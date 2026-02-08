Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 8 febbraio 2026, il Sagittario viene illuminato dall'arcano maggiore del Mondo. Questa carta, simbolo di compimento e perfezione ciclica, rappresenta l'ultimo tratto del viaggio interiore: un traguardo dove le energie si equilibrano e si raccolgono i frutti delle esperienze trascorse. Nel linguaggio dei tarocchi, il Mondo raffigura la danza dell’anima al centro dell’universo, in un abbraccio con i quattro elementi e le energie cardinali della vita: materia, spirito, emozione e intelletto. La raffigurazione della figura femminile che danza libera nella ghirlanda evoca la celebrazione dell'integrità raggiunta, messaggera di armonia e compiutezza.

Il Sagittario, segno amante delle avventure e della conoscenza, oggi si ritroverà a distanza di sicurezza dal passato e con lo sguardo rivolto ad orizzonti ancora più ampi. Il Mondo si accorda perfettamente con l’animo errante e curioso del Sagittario, suggerendo che i percorsi intrapresi, anche se tortuosi, conducono sempre a un nuovo ciclo di consapevolezza. Oggi ogni esperienza vissuta acquisirà un senso più ampio, mentre si avvicina la sensazione di essere prossimi a una meta importante: questo passaggio apre a nuove prospettive e consente di celebrare ciò che è stato conquistato non solo esteriormente, ma anche interiormente. Nell’oroscopo dei tarocchi, il Mondo garantisce la possibilità di sentirsi finalmente parte attiva e connessa al flusso universale.

Parallelismi con altre culture

La carta del Mondo racchiude una simbologia che trova analogie significative in altre tradizioni. Nella cosmologia induista, l’idea di Brahman come anima universale rappresenta l’unione di tutte le cose, raffigurando come ogni viaggio personale culmini nel riconoscimento dell’appartenenza al Tutto. Nel sistema Ifá del popolo Yoruba dell’Africa occidentale, il concetto di Ori indica la piena realizzazione del destino individuale attraverso la connessione consapevole con la propria essenza, in un abbraccio col cammino collettivo. Anche nelle credenze dei nativi Hopi, il sentiero del Koyaanisqatsi – vita in squilibrio – si trasforma in Tuuwanasavi, il punto di equilibrio del Mondo, insegnando che il fine ultimo dell’esistenza è raggiungere il compimento attraverso armonia e integrazione tra individui e natura.

Questi esempi riaffermano come la tensione verso la totalità e l’unione sia un tema universale, incarnato magistralmente dall’arcano maggiore del Mondo.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: accogliete il compimento delle vostre azioni

L’oroscopo dei tarocchi invita i Sagittario a riconoscere e valorizzare il ciclo che oggi si chiude e a salutare con apertura il nuovo orizzonte che si profila. Celebrate i successi interiori ed esteriori, lasciando andare la fretta di nuove avventure e concedendovi un tempo di riflessione sulla strada percorsa. Fate tesoro di ogni esperienza, sapendo che ciò che avete realizzato rappresenta un punto di partenza per ulteriori scoperte. Oggi potrete trarre beneficio dal contatto con ciò che vi circonda: una passeggiata nella natura, una conversazione profonda o la creazione artistica saranno modi per percepire la vostra connessione al grande disegno della vita. Ricordate che ogni traguardo è anche un nuovo inizio e che il Mondo insegna a godere della pienezza e a prepararsi, con fiducia, al prossimo viaggio.