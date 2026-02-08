Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 8 febbraio 2026, i Pesci incontrano la Luna, arcano maggiore che suggerisce un viaggio profondo all’interno delle emozioni e delle percezioni più sottili. La Luna, nei tarocchi, rappresenta il mistero, l’intuizione e le illusioni che spesso si insinuano tra i sentieri della coscienza. Questo simbolo antico richiama l’acqua come luogo di metamorfosi, di sogni e inquietudini, uno specchio delle anime sensibili che cercano risposte nei riflessi opachi sotto la superficie. L’oroscopo odierno pone l’accento su una dimensione cangiante e magnetica, dove il confine fra ciò che emerge e ciò che si cela è sottile come una danza di luci al chiaro di luna.

I Pesci vivono oggi un’esperienza particolarmente immersiva, guidati dalla loro innata sensibilità verso l’invisibile e l’inspiegabile. La Luna esalta la naturale inclinazione del segno verso la meditazione, la contemplazione e la ricerca di significati nelle piccole sincronicità quotidiane. In questo oroscopo, la carta suggerisce di accogliere senza timore i rapidi cambiamenti d’umore e le visioni che costellano la giornata. Ogni incertezza potrà trasformarsi in apertura a mondi sottili oppure portare dubbi, ma il dono della Luna è proprio la capacità di ascoltare ciò che non sempre trova espressione nelle parole. Le emozioni profonde e le intuizioni improvvise saranno le vere bussole dei Pesci odierni.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Luna attraversa molteplici traiettorie culturali nel mondo. Nel mondo africano, il popolo Yoruba onora la dea Osun, associata all’acqua dolce, alla fertilità e alle rivelazioni in sogno: come la Luna nei tarocchi, Osun è nutrimento per l’anima e mediazione tra i mondi. Nel Giappone antico, il racconto della principessa Kaguya narra di una creatura lunare che porta bellezza e mistero sulla Terra, divenendo emblema di ciò che sfugge alla razionalità. Nella tradizione islamica il ciclo lunare regola il tempo sacro del Ramadan, scandendo i limiti tra quotidianità e spiritualità. Così anche nel mito greco di Selene, la Luna è veicolo di visioni e amori sfuggenti, capace di influenzare profondamente il corso della vita.

In ogni cultura, la Luna resta custode di segreti e chiave d’accesso a stati di coscienza differente.

Consiglio delle stelle per i Pesci: assecondare i moti interiori e le intuizioni

L’oroscopo dei tarocchi invita oggi i Pesci a non temere le emozioni fluttuanti e gli impulsi che sembrano emergere senza preavviso. La Luna insegna che la confusione e l’incertezza sono spesso l’alba di una nuova creatività: è bene accogliere i sogni, annotarli o dedicarvi del tempo all’immaginazione guidata senza giudizio. Una passeggiata notturna o qualche minuto di meditazione possono essere strumenti preziosi per riconnettersi a sé stessi, assegnando dignità e valore a quei moti dell’anima spesso ignorati nella routine quotidiana.

Fidarsi delle intuizioni, anche quelle meno lineari, significa spesso trovare la strada autentica tra mille possibilità e maschere. La giornata suggerisce di sospendere il giudizio, concedendo spazio e rispetto alle sfumature più poeticamente mutevoli dell’esperienza, proprio come insegna la Luna nei tarocchi.