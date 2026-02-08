Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 8 febbraio 2026, il segno dello Scorpione incontra una delle carte più enigmatiche e potenti dell’intero mazzo: la Morte. Questo arcano maggiore, spesso frainteso nella sua accezione letterale, rappresenta non l’annientamento, ma il ciclo eterno della trasformazione. Tra le simbologie più vive nei tarocchi, la Morte è colui che apre le porte al nuovo liberando ciò che ristagna; il suo scorrere segna la fine di un’epoca, creando spazio per germogli inediti. È l’impulso necessario per lasciare andare il vecchio, pur nel timore dell’ignoto, per abbracciare una rinascita.

Trovarsi sotto l’influsso di questa carta spinge ad accettare che il cambiamento, per quanto possa sembrare radicale o doloroso, sia spesso premessa indispensabile di autentica rigenerazione.

Per lo Scorpione, segno notoriamente legato ai misteri dell’anima e alle metamorfosi interiori, la Morte risuona come un riflesso fedele. L’oroscopo dei tarocchi di questa giornata segnala la necessità di molare le catene degli attaccamenti ormai inutili e di accogliere un passaggio di stato, che può riguardare tanto il mondo emotivo quanto le abitudini quotidiane o le relazioni. La Morte, nella sua azione silenziosa ma irrevocabile, sussurra agli Scorpione che è tempo di fare pulizia, abbandonando ciò che limita l’espressione più profonda di sé.

Questa carta è alleata di chi osa rigenerarsi come la fenice che, dalle sue ceneri, si eleva verso nuovi inizi. La promessa è chiara: laddove qualcosa termina, la vita prepara nuovi frutti.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo della Morte come mutamento inevitabile attraversa molte civiltà, trovando espressione emblematica nel mito della fenice in Cina. In questa tradizione, l’uccello sacro è emblema di rinascita eterna: arde tra le fiamme per rinascere più forte e splendente, così come la carta indica il potere di trasformarsi attraverso la distruzione del superfluo. Nella cultura azteca, la dea Mictecacihuatl veglia sui cicli della vita e della morte, sottolineando come la fine di un ciclo sia celebrata con rispetto, come parte integrante dell’armonia universale.

Anche nel sistema filosofico indiano, il concetto di Pralaya designa la distruzione cosmica che prelude alla rigenerazione dell’universo, mostrando che ogni caduta è madre di una nuova creazione. Questi rimandi pongono la Morte nel quadro di una legge primordiale, in cui niente si perde davvero ma tutto si trasforma incessantemente.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accettate la trasformazione senza esitazioni

L’oroscopo dei tarocchi consiglia di vivere la giornata con apertura verso ciò che dovrà necessariamente concludersi. Gli Scorpione possono trovare beneficio nel riconoscere dove la resistenza al cambiamento genera solo sofferenza e nelle piccole cose esercitare la pratica del lasciar andare: rimuovere oggetti inutili, alleggerire la mente da pensieri ripetitivi, accettare la fine di vecchie dinamiche.

In questo processo, l’energia della carta Morte offre uno slancio che aiuta ad affrontare la trasformazione con coraggio e un senso di liberazione. L’apparente perdita è solo l’inizio di una nuova vitalità, più autentica e allineata al proprio percorso. Non occorre temere, ma guardare oltre la soglia, dove il nuovo vi attende con promesse più luminose.