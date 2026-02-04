Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 4 gennaio 2026, gli Scorpione si trovano guidati dall'arcano maggiore della Morte. Lontana dai significati letterali, questa carta rappresenta una potente forza di trasformazione, il ciclo naturale di fine e inizio che permette il cambiamento. Simbolo di liberazione dalle zavorre emotive e dei vecchi modelli, la Morte richiama l'immagine della fenice che rinasce dalle proprie ceneri: tutto ciò che si dissolve è preludio di un nuovo ordine e di opportunità più autentiche. Nell'oroscopo, la Morte indica che i processi conclusivi sono necessari affinché la vita possa rinnovarsi in forme più vicine alla propria verità interiore.

Per gli Scorpione, portatori di un'energia intensa e misteriosa, la carta della Morte risuona profondamente con le qualità del segno. Il coraggio di affrontare l'oscurità e abbandonare ciò che non serve più è parte della natura scorpionica. In questa giornata, sospinti dall'impulso a chiudere capitoli definitivi, sarà possibile cogliere l’essenza di una trasformazione positiva. Chi appartiene a questo segno potrà osservare nell'oroscopo di oggi segni di progressiva liberazione da costrizioni emotive oppure schemi che, se lasciati andare, aprono la strada a nuovi cominciamenti. Questo lavoro sotterraneo, spesso silenzioso, regala nel tempo una rinascita autentica e una forza rinnovata.

Parallelismi con altre culture

Il concetto di trasformazione, incarnato dalla carta della Morte, trova eco in numerose culture del mondo. Nella tradizione africana Yoruba, la morte viene vista come passaggio e rinnovamento, regolato dall’Ifá, sistema divinatorio che interpreta i cicli esistenziali come necessari per una crescita profonda e collettiva. In Egitto, la figura di Osiride continua a rappresentare il principio della morte come avvio al misterioso viaggio della rinascita spirituale, simbolo poi trasmigrato in rituali millenari di rigenerazione. Anche nel buddhismo tibetano, la morte è considerata non una fine, ma una fase di passaggio in cui l’essere si trasforma e si prepara alla reincarnazione: il Bardo Thodol narra per l'appunto come ogni dissoluzione fisica sia un attraversamento, dove ciò che muore sulla terra si apre a nuove realtà, rinnovando il ciclo della vita.

In Messico, la celebrazione del Día de los Muertos evidenzia un atteggiamento positivo verso la morte: danze, altari e offerte alle anime illustrano la continuità tra passato e futuro, fra perdita e memoria creativa. Queste visioni collettive sottolineano come la morte, nell'oroscopo dei tarocchi e nelle culture, sia sempre occasione di nuova vita.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare ciò che vi appesantisce

L'oroscopo di oggi suggerisce agli Scorpione di lasciar fluire la lezione della Morte concedendo spazio al distacco da ciò che ormai è superfluo o dannoso. È il momento propizio per fare pulizia tra abitudini, relazioni o pensieri che frenano il vostro slancio vitale.

Dare spazio al cambiamento porterà leggerezza e permetterà una rinascita, più coerente con i vostri desideri profondi. Non è necessario temere la trasformazione: essa porta con sé la promessa di nuove possibilità e una forza segreta che emerge proprio quando si accetta la fine di ciò che non serve più. Abbiatene rispetto, affidatevi con fiducia al processo di rinnovamento e permettetevi di rinascere migliori attraverso il ciclo della chiusura e della rigenerazione.