggio interiore. Questo segno vive il rinnovamento come pochi altri, sapendo riconoscere i momenti in cui bisogna tagliare i rami secchi per lasciare spazio a giovani germogli. L'oroscopo odierno suggerisce che una fase di metamorfosi vi attende, invitando a non temere la fine di relazioni, progetti o abitudini ormai privi di valore. L’energico impulso dello Scorpione a volgere lo sguardo oltre la superficie trova nella Morte la sua massima espressione: la forza di non aggrapparsi e di riemergere, ogni volta, più consapevoli e autentici.

Parallelismi con altre culture

La figura della Morte, intesa come trasformazione e passaggio, ritorna in numerose tradizioni del mondo. Nella mitologia azteca, la dea Mictecacihuatl regna sul regno dei defunti ma protegge e accompagna le anime verso una nuova esistenza, simboleggiando l'importanza del cambiamento come nuova rinascita. Analogamente, nella religione dell’Antico Egitto, il passaggio attraverso l’oltretomba guidato da Anubi rappresentava un percorso necessario per purificare l’anima e accedere alla vita eterna, un rito di passaggio e non una fine. Nel buddismo tibetano, il Bardo è lo spazio di transizione tra morte e rinascita, occasione per sciogliere i legami e liberarsi dal karma.

Perfino in alcune culture dell’Africa occidentale, il funerale viene celebrato come una nuova nascita, un passaggio verso differenti forme di coscienza. Tutte queste simbologie indicano che ciò che sembra scomparire in realtà si trasforma, in una spirale continua dove ogni fine è inizio.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la rigenerazione

L'oroscopo dei tarocchi indica che per gli Scorpione è tempo di esercitare il coraggio del distacco, lasciando andare ciò che non serve più. Il consiglio delle stelle è accogliere i cambiamenti come alleati e non come nemici: rinnovare le proprie abitudini, chiudere con rapporti ormai esauriti oppure avviare progetti che riflettano di più i vostri desideri profondi.

La carta della Morte suggerisce di fare spazio all’ignoto con fiducia, riconoscendo che ogni inizio prospero germoglia da una conclusione coraggiosa. Questo processo, se vissuto con consapevolezza, permette di liberare energia vitale, aprendo vie inattese e sorprendenti. Siate pronti a rinascere dalle vostre stesse ceneri, poiché la trasformazione è il vero cuore pulsante dello Scorpione e l’oroscopo oggi invita a onorarla con determinazione e apertura mentale.