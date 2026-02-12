Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, l’Acquario incontra il Matto, arcano maggiore simbolo di libertà assoluta, spirito pionieristico e rinnovamento. Il Matto rappresenta nell’immaginario tradizionale l’inizio del viaggio spirituale, la spinta a lasciarsi alle spalle ogni certezza per abbracciare l’ignoto. Incarna il coraggio dell’anima che, esule tra sentieri sconosciuti, preferisce il mistero all’abitudine. Nella carta, la figura cammina verso il futuro senza paura, con una leggerezza che invita a volgere lo sguardo avanti confidando nelle infinite possibilità del destino.

Nel contesto dell’oroscopo, il Matto suggerisce una giornata in cui il lasciarsi guidare dall’intuizione sarà più produttivo della pianificazione meticolosa.

L’Acquario, segno della visione non convenzionale e della ricerca costante di originalità, si trova perfettamente in sintonia con l’energia irriverente del Matto. Questo appuntamento con l’arcano maggiore indica un momento in cui le consuetudini saranno superate, dando spazio a esperienze nuove e insolite. Oggi, il desiderio di innovare abbraccia una dimensione personale più profonda, che incoraggia a rompere con le abitudini ripetitive; vecchi schemi mentali potrebbero essere abbandonati a favore di una logica più spontanea. L’oroscopo del giorno suggerisce che la creatività saprà esprimersi in modi imprevedibili e portare incontri, idee inusuali o occasioni che sembrano casuali ma potrebbero serbare una svolta significativa.

Parallelismi con altre culture

La figura del Matto dei tarocchi trova analoghi nei viaggiatori dei miti di molte culture del mondo. Nella tradizione sufi, ad esempio, Mullah Nasreddin incarna lo spirito irriverente e al contempo saggio che, attraverso storie paradossali, mostra come la follia apparente spesso nasconda verità profonde. In Giappone, il monaco itinerante Ikkyū Sōjun, poeta e filosofo zen, sovvertì consuetudini sociali e religiose predicando la spontaneità come via di liberazione. Il concetto di uomo errante ricorre anche nel ciclo degli eroi nativi americani, come Coyote della tradizione Hopi, il quale abbraccia l’errore e il rischio per insegnare la trasformazione. Nella filosofia indiana si incontra la figura dell’avadhūta, colui che, libero da regole sociali, incarna una saggezza che trascende il sapere convenzionale.

Questi racconti rivelano come la ricerca dell’ignoto e la fiducia nell’intuito siano elementi universali che conducono all’autenticità.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: lasciate spazio alla leggerezza

L’oroscopo odierno invita gli Acquario a non irrigidirsi nei percorsi tracciati, ma a concedersi il diritto di sbagliare e di ricominciare. Accogliendo la lezione del Matto, oggi si favorisce la libertà di pensiero, esplorando ciò che appare almeno inizialmente inspiegabile o illogico. Darsi il permesso di sperimentare porta una vitalità creativa che può generare soluzioni nuove anche ai problemi quotidiani, senza la paura del giudizio o dell’insuccesso. L’atteggiamento migliore è quello del viaggiatore curioso: camminare con passo leggero, lasciarsi guidare dall’entusiasmo, fidarsi delle opportunità che il caso mette sulla strada. La spontaneità, come insegna questa carta, è spesso il terreno fertile della genialità acquariana.