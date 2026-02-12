Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la Giustizia guida le Bilancia. Questo arcano maggiore è rappresentato da una figura che brandisce una spada in una mano e una bilancia nell'altra, e incarna i valori dell’equità, dell’onestà e della necessità di valutare ogni dettaglio prima di agire. La Giustizia invita a una visione lucida e imparziale della realtà, richiamando la responsabilità nelle proprie azioni e la ricerca costante dell’armonia tra ciò che si dona e ciò che si riceve. Il suo sguardo è diretto e imparziale, segno che anche nelle situazioni più ambigue esiste la possibilità di trovare una soluzione equa, purché si sia disposti ad esaminare ogni aspetto con attenzione.

Per le Bilancia, questo oroscopo rivela una giornata attraversata dal bisogno di bilanciare ogni scelta e relazione con grande attenzione. Il desiderio naturale del segno di evitare conflitti e favorire il dialogo trova una potente alleata nella Giustizia: essa suggerisce di non rimandare decisioni che richiedono chiarezza, ponendo il valore del dialogo trasparente e del confronto aperto al di sopra delle scelte frettolose. Vi sarà utile oggi mantenere lucidità nello sguardo, evitando di lasciarsi trascinare da motivazioni poco chiare o da giudizi superficiali. Ogni parola scambiata e ogni atto compiuto hanno un peso, e questa consapevolezza aiuterà le Bilancia a ricercare equilibrio, anche dove sembra difficile trovarlo.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Giustizia trova corrispondenza nella cultura egizia, dove la dea Ma'at rappresentava il principio universale dell’ordine, della verità e dell’armonia cosmica. Nel rituale del giudizio dei defunti, il cuore della persona veniva pesato contro la piuma di Ma'at per stabilire se avesse condotto una vita giusta. Allo stesso modo, nella tradizione cinese la virtù della Yi indica la rettitudine morale, fondamentale nel confucianesimo per garantire l’equilibrio tra individuo e società. Anche nella filosofia indiana la legge del Karma incarna l’idea dell’equilibrio universale tra causa ed effetto, dove ogni azione genera una conseguenza che si riflette nel percorso di vita della persona.

Infine, nelle culture nordiche, la figura di Týr è simbolo di giustizia e integrità, pronto a sacrificare sé stesso per il bene collettivo e per il rispetto dei patti.

Consiglio delle stelle per le Bilancia: perseguite equilibrio e chiarezza

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce che oggi le Bilancia dovrebbero prendersi qualche momento per riflettere sulle proprie scelte recenti e, se necessario, correggere il tiro con lealtà verso se stesse e verso gli altri. È un giorno favorevole per affrontare temi delicati con diplomazia, ma senza sottrarsi alla necessità di mettere dei limiti là dove sono stati superati. Un confronto sincero, anche se difficile, rafforzerà la posizione di chi è disposto ad agire con giustizia e trasparenza.

La pratica della meditazione sulla bilancia interiore aiuta a discernere le priorità e a trovare risposte che rispettino la propria verità. Infine, mantenere l’apertura all’ascolto e alla comprensione può donare serenità, rendendo la giornata fertile per relazioni più equilibrate e solide.